歴代最多３７４人…プロ野球志望届締め切り

２０１９ドラフト会議抽選箱 高校生の主なプロ志望届提出者 高校生の主なプロ志望届提出者

日本高野連と全日本大学野球連盟は１２日、プロ志望届の受け付けを締め切った。高校生と大学生を合わせた公示人数は３７４人（１２日午後５時時点）。歴代最多だった１８年から一気に１２４人も増えた。高校生は、歴代最多だった昨年から７７人増の２１６人で、大学生も５１人増の１５８人。こちらも歴代最多だった１８年の１２７人を大幅に上回った。提出者は２６日のドラフト会議での指名対象選手となる。

◆プロ志望届を提出しなかった主な選手◆

▽投手 北嶋洸太（駒大苫小牧）向坂優太郎（仙台育英）菊地竜雅（常総学院）一條力真（常総学院）篠木健太郎（木更津総合）佐伯成優（高岡第一）隼瀬一樹（伊香）岩崎峻典（履正社）関根智輝（慶大）村木文哉（筑波大）松山仁彦（東海大）藤村哲之（横浜商大）吉川貴大（大商大）中内亮太（東亜大）

▽捕手 横山陽樹（作新学院）印出太一（中京大中京）山崎基輝（東洋大）

▽内野手 水谷公省（花巻東）桜井亨佑（習志野）津田啓史（横浜）佐々木泰（県岐阜商）児玉亮涼（九産大）

▽外野手 渡辺翔大（昌平）吉納翼（東邦）牛島希（九州学院）赤尾光祐（東海大札幌）滝沢虎太朗（早大）三宅浩史郎（立命大）小川晃太朗（同大）