【巨人】大敗で３連敗、丸は２戦連発キングに１差…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ９―２巨人（２７日・横浜）

巨人は試合はＤｅＮＡに大敗したが、２位・中日も阪神に敗れたため優勝マジックは１つ減って「３」。最短優勝は２９日となった。坂本が３安打を放ち、通算２０００安打まであと「８」とした。通算１６２度目の猛打賞で偉業へのカウントダウンを開始。丸は６回に２戦連発となる２５号２ランを放ち、リーグトップの岡本、阪神・大山にあと１本と迫った。

【試合経過】

【Ｄ】大貫右前安打、戸柱の右前安打で大貫一挙三進、梶谷三邪飛、乙坂一ゴロ、一塁走者戸柱はタッチアウトでダブルプレー、送球の間に大貫生還

４回１死、二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島 傑）

６回２死一塁、中越え２ラン本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島 傑）

【巨】（投手パットン、二塁大和）炭谷の代打重信遊飛、桜井の代打田中俊中前安打、若林の遊ゴロで田中俊二進、松原三振

【Ｄ】（投手ビエイラ）オースティン中越１９号本塁打、宮崎三振、石田の代打森左越二塁打、柴田四球、（投手古川）大和のとき暴投で森三進、柴田二進、大和の左中間三塁打で森、柴田ともに生還、戸柱三振、梶谷の左前安打で大和生還、乙坂の左前安打で梶谷二進、ロペス二飛