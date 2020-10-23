【巨人】今村信貴、８回途中４安打３失点で４勝目…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―４阪神（２３日・東京ドーム）

巨人・丸に豪快な一撃が飛び出すなど、阪神を振り切った。２回１死にバックスクリーンへ、１３日の広島戦（東京Ｄ）以来８試合ぶりとなる２３号ソロをマーク。流れを作り、３点を奪って主導権を握った。先発・今村は８回途中４安打３失点で４勝目。

９回１死一、二塁から救援した田口がピンチを救い、今季初セーブを挙げた。

【試合経過】

【巨】岡本遊ゴロ、丸中越２３号本塁打、若林左翼線二塁打、田中俊の一ゴロ失で若林三進、マルテ一塁悪送球し若林生還、大城の右前安打で田中俊一挙三進、今村の一塁前バントをマルテ失策し田中俊生還（記録は犠打失策）、吉川尚の遊ゴロで今村二封、松原右飛