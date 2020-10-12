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ＥＶＩＬ、ダーティーファイトで２冠王・内藤哲也下しブロック首位タイ浮上…新日Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
内藤哲也を下しＢブロック首位タイに浮上したＥＶＩＬ（新日本プロレス提供）
内藤哲也を下しＢブロック首位タイに浮上したＥＶＩＬ（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３０」大会（１１日、愛知県体育館、観衆２５５０人）

　東京五輪（延期）のため、今年は秋開催となったシングル最強決定リーグ戦のＢブロック公式戦が行われた。

　メインイベントでは、ＩＷＧＰヘビーとインターコンチネンタルの２冠王・内藤哲也（３８）が前２冠王のＥＶＩＬ（３３）のダーティーファイトの前に黒星。内藤とＥＶＩＬが勝ち点１０でブロック首位に並んだ。

　後藤洋央紀（４１）は過去３回優勝の棚橋弘至（４３）に劇的勝利。ＳＡＮＡＤＡ（３２）はジュース・ロビンソン（３１）を破り、開幕３連敗後に４連勝とした。

　ザック・セイバーＪｒ．（３３）はＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（３８）に快勝。ＫＥＮＴＡ（３９）は「ＫＯＰＷ２０２０」王者・矢野通（４２）にずる賢くリングアウト勝ちした。

　Ｂブロックは勝ち点１０の内藤とＥＶＩＬを勝ち点８のＳＡＮＡＤＡ、後藤、ザックが追う展開となった。

　▽１５分１本勝負

　〇ゲイブリエル・キッド（７分０９秒　ダブルアームスープレックス→片エビ固め）辻陽太●

　▽Ｇ１クライマックスＢブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ザック・セイバーＪｒ．　４勝３敗＝勝ち点８（１３分３４秒　変型クラーキーキャット）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ　１勝６敗＝勝ち点２●

　▽同

　〇ＫＥＮＴＡ　３勝４敗＝勝ち点６（８分５６秒　リングアウト）矢野通　３勝４敗＝勝ち点６●

　▽同

　〇ＳＡＮＡＤＡ　４勝３敗＝勝ち点８（１５分０６秒　ラウンディング・ボディプレス→体固め）ジュース・ロビンソン　３勝４敗＝勝ち点６●

　▽同

　〇後藤洋央紀　４勝３敗＝勝ち点８（１３分３８秒　ＧＴＲ→片エビ固め）棚橋弘至　３勝４敗＝勝ち点６●

　▽同

　〇ＥＶＩＬ　５勝２敗＝勝ち点１０（２３分５７秒　ＥＶＩＬ→片エビ固め）内藤哲也　５勝２敗＝勝ち点１０●

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