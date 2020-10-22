【巨人】２５日最短Ｖへ再加速　３試合ぶりマジック減った…写真で振り返るヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―６巨人（２２日・神宮）
巨人・岡本に待望の一発が飛び出した。２点リードの３回無死一塁、ヤクルト先発・吉田喜の直球をバックスクリーンへ運んだ。８日以来、１１試合ぶりの２６号２ランでリーグトップの阪神・大山に並び、８１打点は２日ぶりにトップに。タイトル２冠を再奪取した。
チームは連敗を３（１分け挟む）で止め、３試合ぶりに優勝マジックを減らし「６」。２５日の最短Ｖへ加速する。
【試合経過】
◆１回（巨１、ヤ０）
【巨】吉川尚右前安打、松原のとき吉川尚二盗、松原四球、坂本左飛、岡本捕邪飛、丸四球で満塁、ウィーラー押し出し四球で吉川尚生還、なお満塁、田中俊左飛
【ヤ】坂口、青木ともに中飛、山田哲投ゴロ
◆２回（両軍０）
【ヤ】村上左飛、西浦右前安打、中村右飛、エスコバー二飛
◆３回（巨３、ヤ０）
【巨】松原右越３号本塁打、坂本左前安打、岡本中越２６号２ラン、（投手今野）丸、ウィーラーともに中飛、田中俊投ゴロ
【ヤ】山崎四球、今野の代打松本友投ゴロ併殺打、坂口遊飛
◆４回（両軍０）
【巨】（投手金久保）炭谷四球、サンチェスの一前バントで炭谷二進、吉川尚の二ゴロで炭谷三進、松原遊ゴロ
【ヤ】青木四球、山田哲一邪飛、村上の右前安打で青木二進、西浦の投手強襲安打で満塁、中村捕邪飛、エスコバー投ゴロ
◆５回（両軍０）
【ヤ】山崎遊ゴロ、金久保の代打中山一邪飛、坂口中前安打、青木一ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】（投手長谷川）ウィーラー三振、田中俊の代打中島左飛、炭谷四球、サンチェス三振
◆７回（巨２、ヤ０）
【巨】吉川尚四球、松原の捕前バントで吉川尚二進、坂本の右中間二塁打で吉川尚生還、（投手星）岡本の中前安打で坂本生還、丸の右翼線二塁打で岡本三進、ウィーラー三振、中島二ゴロ
【ヤ】（遊撃吉川大、左翼若林、中堅立岡）中村中飛、エスコバー遊飛、（投手田口）山崎二ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】炭谷三振、田口の代打石川四球、吉川尚遊飛、松原左飛
【ヤ】（投手高梨）星の代打荒木遊ゴロ、坂口一邪飛、青木三振
◆９回（両軍０）
【巨】（投手寺島、左翼田代、右翼広岡）若林左飛、岡本投ゴロ、立岡三直
【ヤ】（投手ビエイラ、三塁北村）山田哲四球、村上三飛、西浦の遊ゴロで山田哲二封、中村の代打宮本のとき野選で西浦二進、宮本二ゴロ