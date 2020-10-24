【巨人】菅野智之、土曜日初登板も２敗目…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―２阪神（２４日・東京ドーム）
巨人先発の菅野智之投手（３１）が、１１月２１日の日本シリーズ初戦を見越して初めての土曜日登板。同点に追いついた直後の７回、２死一、二塁のピンチから、代打・原口に勝ち越しの適時打を許し７回６安打２失点で今季２敗目を喫した。
【試合経過】
◇１回（両軍０）
【巨】吉川尚遊ゴロ、松原一塁内野安打、坂本四球で松原二進、岡本捕邪飛、丸投ゴロ
◇２回（両軍０）
【神】大山、サンズともに三振、陽川中飛
【巨】若林左前安打、中島遊ゴロ併殺打、大城投ゴロ
◇３回（両軍０）
【神】坂本右飛、小幡一ゴロ、高橋三振
【巨】菅野二ゴロ、吉川尚三振、松原二ゴロ
◇４回（神１、巨０）
【神】近本遊撃内野安打、糸原のとき菅野の暴投で近本二進、糸原の右前安打で近本一挙生還、マルテ、大山、サンズ三者連続三振
【巨】坂本四球、岡本三振、丸の二ゴロで坂本二封、若林のとき丸二盗失敗で一、二塁間に挟まれタッチアウト
◇５回（両軍０）
【巨】若林遊直、中島三振、大城二ゴロ
◇６回（神０、巨１）
【神】近本右前安打、糸原の中前安打で近本二進、マルテの二ゴロ併殺打で近本三進、大山右飛
◇７回（神１、巨０）
【神】サンズ左前安打、陽川中飛、坂本の投前バントでサンズ二進、小幡の代打糸井四球、（一塁走者に代走熊谷）高橋の代打原口の中前安打でサンズ一挙生還、熊谷三進、近本四球で満塁、（二塁走者に代走植田）糸原一直
【巨】（投手エドワーズ、二塁植田、遊撃熊谷）岡本三振、丸右飛、若林中前安打、中島三振
◇８回（両軍０）
【神】（投手鍵谷）マルテ三ゴロ、大山、サンズともに三振
◆９回（両軍０）
【巨】（投手スアレス）坂本遊ゴロ、岡本四球、（代走立岡）丸三振、若林左飛