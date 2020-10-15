【巨人】岡本和真は６試合ぶりに打点を積み上げ…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―５広島＝延長１０回規定により引き分け＝（１５日・東京ドーム）
巨人の主砲・岡本が３回、右中間へ２点二塁打。リーグトップを走る打点を６試合ぶりに積み上げた。先発のサンチェスは４回まで１失点で粘ったが５回、松山に同点２ランを浴びるなど一気に４失点。６回途中９安打５失点で降板した。
試合は延長１０回引き分け。マジックは１つ減って「８」となった。
【試合経過】
◆１回（広１、巨０）
【広】宇草中前安打、田中広のとき宇草二盗、田中広三振、鈴木誠の中前安打で宇草一挙生還、松山投ゴロ併殺打
【巨】吉川尚一ゴロ、松原二ゴロ、坂本遊直
◆２回（広０、巨１）
【広】西川右飛、会沢遊ゴロ、堂林三ゴロ
◆３回（広０、巨４）
【広】菊池涼右前安打、野村の代打上本の捕前バントで菊池涼二進、宇草三振、田中広右飛
【巨】（投手高橋樹）サンチェス遊ゴロ、吉川尚右前安打、松原中飛、坂本のとき吉川尚二盗、坂本四球、岡本の右中間二塁打で吉川尚、坂本ともに生還、丸のとき投手高橋樹の暴投で岡本三進、丸四球、若林の中前安打で岡本生還、丸二進、田中俊の左前安打で丸一挙生還、若林二進、小林三振
◆４回（両軍０）
【広】鈴木誠左翼線二塁打、松山遊直、西川四球、会沢二飛、堂林一飛
【巨】（投手中田）サンチェス三振、吉川尚中前安打、松原の右前安打で吉川尚二進、坂本の中飛で吉川尚三進、岡本のとき松原二盗、岡本四球で満塁、丸三振
◆５回（広４、巨０）
【広】菊池涼遊撃内野安打、中田の代打ピレラの中前安打で菊池涼二進、宇草の投ゴロで菊池涼三進、ピレラ二進、田中広の中前安打で菊池涼、ピレラともに生還、鈴木誠捕邪飛、松山左越８号２ラン、西川三振
【巨】（投手中村恭）若林三振、田中俊二ゴロ、小林遊ゴロ
◆６回（両軍０）
【広】会沢四球、堂林の左前安打で会沢二進、菊池涼三前バントで会沢三進、堂林二進、（投手大江、捕手大城）中村恭の代打小園三振、宇草の代打長野遊ゴロ
【巨】（投手ケムナ、左翼長野）大城三振、吉川尚左飛、松原中飛
◆７回（両軍０）
【巨】坂本右飛、岡本三ゴロ、丸二ゴロ
◆８回（両軍０）
【広】（投手ビエイラ）会沢四球（代走曽根）、堂林の投前バントで曽根二進、菊池涼の左前安打で曽根三進、（投手高梨）ケムナの代打坂倉のスクイズ失敗で曽根タッチアウト（記録は盗塁死）、挟殺間に菊池涼二進、坂倉三振
【巨】（投手塹江、捕手坂倉）若林遊ゴロ、田中俊の代打中島三振、高梨の代打北村四球、大城のとき塹江の暴投で二進、大城の左前安打で北村一挙本塁を狙うも本塁タッチアウト
◆９回（両軍０）
【広】（投手デラロサ、一塁中島）長野死球、田中広の投前バントで長野二進、鈴木誠三振、松山二直
◆１０回（両軍０）
【広】（投手鍵谷、右翼立岡）西川三振、三好右飛、堂林遊ゴロ