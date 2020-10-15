【巨人】岡本和真は６試合ぶりに打点を積み上げ…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―５広島＝延長１０回規定により引き分け＝（１５日・東京ドーム）

巨人の主砲・岡本が３回、右中間へ２点二塁打。リーグトップを走る打点を６試合ぶりに積み上げた。先発のサンチェスは４回まで１失点で粘ったが５回、松山に同点２ランを浴びるなど一気に４失点。６回途中９安打５失点で降板した。

試合は延長１０回引き分け。マジックは１つ減って「８」となった。

【試合経過】

◆１回（広１、巨０）

【巨】吉川尚一ゴロ、松原二ゴロ、坂本遊直

◆２回（広０、巨１）

【広】西川右飛、会沢遊ゴロ、堂林三ゴロ

◆３回（広０、巨４）

【広】菊池涼右前安打、野村の代打上本の捕前バントで菊池涼二進、宇草三振、田中広右飛

◆４回（両軍０）

【広】鈴木誠左翼線二塁打、松山遊直、西川四球、会沢二飛、堂林一飛

◆５回（広４、巨０）

【巨】（投手中村恭）若林三振、田中俊二ゴロ、小林遊ゴロ

◆６回（両軍０）

【広】会沢四球、堂林の左前安打で会沢二進、菊池涼三前バントで会沢三進、堂林二進、（投手大江、捕手大城）中村恭の代打小園三振、宇草の代打長野遊ゴロ ６回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖 （カメラ・中島 傑）

【巨】（投手ケムナ、左翼長野）大城三振、吉川尚左飛、松原中飛

◆７回（両軍０）

【巨】坂本右飛、岡本三ゴロ、丸二ゴロ

◆８回（両軍０）

◆９回（両軍０）

【広】（投手デラロサ、一塁中島）長野死球、田中広の投前バントで長野二進、鈴木誠三振、松山二直

◆１０回（両軍０）