【巨人】今月２度目の３連敗、中日が勝ちマジック７のまま…写真で振り返るヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―１巨人（２１日・神宮）

巨人が今月２度目、今季６度目の３連敗を喫した（１分け挟む）。坂本が４回、９月２３日以来の１７号ソロ。しかし、好投していた高橋が６回、ヤクルト・村上に技ありの逆転２ランを浴びた。この３連敗は全て逆転負け。

優勝が近づく中、１０月は７勝９敗２分けと苦戦が続いている。優勝マジックは「７」のまま、足踏みとなった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】吉川尚三振、松原遊飛、坂本中飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本左飛、丸一ゴロ、若林左飛

【ヤ】エスコバー左前安打、中山一邪飛、石川のバント投ゴロでエスコバー二封、坂口左飛

◆３回（両軍０）

【巨】大城、北村、高橋三者連続三振

◆４回（巨１、ヤ０）

【ヤ】西浦左飛、中村一邪飛、エスコバー二ゴロ（巨１、ヤ０）

◆５回（両軍０）

【ヤ】中山、石川ともに三振、坂口二ゴロ

◆６回（巨０、ヤ２）

【巨】吉川尚中前安打、松原の遊ゴロで吉川尚二封、坂本の投ゴロで松原二進、岡本中飛

◆７回（両軍０）

【巨】（投手清水）丸遊直、若林、大城ともに三振

【ヤ】エスコバー中飛、中山一ゴロ、清水の代打田代三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手マクガフ、中堅田代、右翼坂口）北村、鍵谷の代打田中俊、吉川尚三者連続三振

【ヤ】（投手田口）坂口左前安打、青木遊ゴロ併殺打、山田哲四球、村上四球で山田哲二進、西浦三振