【巨人】２連敗、優勝マジック自力で減らせず…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２５日・東京ドーム）

巨人は先発の畠が５回４失点で阪神に２連敗。優勝マジックを自力で減らすことができなかった。１回に大山の適時打で先制を許すと、２回は近本の適時打、５回に陽川の２ランを浴びた。０－４の９回に丸の２４号２ランで反撃したが、及ばなかった。

【試合経過】

◆１回（巨１、神０）

【神】近本遊ゴロ、糸原中前安打、マルテの右前安打で糸原二進、大山の左前安打で糸原一挙生還、マルテ二進、サンズ左飛、陽川三振

【巨】吉川尚中飛、松原二ゴロ、坂本中飛

◆２回（神１、巨０）

【神】木浪右前安打、坂本の三ゴロで木浪二封、秋山のとき坂本二盗、秋山三三振、近本の右前安打で坂本一挙生還、糸原の右前安打で近本一挙三進、マルテ一邪飛

【巨】岡本、丸ともに三振、若林三ゴロ

◆３回（両軍０）

【神】大山死球、サンズ中飛、陽川左飛、木浪投ゴロ

【巨】田中俊二ゴロ、大城三振、畠遊ゴロ

◆４回（両軍０）

【神】坂本遊邪飛、秋山三振、近本一塁内野安打、糸原三振

◆５回（神２、巨０）

【神】マルテ左飛、大山左翼線二塁打、サンズ一邪飛、陽川左越５号２ラン、木浪三振

◆６回（両軍０）

【巨】重信、吉川尚ともに左飛、松原右前安打、坂本投ゴロ

◆７回（両軍０）

【神】大山四球、サンズ三振、陽川中飛、木浪の中前安打で中前安打で大山一挙三進、坂本三ゴロ

【巨】岡本三ゴロ、丸投ゴロ、若林中飛

◆８回（両軍０）

【巨】（一塁陽川、二塁木浪、右翼島田）古川の代打中島三塁内野安打（代走岸田）、大城三振、重信の投ゴロで岸田二封、吉川尚