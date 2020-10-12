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【巨人】中日に連敗６カードぶりの負け越し…写真で振り返る中日戦

スポーツ報知
# 巨人
６回途中、宮本和知投手総合コーチ（左）から降板を告げられる桜井俊貴（カメラ・馬場　秀則）
６回途中、宮本和知投手総合コーチ（左）から降板を告げられる桜井俊貴（カメラ・馬場　秀則）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日３―２巨人（１２日・ナゴヤドーム）

　巨人が中日に競り負け、３連敗だった９月１７～１９日以来の連敗を喫した。２回に岡本、丸の連打から２点を先制するも、先発・桜井がその裏に逆転を許し６回途中３失点で４敗目。巨人は９月１８～２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来６カードぶりの負け越しで、優勝マジックは１２のまま。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】吉川尚左飛、松原中飛、坂本左飛

　【中】大島三ゴロ、京田三振、アルモンテ遊飛

　◆２回（巨２、中３）

　【巨】岡本左前安打、丸の右翼線二塁打で岡本三進、ウィーラーの遊ゴロで岡本生還、丸三進、大城の左犠飛で丸生還、中島遊飛

  • ２回無死一塁、丸佳浩が右翼線に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ２回無死一塁、丸佳浩が右翼線に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】ビシエド遊ゴロ、高橋二ゴロ、シエラ四球、阿部左越１０号２ラン、木下拓四球、福谷の右中間二塁打で木下拓一挙生還、大島一ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】桜井右前安打、吉川尚の右前安打で桜井二進、松原の遊ゴロ併殺打で桜井三進、坂本二ゴロ

  • ３回無死、右前安打を放つ桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）

    ３回無死、右前安打を放つ桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）

　【中】京田二ゴロ、アルモンテ一ゴロ、ビシエド死球、高橋の右前安打でビシエド二進、シエラ二ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】岡本二飛、丸右越二塁打、ウィーラー遊飛、大城二ゴロ

　【中】阿部二飛、木下拓三ゴロ、福谷左飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】中島三ゴロ、桜井遊ゴロ、吉川尚三振

　【中】大島左飛、京田二ゴロ、アルモンテ右翼線二塁打、ビシエド左飛

  • ５回１死、京田陽太の二ゴロを処理する吉川尚輝（カメラ・橋口　真）

    ５回１死、京田陽太の二ゴロを処理する吉川尚輝（カメラ・橋口　真）

　◆６回（両軍０）

　【巨】松原一ゴロ、坂本三振、岡本左中間二塁打、丸左飛

  • ６回２死、左中間に二塁打を放った岡本和真（捕手は木下拓）（カメラ・上村　尚平）

    ６回２死、左中間に二塁打を放った岡本和真（捕手は木下拓）（カメラ・上村　尚平）

　【中】高橋中前安打、シエラ三振、阿部の左翼線二塁打で高橋三進、（投手鍵谷）木下拓三振、福谷の代打井領三ゴロ

  • ６回途中、２番手で登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

    ６回途中、２番手で登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手福）ウィーラー三振、大城遊飛、中島中前安打（代走立岡）、鍵谷の代打石川三振

　【中】（投手大江、捕手小林、一塁ウィーラー、左翼立岡）大島中前安打、京田の三前バントで大島二進、アルモンテ死球（アルモンテに代走武田）、（投手田中豊）ビシエド遊ゴロ併殺打

  • ７回途中から登板した田中豊樹　（カメラ・馬場　秀則）

    ７回途中から登板した田中豊樹　（カメラ・馬場　秀則）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手祖父江、左翼武田）吉川尚投手内野安打、松原の三ゴロで吉川尚二封、坂本右飛、岡本三振

　【中】（投手ビエイラ）高橋中飛、シエラ三振、阿部右翼線安打、木下拓三振

  • ８回に登板したビエイラ（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板したビエイラ（カメラ・橋口　真）

　◆９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手Ｒ．マルティネス、右翼遠藤）丸、ウィーラーともに三振、ビエイラの代打田中俊四球（代走増田大）、立岡のとき増田大二盗、立岡三振

試合詳細
６回途中、宮本和知投手総合コーチ（左）から降板を告げられる桜井俊貴（カメラ・馬場　秀則）
２回無死一塁、丸佳浩が右翼線に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
３回無死、右前安打を放つ桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）
５回１死、京田陽太の二ゴロを処理する吉川尚輝（カメラ・橋口　真）
６回２死、左中間に二塁打を放った岡本和真（捕手は木下拓）（カメラ・上村　尚平）
６回途中、２番手で登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）
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