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【巨人】鉄壁リリーフ陣が崩れ逆転負け　打線はあと１本出ず…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死三塁、見逃し三振に倒れた吉川尚輝（投手・三嶋一輝、捕手・戸柱泰孝）（カメラ・池内　雅彦）
９回２死三塁、見逃し三振に倒れた吉川尚輝（投手・三嶋一輝、捕手・戸柱泰孝）（カメラ・池内　雅彦）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ２―１巨人（１６日・横浜）

　巨人の鉄壁リリーフ陣が崩れ、ＤｅＮＡに逆転負けを喫した。８回に坂本の中犠飛で１点を先取したが、その裏、３番手・大江が佐野に５戦連発となる同点の２０号ソロを浴び、４番手ビエイラが大和に勝ち越しの適時二塁打を許し初黒星を喫した。

　１５日の広島戦（東京Ｄ）ではチームを救った中継ぎ陣だったが粘りきれず。９回には無死三塁と同点の好機をつくった打線も、あと１本が出なかった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】吉川尚一ゴロ、松原三振、坂本三ゴロ

　【Ｄ】梶谷遊ゴロ、ソト三振、オースティン二塁内野安打、佐野二ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本三ゴロ、丸三振、ウィーラー右前安打、田中俊左飛

  • ２回２死、右前打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）

    ２回２死、右前打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】宮崎三振、ロペス遊ゴロ、戸柱三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】大城右翼線二塁打、今村の投前バントで大城三進、吉川尚二ゴロ、松原三邪飛

  • ３回無死、右へ二塁打を放ちガッツポーズをする大城卓三（カメラ・中島　傑）

    ３回無死、右へ二塁打を放ちガッツポーズをする大城卓三（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】大和左翼線二塁打、井納の捕前バントで大和三進、梶谷左飛、ソト四球、オースティン三振

　◆４回（両軍０）

　【巨】坂本投ゴロ、岡本三振、丸右中間安打、ウィーラー三ゴロ

  • ４回２死、右前打を放ち、一塁で古城茂幸コーチとタッチを交わす丸佳浩（カメラ・関口　俊明）

    ４回２死、右前打を放ち、一塁で古城茂幸コーチとタッチを交わす丸佳浩（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】佐野中前安打、宮崎の遊ゴロを遊撃坂本が失策し、佐野二進、ロペス四球で満塁、戸柱、大和ともに三振、井納一ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【巨】田中俊右前安打、大城左飛、今村スリーバント失敗三振、吉川尚左飛

　【Ｄ】梶谷遊ゴロ、ソト四球、オースティンの中前安打でソト二進、佐野二ゴロ併殺打

  • ５回１死一、二塁、佐野恵太をニゴロの併殺打に打ち取りガッツポーズをする今村信貴（カメラ・中島　傑）

    ５回１死一、二塁、佐野恵太をニゴロの併殺打に打ち取りガッツポーズをする今村信貴（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】松原一ゴロ、坂本遊ゴロ、岡本投ゴロ

　【Ｄ】宮崎三ゴロ、ロペス遊ゴロ、戸柱四球、大和右飛

  • ６回１死、ロペスの遊ゴロを好捕する坂本勇人（後方は吉川尚輝）（カメラ・中島　傑）

    ６回１死、ロペスの遊ゴロを好捕する坂本勇人（後方は吉川尚輝）（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【巨】丸左飛、ウィーラー遊ゴロ、田中俊の二ゴロを二塁ソトが悪送球し、田中俊二進、大城申告敬遠、今村の代打香月投ゴロ

　【Ｄ】（投手鍵谷）井納の代打神里一ゴロ、梶谷三振、ソト中前安打（代走柴田）、オースティン左飛

  • ７回２死一塁、オースティンの左飛の打球を好捕したウィーラー（左）とハイタッチをする鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ７回２死一塁、オースティンの左飛の打球を好捕したウィーラー（左）とハイタッチをする鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　◆８回（巨１、Ｄ２）

　【巨】（投手パットン、二塁大和、遊撃柴田）吉川尚左翼線二塁打、松原の中前安打で吉川尚三進、坂本の中犠飛で吉川尚生還、岡本四球で松原二進（岡本の代走吉川大）、丸、ウィーラーともに三振

  • ８回無死一、三塁、先制の中犠飛を放つ坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

    ８回無死一、三塁、先制の中犠飛を放つ坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】（投手大江、三塁吉川大、左翼立岡）佐野右越２０号本塁打、（投手ビエイラ）宮崎右飛、ロペス中前安打（代走乙坂）、戸柱三振のとき乙坂二盗、大和の右翼線二塁打で乙坂生還、パットンの代打楠本一ゴロ

  • ８回無死、マウンドを降りる大江竜聖（中央）（カメラ・中島　傑）

    ８回無死、マウンドを降りる大江竜聖（中央）（カメラ・中島　傑）

　◆９回（巨０、ＤＸ）

　【巨】（投手三嶋、一塁中井）田中俊右中間三塁打、大城、立岡、吉川尚三者連続三振

  • ９回２死三塁、見逃し三振に倒れた吉川尚輝（捕手は戸柱恭孝）（カメラ・中島　傑）

    ９回２死三塁、見逃し三振に倒れた吉川尚輝（捕手は戸柱恭孝）（カメラ・中島　傑）

試合詳細
９回２死三塁、見逃し三振に倒れた吉川尚輝（投手・三嶋一輝、捕手・戸柱泰孝）（カメラ・池内　雅彦）
２回２死、右前打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）
３回無死、右へ二塁打を放ちガッツポーズをする大城卓三（カメラ・中島　傑）
４回２死、右前打を放ち、一塁で古城茂幸コーチとタッチを交わす丸佳浩（カメラ・関口　俊明）
５回１死一、二塁、佐野恵太をニゴロの併殺打に打ち取りガッツポーズをする今村信貴（カメラ・中島　傑）
６回１死、ロペスの遊ゴロを好捕する坂本勇人（後方は吉川尚輝）（カメラ・中島　傑）
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