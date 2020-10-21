ＺＯＺＯチャンピオンシップ予選Ｒ組み合わせ発表　松山英樹は世界ランク２位のラーム、元世界ランク１位のローズとの注目組に

◆米男子プロゴルフツアー ＺＯＺＯチャンピオンシップ公式練習日（２０日、米カリフォルニア州シャーウッドＣＣ＝７０７３ヤード、パー７２）
第２回大会の予選ラウンド２日間の組み合わせが発表され、昨年大会２位の松山英樹（２８）＝ＬＥＸＵＳ＝は世界ランク２位のジョン・ラーム（スペイン）、元世界ランク１位のジャスティン・ローズ（英国）と同じ注目組に入った。２２日の第１ラウンドは、午前１０時３４分（日本時間２３日午前２時３４分）に１０番からスタートする。
大会連覇を狙うタイガー・ウッズ（米国）は、ザンダー・シャウフェレ（米国）、マシュー・ウルフ（米国）と同じ組に入った。２２日の第１ラウンドは、１０番から午前１０時４５分（日本時間２３日午前２時４５分）にティーオフする。
日本ツアー１７勝の石川遼（２９）＝カシオ＝はアレックス・ノレン（スウェーデン）、スコッティー・シェフラー（米国）と同組。２２日の第１ラウンドは、午前１０時５６分（日本時間２３日２時５６分）に１０番から出る。
米ツアー１勝の小平智（３１）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝はティレル・ハットン（英国）、ビクター・ホブランド（オランダ）と同じ組となった。２２日の第１ラウンドは、１番から午前１１時２９分（日本時間２３日午前３時２９分）に出る。
１８、１９年の日本ツアー賞金王・今平周吾（２８）＝フリー＝はケビン・キズナー（米国）、ジョーダン・スピース（米国）と同じ組に入った。初日は午前１０時２３分（日本時間２３日午前２時２３分）に１０番からスタートする。
日本ツアー３勝の星野陸也（２４）＝フリー＝はアブラハム・アンサー（メキシコ）、トム・ホーージ（米国）と同じ組。第１ラウンドは、午前１１時７分（日本時間２３日午前３時７分）に１０番からスタート。
堀川未来夢（２７）＝Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ＝はアダム・ハドウィン（カナダ）、テイラー・グーチ（米国）と同じ組に入った。午後１２時２分（日本時間２３日午前４時２分）に１番からティーオフ。
米ツアーでのプロデビュー戦となる日本ツアー１勝の金谷拓実（２２）＝東北福祉大４年＝は、カルロス・オルティズ（メキシコ）、マッケンジー・ヒューズ（カナダ）と同組。第１日は午前９時５０分（日本時間２３日午前１時５０分）に１番からスタートする。
米ツアー初出場の関藤直熈（２３）＝エブリイ＝はブライアン・ハーマン（米国）、日本ツアー４勝のチャン・キム（米国）と同組。第１ラウンドは、１０番から午前９時５０分（日本時間２３日午前１時５０分）に出る。