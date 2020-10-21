【巨人】今月２度目の３連敗、中日が勝ちマジック７のまま…写真で振り返るヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―１巨人（２１日・神宮）
巨人が今月２度目、今季６度目の３連敗を喫した（１分け挟む）。坂本が４回、９月２３日以来の１７号ソロ。しかし、好投していた高橋が６回、ヤクルト・村上に技ありの逆転２ランを浴びた。この３連敗は全て逆転負け。
優勝が近づく中、１０月は７勝９敗２分けと苦戦が続いている。優勝マジックは「７」のまま、足踏みとなった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚三振、松原遊飛、坂本中飛
【ヤ】坂口四球、青木の左前安打で坂口二進、山田哲の右前安打で坂口三進、青木二進、村上、西浦、中村三者連続三振
◆２回（両軍０）
【巨】岡本左飛、丸一ゴロ、若林左飛
【ヤ】エスコバー左前安打、中山一邪飛、石川のバント投ゴロでエスコバー二封、坂口左飛
◆３回（両軍０）
【巨】大城、北村、高橋三者連続三振
◆４回（巨１、ヤ０）
【ヤ】西浦左飛、中村一邪飛、エスコバー二ゴロ（巨１、ヤ０）
◆５回（両軍０）
【巨】丸四球、若林の右翼線二塁打で丸三進、大城のときスクイズバント空振りで丸タッチアウト（記録は盗塁死）、大城三振、北村申告敬遠、高橋一ゴロ
【ヤ】中山、石川ともに三振、坂口二ゴロ
◆６回（巨０、ヤ２）
【巨】吉川尚中前安打、松原の遊ゴロで吉川尚二封、坂本の投ゴロで松原二進、岡本中飛
◆７回（両軍０）
【巨】（投手清水）丸遊直、若林、大城ともに三振
【ヤ】エスコバー中飛、中山一ゴロ、清水の代打田代三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手マクガフ、中堅田代、右翼坂口）北村、鍵谷の代打田中俊、吉川尚三者連続三振
【ヤ】（投手田口）坂口左前安打、青木遊ゴロ併殺打、山田哲四球、村上四球で山田哲二進、西浦三振
◆９回（巨０、ヤＸ）
【巨】（投手石山、左翼山崎）松原三振、坂本中前安打（代走吉川大）、岡本四球で吉川大二進（一塁代走立岡）、丸のとき石山の暴投で吉川大三進、立岡二進、丸、若林ともに三振