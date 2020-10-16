【巨人】鉄壁リリーフ陣が崩れ逆転負け　打線はあと１本出ず…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―１巨人（１６日・横浜）
巨人の鉄壁リリーフ陣が崩れ、ＤｅＮＡに逆転負けを喫した。８回に坂本の中犠飛で１点を先取したが、その裏、３番手・大江が佐野に５戦連発となる同点の２０号ソロを浴び、４番手ビエイラが大和に勝ち越しの適時二塁打を許し初黒星を喫した。
１５日の広島戦（東京Ｄ）ではチームを救った中継ぎ陣だったが粘りきれず。９回には無死三塁と同点の好機をつくった打線も、あと１本が出なかった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚一ゴロ、松原三振、坂本三ゴロ
【Ｄ】梶谷遊ゴロ、ソト三振、オースティン二塁内野安打、佐野二ゴロ
◆２回（両軍０）
【Ｄ】宮崎三振、ロペス遊ゴロ、戸柱三振
◆３回（両軍０）
【Ｄ】大和左翼線二塁打、井納の捕前バントで大和三進、梶谷左飛、ソト四球、オースティン三振
◆４回（両軍０）
【Ｄ】佐野中前安打、宮崎の遊ゴロを遊撃坂本が失策し、佐野二進、ロペス四球で満塁、戸柱、大和ともに三振、井納一ゴロ
◆５回（両軍０）
【巨】田中俊右前安打、大城左飛、今村スリーバント失敗三振、吉川尚左飛
◆６回（両軍０）
【巨】松原一ゴロ、坂本遊ゴロ、岡本投ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】丸左飛、ウィーラー遊ゴロ、田中俊の二ゴロを二塁ソトが悪送球し、田中俊二進、大城申告敬遠、今村の代打香月投ゴロ
【Ｄ】（投手鍵谷）井納の代打神里一ゴロ、梶谷三振、ソト中前安打（代走柴田）、オースティン左飛
◆８回（巨１、Ｄ２）
【巨】（投手パットン、二塁大和、遊撃柴田）吉川尚左翼線二塁打、松原の中前安打で吉川尚三進、坂本の中犠飛で吉川尚生還、岡本四球で松原二進（岡本の代走吉川大）、丸、ウィーラーともに三振
【Ｄ】（投手大江、三塁吉川大、左翼立岡）佐野右越２０号本塁打、（投手ビエイラ）宮崎右飛、ロペス中前安打（代走乙坂）、戸柱三振のとき乙坂二盗、大和の右翼線二塁打で乙坂生還、パットンの代打楠本一ゴロ
◆９回（巨０、ＤＸ）