【巨人】大敗で３連敗、丸は２戦連発キングに１差…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ９―２巨人（２７日・横浜）
巨人は試合はＤｅＮＡに大敗したが、２位・中日も阪神に敗れたため優勝マジックは１つ減って「３」。最短優勝は２９日となった。坂本が３安打を放ち、通算２０００安打まであと「８」とした。通算１６２度目の猛打賞で偉業へのカウントダウンを開始。丸は６回に２戦連発となる２５号２ランを放ち、リーグトップの岡本、阪神・大山にあと１本と迫った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【巨】丸三振、ウィーラー三ゴロ、吉川尚二塁内野安打、炭谷のとき吉川尚二盗失敗
【Ｄ】宮崎左飛、ソト遊ゴロ、柴田一ゴロ
◆３回（巨０、Ｄ１）
【巨】炭谷右飛、戸郷三振、若林二ゴロ
【Ｄ】大貫右前安打、戸柱の右前安打で大貫一挙三進、梶谷三邪飛、乙坂一ゴロ、一塁走者戸柱はタッチアウトでダブルプレー、送球の間に大貫生還
◆４回（両軍０）
【Ｄ】ロペス捕邪飛、オースティン遊ゴロ、宮崎左前安打、ソト三振
◆５回（巨０、Ｄ４）
【Ｄ】柴田中前安打、大貫のバント投ゴロで柴田二封、戸柱の左前安打で大貫二進、梶谷の右前安打で満塁、乙坂三振、ロペス左中間９号満塁本塁打、オースティン三ゴロ
◇６回（巨２、Ｄ０）
【Ｄ】（投手桜井）宮崎中飛、ソト二飛、柴田四球、大貫の代打神里右飛
◇７回（両軍０）
【巨】（投手パットン、二塁大和）炭谷の代打重信遊飛、桜井の代打田中俊中前安打、若林の遊ゴロで田中俊二進、松原三振
【Ｄ】（投手大江、捕手岸田、二塁田中俊、右翼重信）戸柱三振、梶谷三塁内野安打、乙坂の投前バントで梶谷二進、ロペス投ゴロ
◇８回（巨０、Ｄ４）
【巨】（投手平田）坂本四球、岡本の左前安打で坂本二進、（投手石田）丸三飛、ウィーラー、大江の代打石川ともに三振
【Ｄ】（投手ビエイラ）オースティン中越１９号本塁打、宮崎三振、石田の代打森左越二塁打、柴田四球、（投手古川）大和のとき暴投で森三進、柴田二進、大和の左中間三塁打で森、柴田ともに生還、戸柱三振、梶谷の左前安打で大和生還、乙坂の左前安打で梶谷二進、ロペス二飛
◇９回（巨０、ＤＸ）
【巨】（投手伊勢、三塁柴田、遊撃倉本、右翼宮本）重信三振、田中俊四球、若林左飛、岸田三振