【巨人】菅野智之、土曜日初登板も２敗目…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―２阪神（２４日・東京ドーム）

巨人先発の菅野智之投手（３１）が、１１月２１日の日本シリーズ初戦を見越して初めての土曜日登板。同点に追いついた直後の７回、２死一、二塁のピンチから、代打・原口に勝ち越しの適時打を許し７回６安打２失点で今季２敗目を喫した。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

【神】近本一ゴロ、糸原遊飛、マルテ一邪飛 巨人先発の菅野智之

【巨】吉川尚遊ゴロ、松原一塁内野安打、坂本四球で松原二進、岡本捕邪飛、丸投ゴロ

◇２回（両軍０）

【神】大山、サンズともに三振、陽川中飛

【巨】若林左前安打、中島遊ゴロ併殺打、大城投ゴロ

◇３回（両軍０）

【神】坂本右飛、小幡一ゴロ、高橋三振

【巨】菅野二ゴロ、吉川尚三振、松原二ゴロ

◇４回（神１、巨０）

【神】近本遊撃内野安打、糸原のとき菅野の暴投で近本二進、糸原の右前安打で近本一挙生還、マルテ、大山、サンズ三者連続三振

【巨】坂本四球、岡本三振、丸の二ゴロで坂本二封、若林のとき丸二盗失敗で一、二塁間に挟まれタッチアウト

◇５回（両軍０）

【巨】若林遊直、中島三振、大城二ゴロ

◇６回（神０、巨１）

【神】近本右前安打、糸原の中前安打で近本二進、マルテの二ゴロ併殺打で近本三進、大山右飛

◇７回（神１、巨０）

【巨】（投手エドワーズ、二塁植田、遊撃熊谷）岡本三振、丸右飛、若林中前安打、中島三振

◇８回（両軍０）

【神】（投手鍵谷）マルテ三ゴロ、大山、サンズともに三振

◆９回（両軍０）

【神】（投手ビエイラ、捕手炭谷、二塁吉川大、左翼石川、右翼若林）陽川四球、坂本の捕前バントで陽川二進、熊谷左飛、植田三振 ９回に登板したビエイラ