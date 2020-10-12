【巨人】中日に連敗６カードぶりの負け越し…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―２巨人（１２日・ナゴヤドーム）
巨人が中日に競り負け、３連敗だった９月１７～１９日以来の連敗を喫した。２回に岡本、丸の連打から２点を先制するも、先発・桜井がその裏に逆転を許し６回途中３失点で４敗目。巨人は９月１８～２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来６カードぶりの負け越しで、優勝マジックは１２のまま。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚左飛、松原中飛、坂本左飛
【中】大島三ゴロ、京田三振、アルモンテ遊飛
◆２回（巨２、中３）
【中】ビシエド遊ゴロ、高橋二ゴロ、シエラ四球、阿部左越１０号２ラン、木下拓四球、福谷の右中間二塁打で木下拓一挙生還、大島一ゴロ
◆３回（両軍０）
【中】京田二ゴロ、アルモンテ一ゴロ、ビシエド死球、高橋の右前安打でビシエド二進、シエラ二ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】岡本二飛、丸右越二塁打、ウィーラー遊飛、大城二ゴロ
【中】阿部二飛、木下拓三ゴロ、福谷左飛
◆５回（両軍０）
【巨】中島三ゴロ、桜井遊ゴロ、吉川尚三振
◆６回（両軍０）
◆７回（両軍０）
【巨】（投手福）ウィーラー三振、大城遊飛、中島中前安打（代走立岡）、鍵谷の代打石川三振
【中】（投手大江、捕手小林、一塁ウィーラー、左翼立岡）大島中前安打、京田の三前バントで大島二進、アルモンテ死球（アルモンテに代走武田）、（投手田中豊）ビシエド遊ゴロ併殺打
◆８回（両軍０）
【巨】（投手祖父江、左翼武田）吉川尚投手内野安打、松原の三ゴロで吉川尚二封、坂本右飛、岡本三振
◆９回（巨０、中Ｘ）
【巨】（投手Ｒ．マルティネス、右翼遠藤）丸、ウィーラーともに三振、ビエイラの代打田中俊四球（代走増田大）、立岡のとき増田大二盗、立岡三振