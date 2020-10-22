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【巨人】２５日最短Ｖへ再加速　３試合ぶりマジック減った…写真で振り返るヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
神宮球場での最終戦を終え、巨人ファンに試合後あいさつする巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）
神宮球場での最終戦を終え、巨人ファンに試合後あいさつする巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト０―６巨人（２２日・神宮）

　巨人・岡本に待望の一発が飛び出した。２点リードの３回無死一塁、ヤクルト先発・吉田喜の直球をバックスクリーンへ運んだ。８日以来、１１試合ぶりの２６号２ランでリーグトップの阪神・大山に並び、８１打点は２日ぶりにトップに。タイトル２冠を再奪取した。

　チームは連敗を３（１分け挟む）で止め、３試合ぶりに優勝マジックを減らし「６」。２５日の最短Ｖへ加速する。

　【試合経過】

　◆１回（巨１、ヤ０）

　【巨】吉川尚右前安打、松原のとき吉川尚二盗、松原四球、坂本左飛、岡本捕邪飛、丸四球で満塁、ウィーラー押し出し四球で吉川尚生還、なお満塁、田中俊左飛

  • １回２死満塁、押し出し四球を選ぶゼラス・ウィーラー（投手は吉田大喜、捕手は中村悠平）（カメラ・泉　貫太）

    １回２死満塁、押し出し四球を選ぶゼラス・ウィーラー（投手は吉田大喜、捕手は中村悠平）（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】坂口、青木ともに中飛、山田哲投ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】炭谷左前安打、サンチェスのバント投ゴロで炭谷二封、吉川尚二ゴロ併殺打

  • ２回無死、左前安打を放つ炭谷銀仁朗（捕手・中村悠平）（カメラ・竜田　卓）

    ２回無死、左前安打を放つ炭谷銀仁朗（捕手・中村悠平）（カメラ・竜田　卓）

　【ヤ】村上左飛、西浦右前安打、中村右飛、エスコバー二飛

　◆３回（巨３、ヤ０）

　【巨】松原右越３号本塁打、坂本左前安打、岡本中越２６号２ラン、（投手今野）丸、ウィーラーともに中飛、田中俊投ゴロ

  • ３回無死一塁、右中間へ今季２６号となる２点本塁打を放つ岡本和真（投手は吉田大喜）（カメラ・泉　貫太）

    ３回無死一塁、右中間へ今季２６号となる２点本塁打を放つ岡本和真（投手は吉田大喜）（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】山崎四球、今野の代打松本友投ゴロ併殺打、坂口遊飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】（投手金久保）炭谷四球、サンチェスの一前バントで炭谷二進、吉川尚の二ゴロで炭谷三進、松原遊ゴロ

　【ヤ】青木四球、山田哲一邪飛、村上の右前安打で青木二進、西浦の投手強襲安打で満塁、中村捕邪飛、エスコバー投ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【巨】坂本中飛、岡本三ゴロ、丸三振

  • ５回１死、岡本和真シフトで守備に入るヤクルトの（左から）エスコバー、西浦直亨、山田哲人（カメラ・橋口　真）

    ５回１死、岡本和真シフトで守備に入るヤクルトの（左から）エスコバー、西浦直亨、山田哲人（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】山崎遊ゴロ、金久保の代打中山一邪飛、坂口中前安打、青木一ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手長谷川）ウィーラー三振、田中俊の代打中島左飛、炭谷四球、サンチェス三振

　【ヤ】（一塁中島）山田哲、村上ともに三振、西浦二飛

  • 力投する先発のサンチェス（カメラ・中島　傑）

    力投する先発のサンチェス（カメラ・中島　傑）

　◆７回（巨２、ヤ０）

　【巨】吉川尚四球、松原の捕前バントで吉川尚二進、坂本の右中間二塁打で吉川尚生還、（投手星）岡本の中前安打で坂本生還、丸の右翼線二塁打で岡本三進、ウィーラー三振、中島二ゴロ

  • ７回１死二塁、岡本和真が中前に適時打を放った（右手前は村上宗隆）（カメラ・橋口　真）

    ７回１死二塁、岡本和真が中前に適時打を放った（右手前は村上宗隆）（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】（遊撃吉川大、左翼若林、中堅立岡）中村中飛、エスコバー遊飛、（投手田口）山崎二ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【巨】炭谷三振、田口の代打石川四球、吉川尚遊飛、松原左飛

　【ヤ】（投手高梨）星の代打荒木遊ゴロ、坂口一邪飛、青木三振

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手寺島、左翼田代、右翼広岡）若林左飛、岡本投ゴロ、立岡三直

　【ヤ】（投手ビエイラ、三塁北村）山田哲四球、村上三飛、西浦の遊ゴロで山田哲二封、中村の代打宮本のとき野選で西浦二進、宮本二ゴロ

  • 試合後、笑顔でタッチを交わす（左から）若林晃弘、立岡宗一郎、捕手・炭谷銀仁朗、中島宏之、ビエイラら巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）

    試合後、笑顔でタッチを交わす（左から）若林晃弘、立岡宗一郎、捕手・炭谷銀仁朗、中島宏之、ビエイラら巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）

試合詳細
神宮球場での最終戦を終え、巨人ファンに試合後あいさつする巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）
１回２死満塁、押し出し四球を選ぶゼラス・ウィーラー（投手は吉田大喜、捕手は中村悠平）（カメラ・泉　貫太）
２回無死、左前安打を放つ炭谷銀仁朗（捕手・中村悠平）（カメラ・竜田　卓）
３回無死一塁、右中間へ今季２６号となる２点本塁打を放つ岡本和真（投手は吉田大喜）（カメラ・泉　貫太）
５回１死、岡本和真シフトで守備に入るヤクルトの（左から）エスコバー、西浦直亨、山田哲人（カメラ・橋口　真）
力投する先発のサンチェス（カメラ・中島　傑）
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