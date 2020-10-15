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【巨人】岡本和真は６試合ぶりに打点を積み上げ…写真で振り返る広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
３回２死一、二塁、右中間適時二塁打の岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）
３回２死一、二塁、右中間適時二塁打の岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―５広島＝延長１０回規定により引き分け＝（１５日・東京ドーム）

　巨人の主砲・岡本が３回、右中間へ２点二塁打。リーグトップを走る打点を６試合ぶりに積み上げた。先発のサンチェスは４回まで１失点で粘ったが５回、松山に同点２ランを浴びるなど一気に４失点。６回途中９安打５失点で降板した。

　試合は延長１０回引き分け。マジックは１つ減って「８」となった。

　【試合経過】

　◆１回（広１、巨０）

　【広】宇草中前安打、田中広のとき宇草二盗、田中広三振、鈴木誠の中前安打で宇草一挙生還、松山投ゴロ併殺打

  • １回１死二塁、鈴木誠也に先制の中前適時打を打たれたサンチェス（右は二塁から生還した宇草孔基）（カメラ・中島　傑）

    １回１死二塁、鈴木誠也に先制の中前適時打を打たれたサンチェス（右は二塁から生還した宇草孔基）（カメラ・中島　傑）

　【巨】吉川尚一ゴロ、松原二ゴロ、坂本遊直

　◆２回（広０、巨１）

　【広】西川右飛、会沢遊ゴロ、堂林三ゴロ

　【巨】岡本左翼線二塁打、丸の二ゴロで岡本三進、若林四球、田中俊の左犠飛で岡本生還、小林遊飛

  • ２回１死一、三塁、田中俊太が左犠飛。生還した岡本和真（２５）を迎える原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

    ２回１死一、三塁、田中俊太が左犠飛。生還した岡本和真（２５）を迎える原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

　◆３回（広０、巨４）

　【広】菊池涼右前安打、野村の代打上本の捕前バントで菊池涼二進、宇草三振、田中広右飛

　【巨】（投手高橋樹）サンチェス遊ゴロ、吉川尚右前安打、松原中飛、坂本のとき吉川尚二盗、坂本四球、岡本の右中間二塁打で吉川尚、坂本ともに生還、丸のとき投手高橋樹の暴投で岡本三進、丸四球、若林の中前安打で岡本生還、丸二進、田中俊の左前安打で丸一挙生還、若林二進、小林三振

  • ３回２死一、三塁、中前適時打を放ち手をたたく若林晃弘（カメラ・宮崎　亮太）

    ３回２死一、三塁、中前適時打を放ち手をたたく若林晃弘（カメラ・宮崎　亮太）

　◆４回（両軍０）

　【広】鈴木誠左翼線二塁打、松山遊直、西川四球、会沢二飛、堂林一飛

　【巨】（投手中田）サンチェス三振、吉川尚中前安打、松原の右前安打で吉川尚二進、坂本の中飛で吉川尚三進、岡本のとき松原二盗、岡本四球で満塁、丸三振

  • ４回１死、中前安打を放つ吉川尚輝（投手は中田廉＝カメラ・宮崎　亮太）

    ４回１死、中前安打を放つ吉川尚輝（投手は中田廉＝カメラ・宮崎　亮太）

　◆５回（広４、巨０）

　【広】菊池涼遊撃内野安打、中田の代打ピレラの中前安打で菊池涼二進、宇草の投ゴロで菊池涼三進、ピレラ二進、田中広の中前安打で菊池涼、ピレラともに生還、鈴木誠捕邪飛、松山左越８号２ラン、西川三振

  • ５回２死一塁、松山竜平に左越え２ラン本塁打を許し頭を抱えるサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）

    ５回２死一塁、松山竜平に左越え２ラン本塁打を許し頭を抱えるサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】（投手中村恭）若林三振、田中俊二ゴロ、小林遊ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【広】会沢四球、堂林の左前安打で会沢二進、菊池涼三前バントで会沢三進、堂林二進、（投手大江、捕手大城）中村恭の代打小園三振、宇草の代打長野遊ゴロ

  • ６回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖　（カメラ・中島　傑）

    ６回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖　（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手ケムナ、左翼長野）大城三振、吉川尚左飛、松原中飛

　◆７回（両軍０）

　【広】田中広捕邪飛、鈴木誠四球、松山遊飛、西川三振

  • ７回２死一塁、西川龍馬を空振り三振に仕留め、グラブをたたく大江竜聖（カメラ・相川　和寛）

    ７回２死一塁、西川龍馬を空振り三振に仕留め、グラブをたたく大江竜聖（カメラ・相川　和寛）

　【巨】坂本右飛、岡本三ゴロ、丸二ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【広】（投手ビエイラ）会沢四球（代走曽根）、堂林の投前バントで曽根二進、菊池涼の左前安打で曽根三進、（投手高梨）ケムナの代打坂倉のスクイズ失敗で曽根タッチアウト（記録は盗塁死）、挟殺間に菊池涼二進、坂倉三振

  • ８回途中から４番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ８回途中から４番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手塹江、捕手坂倉）若林遊ゴロ、田中俊の代打中島三振、高梨の代打北村四球、大城のとき塹江の暴投で二進、大城の左前安打で北村一挙本塁を狙うも本塁タッチアウト

  • ８回２死二塁、大城卓三の左前適時打で二塁から生還を狙うもアウトになる北村拓己（捕手は坂倉将吾）（カメラ・中島　傑）

    ８回２死二塁、大城卓三の左前適時打で二塁から生還を狙うもアウトになる北村拓己（捕手は坂倉将吾）（カメラ・中島　傑）

　◆９回（両軍０）

　【広】（投手デラロサ、一塁中島）長野死球、田中広の投前バントで長野二進、鈴木誠三振、松山二直

　【巨】（投手フランスア、一塁堂林、三塁三好）吉川尚三ゴロ、松原の代打ウィーラー、坂本ともに三振

  • ９回２死、空振りの三振に倒れる坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ９回２死、空振りの三振に倒れる坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◆１０回（両軍０）

　【広】（投手鍵谷、右翼立岡）西川三振、三好右飛、堂林遊ゴロ

　【巨】（中堅大盛）岡本一ゴロ、丸四球（代走吉川大）、若林の捕前バントで吉川大二進、中島二飛

  • 延長１０回２死二塁、二飛に倒れる中島宏之（捕手は坂倉将吾＝カメラ・宮崎　亮太）

    延長１０回２死二塁、二飛に倒れる中島宏之（捕手は坂倉将吾＝カメラ・宮崎　亮太）

試合詳細
３回２死一、二塁、右中間適時二塁打の岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）
１回１死二塁、鈴木誠也に先制の中前適時打を打たれたサンチェス（右は二塁から生還した宇草孔基）（カメラ・中島　傑）
２回１死一、三塁、田中俊太が左犠飛。生還した岡本和真（２５）を迎える原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）
３回２死一、三塁、中前適時打を放ち手をたたく若林晃弘（カメラ・宮崎　亮太）
４回１死、中前安打を放つ吉川尚輝（投手は中田廉＝カメラ・宮崎　亮太）
５回２死一塁、松山竜平に左越え２ラン本塁打を許し頭を抱えるサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）
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