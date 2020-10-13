注 目
報知映画賞読者投票で豪華賞品！ 新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

歴代最多３７４人…プロ野球志望届締め切り

スポーツ報知
# 野球# 高校野球# アマ野球
２０１９ドラフト会議抽選箱
２０１９ドラフト会議抽選箱
高校生の主なプロ志望届提出者
高校生の主なプロ志望届提出者
高校生の主なプロ志望届提出者
高校生の主なプロ志望届提出者

　日本高野連と全日本大学野球連盟は１２日、プロ志望届の受け付けを締め切った。高校生と大学生を合わせた公示人数は３７４人（１２日午後５時時点）。歴代最多だった１８年から一気に１２４人も増えた。高校生は、歴代最多だった昨年から７７人増の２１６人で、大学生も５１人増の１５８人。こちらも歴代最多だった１８年の１２７人を大幅に上回った。提出者は２６日のドラフト会議での指名対象選手となる。

　◆プロ志望届を提出しなかった主な選手◆

　▽投手　北嶋洸太（駒大苫小牧）向坂優太郎（仙台育英）菊地竜雅（常総学院）一條力真（常総学院）篠木健太郎（木更津総合）佐伯成優（高岡第一）隼瀬一樹（伊香）岩崎峻典（履正社）関根智輝（慶大）村木文哉（筑波大）松山仁彦（東海大）藤村哲之（横浜商大）吉川貴大（大商大）中内亮太（東亜大）

　▽捕手　横山陽樹（作新学院）印出太一（中京大中京）山崎基輝（東洋大）

　▽内野手　水谷公省（花巻東）桜井亨佑（習志野）津田啓史（横浜）佐々木泰（県岐阜商）児玉亮涼（九産大）

　▽外野手　渡辺翔大（昌平）吉納翼（東邦）牛島希（九州学院）赤尾光祐（東海大札幌）滝沢虎太朗（早大）三宅浩史郎（立命大）小川晃太朗（同大）

２０１９ドラフト会議抽選箱
高校生の主なプロ志望届提出者
高校生の主なプロ志望届提出者
すべての写真を見る 3枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請