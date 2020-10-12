【巨人】中日に連敗６カードぶりの負け越し…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―２巨人（１２日・ナゴヤドーム）

巨人が中日に競り負け、３連敗だった９月１７～１９日以来の連敗を喫した。２回に岡本、丸の連打から２点を先制するも、先発・桜井がその裏に逆転を許し６回途中３失点で４敗目。巨人は９月１８～２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来６カードぶりの負け越しで、優勝マジックは１２のまま。

【試合経過】

２回無死一塁、丸佳浩が右翼線に二塁打を放つ（カメラ・橋口 真）

【巨】岡本左前安打、丸の右翼線二塁打で岡本三進、ウィーラーの遊ゴロで岡本生還、丸三進、大城の左犠飛で丸生還、中島遊飛

【中】ビシエド遊ゴロ、高橋二ゴロ、シエラ四球、阿部左越１０号２ラン、木下拓四球、福谷の右中間二塁打で木下拓一挙生還、大島一ゴロ