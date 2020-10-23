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【巨人】今村信貴、８回途中４安打３失点で４勝目…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
勝利しガッツポーズをする今村信貴（右）と田口麗斗（カメラ・中島　傑）
勝利しガッツポーズをする今村信貴（右）と田口麗斗（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―４阪神（２３日・東京ドーム）

　巨人・丸に豪快な一撃が飛び出すなど、阪神を振り切った。２回１死にバックスクリーンへ、１３日の広島戦（東京Ｄ）以来８試合ぶりとなる２３号ソロをマーク。流れを作り、３点を奪って主導権を握った。先発・今村は８回途中４安打３失点で４勝目。

　９回１死一、二塁から救援した田口がピンチを救い、今季初セーブを挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【神】近本三振、糸原二ゴロ、マルテ四球、大山二ゴロ

  • 力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）

　【巨】吉川尚右前安打、松原投ゴロ併殺打、坂本二飛

　◆２回（神０、巨３）

　【神】陽川三ゴロ、中谷三振、梅野三ゴロ

　【巨】岡本遊ゴロ、丸中越２３号本塁打、若林左翼線二塁打、田中俊の一ゴロ失で若林三進、マルテ一塁悪送球し若林生還、大城の右前安打で田中俊一挙三進、今村の一塁前バントをマルテ失策し田中俊生還（記録は犠打失策）、吉川尚の遊ゴロで今村二封、松原右飛

  • ２回１死、先制の中越えソロ本塁打を放ち敬礼ポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ２回１死、先制の中越えソロ本塁打を放ち敬礼ポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【神】熊谷三ゴロ、西勇三振、近本捕飛

  • ３回無死、熊谷敬宥の三ゴロを好捕し一塁に送球する岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ３回無死、熊谷敬宥の三ゴロを好捕し一塁に送球する岡本和真（カメラ・中島　傑）

　【巨】坂本四球、岡本一飛、丸右飛、若林二ゴロ

　◆４回（神１、巨０）

　【神】糸原二直、マルテ左越４号本塁打、大山中前安打、陽川遊ゴロ併殺打

　【巨】田中俊一ゴロ、大城三振、今村二飛

  • ４回１死一塁、併殺で切り抜けグラブをたたく今村信貴（カメラ・宮崎　亮太）

    ４回１死一塁、併殺で切り抜けグラブをたたく今村信貴（カメラ・宮崎　亮太）

　◆５回（神０、巨２）

　【神】中谷三ゴロ、梅野三振、熊谷遊ゴロ

　【巨】吉川尚中前安打、松原のとき吉川尚二盗、梅野二塁悪送球し吉川尚三進、松原一ゴロ失、坂本の左前安打で吉川尚生還、松原一挙三進、岡本四球で坂本二進、丸三振、若林の左前安打で松原生還、なお満塁、田中俊の一ゴロで坂本本封、なお満塁、大城左飛

  • ５回１死満塁、左前適時打を放つ若林晃弘（捕手は梅野隆太郎＝カメラ・宮崎　亮太）

    ５回１死満塁、左前適時打を放つ若林晃弘（捕手は梅野隆太郎＝カメラ・宮崎　亮太）

　◆６回（両軍０）

　【神】西勇の代打原口一飛、近本左飛、糸原二ゴロ

　【巨】（投手岩貞、捕手原口）今村、吉川尚、松原三者連続三振

　◆７回（両軍０）

　【神】マルテ一飛、大山右飛、陽川遊ゴロ

　【巨】（投手桑原）坂本中飛、岡本、丸ともに遊ゴロ

　◆８回（神２、巨０）

　【神】中谷左邪飛、桑原の代打坂本四球、熊谷の代打サンズの左前安打で坂本二進（一塁代走小幡）、原口の左中間二塁打で坂本、小幡ともに生還（投手高梨）、近本、糸原ともに三振

  • ８回途中から２番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ８回途中から２番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手岩崎、遊撃小幡）若林捕邪飛、田中俊の代打ウィーラー三直、大城三振

　◆９回（神１、巨Ｘ）

　【神】（投手デラロサ、一塁ウィーラー）マルテ右飛、大山四球、陽川の左前安打で大山二進（一塁代走島田）、中谷の左前安打で大山一挙生還、島田二進（投手田口）、岩崎の代打糸井のとき田口暴投で島田三進、中谷二進、糸井三振、植田右飛

  • ９回２死二、三塁、最後の打者・植田を右飛に抑えて喜ぶ田口麗斗（左）（捕手は大城）（カメラ・矢口　亨）

    ９回２死二、三塁、最後の打者・植田を右飛に抑えて喜ぶ田口麗斗（左）（捕手は大城）（カメラ・矢口　亨）

試合詳細
勝利しガッツポーズをする今村信貴（右）と田口麗斗（カメラ・中島　傑）
力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）
２回１死、先制の中越えソロ本塁打を放ち敬礼ポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）
３回無死、熊谷敬宥の三ゴロを好捕し一塁に送球する岡本和真（カメラ・中島　傑）
４回１死一塁、併殺で切り抜けグラブをたたく今村信貴（カメラ・宮崎　亮太）
５回１死満塁、左前適時打を放つ若林晃弘（捕手は梅野隆太郎＝カメラ・宮崎　亮太）
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