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【巨人】今月２度目の３連敗、中日が勝ちマジック７のまま…写真で振り返るヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ヤクルトに逆転負けし、お立ち台の村上宗隆、石川雅規を見つめながら引き揚げた高橋優貴（手前）（カメラ・橋口　真）
ヤクルトに逆転負けし、お立ち台の村上宗隆、石川雅規を見つめながら引き揚げた高橋優貴（手前）（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト２―１巨人（２１日・神宮）

　巨人が今月２度目、今季６度目の３連敗を喫した（１分け挟む）。坂本が４回、９月２３日以来の１７号ソロ。しかし、好投していた高橋が６回、ヤクルト・村上に技ありの逆転２ランを浴びた。この３連敗は全て逆転負け。

　優勝が近づく中、１０月は７勝９敗２分けと苦戦が続いている。優勝マジックは「７」のまま、足踏みとなった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】吉川尚三振、松原遊飛、坂本中飛

　【ヤ】坂口四球、青木の左前安打で坂口二進、山田哲の右前安打で坂口三進、青木二進、村上、西浦、中村三者連続三振

  • １回無死満塁、村上宗隆を空振り三振に打ち取った先発の高橋優貴（二塁走者・青木宣親）（カメラ・竜田　卓）

    １回無死満塁、村上宗隆を空振り三振に打ち取った先発の高橋優貴（二塁走者・青木宣親）（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本左飛、丸一ゴロ、若林左飛

　【ヤ】エスコバー左前安打、中山一邪飛、石川のバント投ゴロでエスコバー二封、坂口左飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】大城、北村、高橋三者連続三振

　【ヤ】青木四球、山田哲三振、村上の遊ゴロで青木二封、西浦のとき村上二盗失敗

  • ３回２死一塁、大城卓三が一塁走者・村上宗隆の二盗を阻止（二塁手・吉川尚輝）（カメラ・相川　和寛）

    ３回２死一塁、大城卓三が一塁走者・村上宗隆の二盗を阻止（二塁手・吉川尚輝）（カメラ・相川　和寛）

　◆４回（巨１、ヤ０）

　【巨】吉川尚二ゴロ、松原左飛、坂本左越１７号本塁打、岡本中飛

  • ４回２死、左越えに先制ソロ本塁打を放ち生還した坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

    ４回２死、左越えに先制ソロ本塁打を放ち生還した坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

　【ヤ】西浦左飛、中村一邪飛、エスコバー二ゴロ（巨１、ヤ０）

　◆５回（両軍０）

　【巨】丸四球、若林の右翼線二塁打で丸三進、大城のときスクイズバント空振りで丸タッチアウト（記録は盗塁死）、大城三振、北村申告敬遠、高橋一ゴロ

  • ５回無死二、三塁、大城卓三がスクイズを試みるも失敗。三塁走者・丸佳浩が三本塁間に挟まれアウトになる（捕手・中村悠平、三塁手・エスコバー）（カメラ・竜田　卓）

    ５回無死二、三塁、大城卓三がスクイズを試みるも失敗。三塁走者・丸佳浩が三本塁間に挟まれアウトになる（捕手・中村悠平、三塁手・エスコバー）（カメラ・竜田　卓）

　【ヤ】中山、石川ともに三振、坂口二ゴロ

　◆６回（巨０、ヤ２）

　【巨】吉川尚中前安打、松原の遊ゴロで吉川尚二封、坂本の投ゴロで松原二進、岡本中飛

　【ヤ】青木左中間二塁打、山田哲中飛、村上左越２４号２ラン（投手鍵谷）、西浦一邪飛、中村中飛

  • ６回１死二塁、村上宗隆（左）が左越え２ラン本塁打。静まり返る巨人ベンチ（カメラ・相川　和寛）

    ６回１死二塁、村上宗隆（左）が左越え２ラン本塁打。静まり返る巨人ベンチ（カメラ・相川　和寛）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手清水）丸遊直、若林、大城ともに三振

　【ヤ】エスコバー中飛、中山一ゴロ、清水の代打田代三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手マクガフ、中堅田代、右翼坂口）北村、鍵谷の代打田中俊、吉川尚三者連続三振

　【ヤ】（投手田口）坂口左前安打、青木遊ゴロ併殺打、山田哲四球、村上四球で山田哲二進、西浦三振

　◆９回（巨０、ヤＸ）

　【巨】（投手石山、左翼山崎）松原三振、坂本中前安打（代走吉川大）、岡本四球で吉川大二進（一塁代走立岡）、丸のとき石山の暴投で吉川大三進、立岡二進、丸、若林ともに三振

  • ９回１死、坂本勇人が中前に安打を放ち交代（右は丸佳浩）（カメラ・橋口　真）

    ９回１死、坂本勇人が中前に安打を放ち交代（右は丸佳浩）（カメラ・橋口　真）

試合詳細
ヤクルトに逆転負けし、お立ち台の村上宗隆、石川雅規を見つめながら引き揚げた高橋優貴（手前）（カメラ・橋口　真）
１回無死満塁、村上宗隆を空振り三振に打ち取った先発の高橋優貴（二塁走者・青木宣親）（カメラ・竜田　卓）
３回２死一塁、大城卓三が一塁走者・村上宗隆の二盗を阻止（二塁手・吉川尚輝）（カメラ・相川　和寛）
４回２死、左越えに先制ソロ本塁打を放ち生還した坂本勇人（カメラ・竜田　卓）
５回無死二、三塁、大城卓三がスクイズを試みるも失敗。三塁走者・丸佳浩が三本塁間に挟まれアウトになる（捕手・中村悠平、三塁手・エスコバー）（カメラ・竜田　卓）
６回１死二塁、村上宗隆（左）が左越え２ラン本塁打。静まり返る巨人ベンチ（カメラ・相川　和寛）
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