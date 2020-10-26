正代は東大関に…大相撲１１月場所新番付幕内一覧

日本相撲協会は２６日、大相撲１１月場所（同８日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。秋場所で初優勝し場所後に大関に昇進した正代（２８）＝時津風＝は新番付に東大関として刻まれた。西前頭筆頭だった秋場所で１０勝を挙げた隆の勝（２５）＝千賀ノ浦＝は西関脇に昇進し、天空海（あくあ、２９）＝立浪＝が新入幕を果たした。

◆大相撲１１月場所番付

【東】

東横綱・白鵬（３５）＝宮城野＝

東大関・貴景勝（２４）＝千賀ノ浦＝

東大関・正代（２８）＝時津風＝

東関脇・御嶽海（２７）＝出羽海＝

東小結・照ノ富士（２８）＝伊勢ケ浜＝

東前頭筆頭・霧馬山（２４）＝陸奥＝

東前頭２枚目・阿武咲（２４）＝阿武松＝

東前頭３枚目・輝（２６）＝高田川＝

東前頭４枚目・北勝富士（２７）＝八角＝

東前頭５枚目・妙義龍（３３）＝境川＝

東前頭６枚目・宝富士（３３）＝伊勢ケ浜＝

東前頭７枚目・栃ノ心（３２）＝春日野＝

東前頭８枚目・碧山（３４）＝春日野＝

東前頭９枚目・徳勝龍（３４）＝木瀬＝

東前頭１０枚目・竜電（２９）＝高田川＝

東前頭１１枚目・佐田の海（３３）＝境川＝

東前頭１２枚目・豊山（２６）＝時津風＝

東前頭１３枚目・豊昇龍（２１）＝立浪＝

東前頭１４枚目・千代の国（３０）＝九重＝

東前頭１５枚目・千代大龍（３１）＝九重＝

東前頭１６枚目・千代翔馬（２９）＝九重＝

東前頭１７枚目・志摩ノ海（３１）＝木瀬＝

【西】

西横綱・鶴竜（３５）＝陸奥＝

西大関・朝乃山（２６）＝高砂＝

西関脇・隆の勝（２５）＝千賀ノ浦＝

西小結・高安（３０）＝田子ノ浦＝

西前頭筆頭・若隆景（２５）＝荒汐＝

西前頭２枚目・大栄翔（２６）＝追手風＝

西前頭３枚目・隠岐の海（３５）＝八角＝

西前頭４枚目・翔猿（２８）＝追手風＝

西前頭５枚目・琴勝峰（２１）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭６枚目・玉鷲（３５）＝片男波＝

西前頭７枚目・遠藤（２９）＝追手風＝

西前頭８枚目・照強（２５）＝伊勢ケ浜＝

西前頭９枚目・琴恵光（２８）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１０枚目・明生（２５）＝立浪＝

西前頭１１枚目・炎鵬（２５）＝宮城野＝

西前頭１２枚目・魁聖（３３）＝友綱＝

西前頭１３枚目・逸ノ城（２７）＝湊＝

西前頭１４枚目・琴ノ若（２２）＝佐渡ヶ嶽＝

西前頭１５枚目・琴勇輝（２９）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１６枚目・天空海（２９）＝立浪＝