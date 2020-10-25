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【巨人】２連敗、優勝マジック自力で減らせず…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
２回２死二塁、近本光司に右前適時打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）
２回２死二塁、近本光司に右前適時打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人―阪神（２５日・東京ドーム）

　巨人は先発の畠が５回４失点で阪神に２連敗。優勝マジックを自力で減らすことができなかった。１回に大山の適時打で先制を許すと、２回は近本の適時打、５回に陽川の２ランを浴びた。０－４の９回に丸の２４号２ランで反撃したが、及ばなかった。

　【試合経過】

　◆１回（巨１、神０）

　【神】近本遊ゴロ、糸原中前安打、マルテの右前安打で糸原二進、大山の左前安打で糸原一挙生還、マルテ二進、サンズ左飛、陽川三振

　【巨】吉川尚中飛、松原二ゴロ、坂本中飛

　◆２回（神１、巨０）

　【神】木浪右前安打、坂本の三ゴロで木浪二封、秋山のとき坂本二盗、秋山三三振、近本の右前安打で坂本一挙生還、糸原の右前安打で近本一挙三進、マルテ一邪飛

　【巨】岡本、丸ともに三振、若林三ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【神】大山死球、サンズ中飛、陽川左飛、木浪投ゴロ

　【巨】田中俊二ゴロ、大城三振、畠遊ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【神】坂本遊邪飛、秋山三振、近本一塁内野安打、糸原三振

　【巨】吉川尚捕邪飛、松原遊ゴロ、坂本右中間二塁打、岡本三直

  • ４回２死、坂本勇人が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

    ４回２死、坂本勇人が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（神２、巨０）

　【神】マルテ左飛、大山左翼線二塁打、サンズ一邪飛、陽川左越５号２ラン、木浪三振

　【巨】丸中飛、若林左飛、田中俊三塁内野安打、大城左飛

  • ５回２死、田中俊太が三塁へ内野安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ５回２死、田中俊太が三塁へ内野安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆６回（両軍０）

　【神】（投手桜井、一塁若林、左翼重信）坂本四球、秋山の投前バントで坂本二進、近本死球、糸原、マルテともに中飛

  • 巨人２番手の桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

    巨人２番手の桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

　【巨】重信、吉川尚ともに左飛、松原右前安打、坂本投ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【神】大山四球、サンズ三振、陽川中飛、木浪の中前安打で中前安打で大山一挙三進、坂本三ゴロ

　【巨】岡本三ゴロ、丸投ゴロ、若林中飛

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手古川）秋山二ゴロ、近本三振、糸原右前安打（代走植田）、マルテ三邪飛

  • ８回に登板した古川侑利（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板した古川侑利（カメラ・橋口　真）

　【巨】（一塁陽川、二塁木浪、右翼島田）古川の代打中島三塁内野安打（代走岸田）、大城三振、重信の投ゴロで岸田二封、吉川尚

　◆９回（神０、巨１）

　【神】（投手田中豊、捕手岸田）大山三振、サンズ三飛、陽川左前安打、木浪のとき陽川二盗失敗

  • ９回から４番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

    ９回から４番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

　【巨】（左翼中谷）松原一塁内野安打、坂本右飛、岡本三振、丸右中間２４号本塁打、若林一直

  • ９回２死一塁、丸佳浩が右中間２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）

    ９回２死一塁、丸佳浩が右中間２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）

試合詳細
２回２死二塁、近本光司に右前適時打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）
４回２死、坂本勇人が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）
５回２死、田中俊太が三塁へ内野安打を放つ（カメラ・橋口　真）
巨人２番手の桜井俊貴（カメラ・橋口　真）
８回に登板した古川侑利（カメラ・橋口　真）
９回から４番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）
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