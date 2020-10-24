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【巨人】菅野智之、土曜日初登板も２敗目…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回、マウンドの菅野智之（左）と話しをする大城卓三
７回、マウンドの菅野智之（左）と話しをする大城卓三

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１―２阪神（２４日・東京ドーム）

　巨人先発の菅野智之投手（３１）が、１１月２１日の日本シリーズ初戦を見越して初めての土曜日登板。同点に追いついた直後の７回、２死一、二塁のピンチから、代打・原口に勝ち越しの適時打を許し７回６安打２失点で今季２敗目を喫した。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【神】近本一ゴロ、糸原遊飛、マルテ一邪飛

  • 巨人先発の菅野智之

    巨人先発の菅野智之

　【巨】吉川尚遊ゴロ、松原一塁内野安打、坂本四球で松原二進、岡本捕邪飛、丸投ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【神】大山、サンズともに三振、陽川中飛

　【巨】若林左前安打、中島遊ゴロ併殺打、大城投ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【神】坂本右飛、小幡一ゴロ、高橋三振

　【巨】菅野二ゴロ、吉川尚三振、松原二ゴロ

　◇４回（神１、巨０）

　【神】近本遊撃内野安打、糸原のとき菅野の暴投で近本二進、糸原の右前安打で近本一挙生還、マルテ、大山、サンズ三者連続三振

　【巨】坂本四球、岡本三振、丸の二ゴロで坂本二封、若林のとき丸二盗失敗で一、二塁間に挟まれタッチアウト

　◇５回（両軍０）

　【神】陽川死球、坂本、小幡ともに三振、高橋の三ゴロで陽川二封

  • ５回無死、陽川尚将に死球を与え呆然とする菅野智之

    ５回無死、陽川尚将に死球を与え呆然とする菅野智之

　【巨】若林遊直、中島三振、大城二ゴロ

　◇６回（神０、巨１）

　【神】近本右前安打、糸原の中前安打で近本二進、マルテの二ゴロ併殺打で近本三進、大山右飛

　【巨】菅野中越二塁打、吉川尚の右前安打で菅野三進、松原の右犠飛で菅野生還、坂本の三直で一塁走者吉川尚帰塁できず併殺

  • ６回無死一、三塁、松原聖弥が右犠飛

    ６回無死一、三塁、松原聖弥が右犠飛

　◇７回（神１、巨０）

　【神】サンズ左前安打、陽川中飛、坂本の投前バントでサンズ二進、小幡の代打糸井四球、（一塁走者に代走熊谷）高橋の代打原口の中前安打でサンズ一挙生還、熊谷三進、近本四球で満塁、（二塁走者に代走植田）糸原一直

  • ７回２死一、二塁、代打・原口文仁（中）に中前適時打を浴びた菅野智之

    ７回２死一、二塁、代打・原口文仁（中）に中前適時打を浴びた菅野智之

　【巨】（投手エドワーズ、二塁植田、遊撃熊谷）岡本三振、丸右飛、若林中前安打、中島三振

　◇８回（両軍０）

　【神】（投手鍵谷）マルテ三ゴロ、大山、サンズともに三振

　【巨】（投手岩崎、一塁陽川、左翼島田、右翼中谷）大城の代打石川三ゴロ、鍵谷の代打ウィーラー（一塁走者に吉川大）、吉川尚、松原ともに三振

  • ８回１死一塁、空振りの三振に倒れる吉川尚輝

    ８回１死一塁、空振りの三振に倒れる吉川尚輝

　◆９回（両軍０）

　【神】（投手ビエイラ、捕手炭谷、二塁吉川大、左翼石川、右翼若林）陽川四球、坂本の捕前バントで陽川二進、熊谷左飛、植田三振

  • ９回に登板したビエイラ

    ９回に登板したビエイラ

　【巨】（投手スアレス）坂本遊ゴロ、岡本四球、（代走立岡）丸三振、若林左飛

試合詳細
７回、マウンドの菅野智之（左）と話しをする大城卓三
巨人先発の菅野智之
５回無死、陽川尚将に死球を与え呆然とする菅野智之
６回無死一、三塁、松原聖弥が右犠飛
７回２死一、二塁、代打・原口文仁（中）に中前適時打を浴びた菅野智之
８回１死一塁、空振りの三振に倒れる吉川尚輝
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