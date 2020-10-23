【巨人】今村信貴、８回途中４安打３失点で４勝目…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―４阪神（２３日・東京ドーム）
巨人・丸に豪快な一撃が飛び出すなど、阪神を振り切った。２回１死にバックスクリーンへ、１３日の広島戦（東京Ｄ）以来８試合ぶりとなる２３号ソロをマーク。流れを作り、３点を奪って主導権を握った。先発・今村は８回途中４安打３失点で４勝目。
９回１死一、二塁から救援した田口がピンチを救い、今季初セーブを挙げた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚右前安打、松原投ゴロ併殺打、坂本二飛
◆２回（神０、巨３）
【神】陽川三ゴロ、中谷三振、梅野三ゴロ
【巨】岡本遊ゴロ、丸中越２３号本塁打、若林左翼線二塁打、田中俊の一ゴロ失で若林三進、マルテ一塁悪送球し若林生還、大城の右前安打で田中俊一挙三進、今村の一塁前バントをマルテ失策し田中俊生還（記録は犠打失策）、吉川尚の遊ゴロで今村二封、松原右飛
◆３回（両軍０）
【巨】坂本四球、岡本一飛、丸右飛、若林二ゴロ
◆４回（神１、巨０）
【神】糸原二直、マルテ左越４号本塁打、大山中前安打、陽川遊ゴロ併殺打
◆５回（神０、巨２）
【神】中谷三ゴロ、梅野三振、熊谷遊ゴロ
【巨】吉川尚中前安打、松原のとき吉川尚二盗、梅野二塁悪送球し吉川尚三進、松原一ゴロ失、坂本の左前安打で吉川尚生還、松原一挙三進、岡本四球で坂本二進、丸三振、若林の左前安打で松原生還、なお満塁、田中俊の一ゴロで坂本本封、なお満塁、大城左飛
◆６回（両軍０）
【神】西勇の代打原口一飛、近本左飛、糸原二ゴロ
【巨】（投手岩貞、捕手原口）今村、吉川尚、松原三者連続三振
◆７回（両軍０）
【神】マルテ一飛、大山右飛、陽川遊ゴロ
【巨】（投手桑原）坂本中飛、岡本、丸ともに遊ゴロ
◆８回（神２、巨０）
【神】中谷左邪飛、桑原の代打坂本四球、熊谷の代打サンズの左前安打で坂本二進（一塁代走小幡）、原口の左中間二塁打で坂本、小幡ともに生還（投手高梨）、近本、糸原ともに三振
【巨】（投手岩崎、遊撃小幡）若林捕邪飛、田中俊の代打ウィーラー三直、大城三振
◆９回（神１、巨Ｘ）
【神】（投手デラロサ、一塁ウィーラー）マルテ右飛、大山四球、陽川の左前安打で大山二進（一塁代走島田）、中谷の左前安打で大山一挙生還、島田二進（投手田口）、岩崎の代打糸井のとき田口暴投で島田三進、中谷二進、糸井三振、植田右飛