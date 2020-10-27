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【巨人】大敗で３連敗、丸は２戦連発キングに１差…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回１死二、三塁、大和に２点三塁打を打たれ、肩を落とす古川侑利（左）。捕手は岸田行倫（カメラ・関口　俊明）
８回１死二、三塁、大和に２点三塁打を打たれ、肩を落とす古川侑利（左）。捕手は岸田行倫（カメラ・関口　俊明）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ９―２巨人（２７日・横浜）

　巨人は試合はＤｅＮＡに大敗したが、２位・中日も阪神に敗れたため優勝マジックは１つ減って「３」。最短優勝は２９日となった。坂本が３安打を放ち、通算２０００安打まであと「８」とした。通算１６２度目の猛打賞で偉業へのカウントダウンを開始。丸は６回に２戦連発となる２５号２ランを放ち、リーグトップの岡本、阪神・大山にあと１本と迫った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】若林、松原ともに二ゴロ、坂本右前安打、岡本左飛

  • １回２死、右前安打を放つ坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

    １回２死、右前安打を放つ坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

　【Ｄ】梶谷中前安打、乙坂三振、ロペス、オースティンともに中飛

  • る先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    る先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【巨】丸三振、ウィーラー三ゴロ、吉川尚二塁内野安打、炭谷のとき吉川尚二盗失敗

　【Ｄ】宮崎左飛、ソト遊ゴロ、柴田一ゴロ

　◆３回（巨０、Ｄ１）

　【巨】炭谷右飛、戸郷三振、若林二ゴロ

　【Ｄ】大貫右前安打、戸柱の右前安打で大貫一挙三進、梶谷三邪飛、乙坂一ゴロ、一塁走者戸柱はタッチアウトでダブルプレー、送球の間に大貫生還

　◆４回（両軍０）

　【巨】松原二ゴロ、坂本右中間二塁打、岡本中飛、丸四球、ウィーラーの三ゴロで丸二封

  • ４回１死、二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ４回１死、二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】ロペス捕邪飛、オースティン遊ゴロ、宮崎左前安打、ソト三振

　◆５回（巨０、Ｄ４）

　【巨】吉川尚左飛、炭谷四球、戸郷の投前バントで炭谷二進、若林遊ゴロ

  • ５回、円陣を組む巨人ナイン（カメラ・中島　傑）

    ５回、円陣を組む巨人ナイン（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】柴田中前安打、大貫のバント投ゴロで柴田二封、戸柱の左前安打で大貫二進、梶谷の右前安打で満塁、乙坂三振、ロペス左中間９号満塁本塁打、オースティン三ゴロ

　◇６回（巨２、Ｄ０）

　【巨】松原三振、坂本左前安打、岡本二飛、丸右中間２５号２ラン、ウィーラー四球、吉川尚三振

  • ６回２死一塁、中越え２ラン本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ６回２死一塁、中越え２ラン本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】（投手桜井）宮崎中飛、ソト二飛、柴田四球、大貫の代打神里右飛

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手パットン、二塁大和）炭谷の代打重信遊飛、桜井の代打田中俊中前安打、若林の遊ゴロで田中俊二進、松原三振

　【Ｄ】（投手大江、捕手岸田、二塁田中俊、右翼重信）戸柱三振、梶谷三塁内野安打、乙坂の投前バントで梶谷二進、ロペス投ゴロ

  • ７回２死二塁、ホセ・ロペスの強烈な投ゴロを体を張って受け止め、アウトにする大江竜聖（カメラ・関口　俊明）

    ７回２死二塁、ホセ・ロペスの強烈な投ゴロを体を張って受け止め、アウトにする大江竜聖（カメラ・関口　俊明）

　◇８回（巨０、Ｄ４）

　【巨】（投手平田）坂本四球、岡本の左前安打で坂本二進、（投手石田）丸三飛、ウィーラー、大江の代打石川ともに三振

　【Ｄ】（投手ビエイラ）オースティン中越１９号本塁打、宮崎三振、石田の代打森左越二塁打、柴田四球、（投手古川）大和のとき暴投で森三進、柴田二進、大和の左中間三塁打で森、柴田ともに生還、戸柱三振、梶谷の左前安打で大和生還、乙坂の左前安打で梶谷二進、ロペス二飛

　◇９回（巨０、ＤＸ）

　【巨】（投手伊勢、三塁柴田、遊撃倉本、右翼宮本）重信三振、田中俊四球、若林左飛、岸田三振

試合詳細
８回１死二、三塁、大和に２点三塁打を打たれ、肩を落とす古川侑利（左）。捕手は岸田行倫（カメラ・関口　俊明）
１回２死、右前安打を放つ坂本勇人（カメラ・竜田　卓）
る先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
４回１死、二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）
５回、円陣を組む巨人ナイン（カメラ・中島　傑）
６回２死一塁、中越え２ラン本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）
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