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【１２日の予告先発】中日・福谷浩司―巨人・桜井俊貴 楽天・福井優也―西武・平井克典
2020年10月11日 16時14分
スポーツ報知
# 巨人
# 野球
# プロ野球
中日戦に向け調整する桜井俊貴（カメラ・上村 尚平）
【セ・リーグ】
◆中日・福谷浩司―巨人・桜井俊貴（１８時・ナゴヤドーム）
【パ・リーグ】
◆楽天・福井優也―西武・平井克典（１７時・楽天生命パーク）
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