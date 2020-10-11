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【１２日の予告先発】中日・福谷浩司―巨人・桜井俊貴　楽天・福井優也―西武・平井克典

スポーツ報知
# 巨人# 野球# プロ野球
中日戦に向け調整する桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）
中日戦に向け調整する桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）

　【セ・リーグ】

　◆中日・福谷浩司―巨人・桜井俊貴（１８時・ナゴヤドーム）

　【パ・リーグ】

　◆楽天・福井優也―西武・平井克典（１７時・楽天生命パーク）

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