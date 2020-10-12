ＥＶＩＬ、ダーティーファイトで２冠王・内藤哲也下しブロック首位タイ浮上…新日Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３０」大会（１１日、愛知県体育館、観衆２５５０人）

東京五輪（延期）のため、今年は秋開催となったシングル最強決定リーグ戦のＢブロック公式戦が行われた。

メインイベントでは、ＩＷＧＰヘビーとインターコンチネンタルの２冠王・内藤哲也（３８）が前２冠王のＥＶＩＬ（３３）のダーティーファイトの前に黒星。内藤とＥＶＩＬが勝ち点１０でブロック首位に並んだ。

後藤洋央紀（４１）は過去３回優勝の棚橋弘至（４３）に劇的勝利。ＳＡＮＡＤＡ（３２）はジュース・ロビンソン（３１）を破り、開幕３連敗後に４連勝とした。

ザック・セイバーＪｒ．（３３）はＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（３８）に快勝。ＫＥＮＴＡ（３９）は「ＫＯＰＷ２０２０」王者・矢野通（４２）にずる賢くリングアウト勝ちした。

Ｂブロックは勝ち点１０の内藤とＥＶＩＬを勝ち点８のＳＡＮＡＤＡ、後藤、ザックが追う展開となった。

▽１５分１本勝負

〇ゲイブリエル・キッド（７分０９秒 ダブルアームスープレックス→片エビ固め）辻陽太●

▽Ｇ１クライマックスＢブロック公式戦３０分１本勝負

〇ザック・セイバーＪｒ． ４勝３敗＝勝ち点８（１３分３４秒 変型クラーキーキャット）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ １勝６敗＝勝ち点２●

▽同

〇ＫＥＮＴＡ ３勝４敗＝勝ち点６（８分５６秒 リングアウト）矢野通 ３勝４敗＝勝ち点６●

▽同

〇ＳＡＮＡＤＡ ４勝３敗＝勝ち点８（１５分０６秒 ラウンディング・ボディプレス→体固め）ジュース・ロビンソン ３勝４敗＝勝ち点６●

▽同

〇後藤洋央紀 ４勝３敗＝勝ち点８（１３分３８秒 ＧＴＲ→片エビ固め）棚橋弘至 ３勝４敗＝勝ち点６●

▽同

〇ＥＶＩＬ ５勝２敗＝勝ち点１０（２３分５７秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）内藤哲也 ５勝２敗＝勝ち点１０●