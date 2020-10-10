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【巨人】坂本勇人の復帰タイムリーなど７得点の快勝、畠世周は３勝目…写真で振り返る中日戦

スポーツ報知
# 巨人
３勝目を挙げ、原辰徳監督（右）に迎えられる畠世周
３勝目を挙げ、原辰徳監督（右）に迎えられる畠世周

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日１―７巨人（１０日・ナゴヤドーム）

　巨人は右足の張りから３試合ぶりにスタメン復帰した坂本勇人内野手（３１）が５回に２点適時打、６回にウィーラー内野手（３３）の１１号ソロなどで中日から７得点の快勝。

　先発の畠世周投手（２６）も７回５安打無失点と好投し、今季３勝目をマークした

　【試合詳細】

　◆１回（両軍０）

　【巨】若林三塁内野安打、松原三振のとき若林二盗失敗でダブルプレー、坂本三振

  • 高木守道さんの追悼試合で表示された１０．８当時のスタメン表

    高木守道さんの追悼試合で表示された１０．８当時のスタメン表

　【中】大島左前安打、京田二ゴロ併殺打、アルモンテ左前安打、ビシエド四球でアルモンテ二進、高橋中飛

  • 巨人先発の畠世周

    巨人先発の畠世周

　◆２回（巨１、中０）

　【巨】岡本右飛、丸右前安打、ウィーラーの右中間二塁打で丸一挙生還、大城の一ゴロでウィーラー三進、パーラ二ゴロ

  • ２回１死一塁、右中間に適時二塁打を放つウィーラー

    ２回１死一塁、右中間に適時二塁打を放つウィーラー

　【中】阿部右飛、井領四球、木下拓三振、ロドリゲスの中前安打で井領一挙三進、大島一ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】畠、若林、松原三者連続三振

　【中】京田一ゴロ、アルモンテ二ゴロ、ビシエド遊ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】坂本、岡本、丸三者連続三振

　【中】高橋四球、阿部の二ゴロで高橋二封、井領のとき阿部二盗失敗、井領左飛

  • ４回１死一塁、一塁走者・阿部の二盗を阻止した大城卓三

    ４回１死一塁、一塁走者・阿部の二盗を阻止した大城卓三

　◆５回（巨４、中０）

　【巨】ウィーラー右前安打、大城右飛、パーラのときウィーラー二盗失敗、パーラ中前安打、畠二塁内野安打でパーラ二進、若林遊撃内野安打で満塁、松原の左前安打でパーラ、畠ともに生還、若林一挙三進、坂本の中前安打で若林、松原ともに生還（代走田中俊）、（投手藤嶋）岡本遊飛

  • ５回２死二、三塁、坂本勇人が中前２点適時打を放ち、古城茂幸コーチ（左）とグータッチを交わす

    ５回２死二、三塁、坂本勇人が中前２点適時打を放ち、古城茂幸コーチ（左）とグータッチを交わす

　【中】（二塁田中俊、遊撃若林）木下拓三振、藤嶋の代打溝脇遊ゴロ、大島二飛

　◆６回（巨１、中０）

　【巨】（投手木下雄）丸三振、ウィーラー左越１１号本塁打、大城、パーラともに三振

  • ６回１死、本塁打を放ち、ナインに迎えられるウィーラー

    ６回１死、本塁打を放ち、ナインに迎えられるウィーラー

　【中】京田右前安打、アルモンテの捕ゴロで京田二進、ビシエド三ゴロ、高橋二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】畠三振、若林中飛、松原三振

　【中】阿部二ゴロ、井領遊飛、木下拓右前安打、木下雄の代打堂上中飛

　◆８回（両軍１）

　【巨】（投手マルク）田中俊中前安打、岡本四球で田中俊二進（代走増田大）、丸の一ゴロで増田大二封、田中俊三進（代走立岡）、ウィーラーのとき立岡二盗、ウィーラーの遊ゴロで田中俊生還、立岡三進、大城三振

　【中】（投手ビエイラ、捕手炭谷、一塁北村、三塁若林、遊撃増田大、中堅立岡）大島四球、京田のとき大島二盗、京田の一ゴロで大島三進、アルモンテの左前安打で大島生還（代走武田）、ビシエド三振、高橋の右前安打で武田一挙三進、阿部三振

  • ８回から登板したチアゴ・ビエイラ

    ８回から登板したチアゴ・ビエイラ

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手橋本、捕手加藤、左翼武田）パーラ右前安打、北村中飛、若林三ゴロ併殺打

　【中】（投手古川）井領遊直、加藤右飛、（投手藤岡）橋本の代打遠藤中飛

試合詳細
３勝目を挙げ、原辰徳監督（右）に迎えられる畠世周
高木守道さんの追悼試合で表示された１０．８当時のスタメン表
巨人先発の畠世周
２回１死一塁、右中間に適時二塁打を放つウィーラー
４回１死一塁、一塁走者・阿部の二盗を阻止した大城卓三
５回２死二、三塁、坂本勇人が中前２点適時打を放ち、古城茂幸コーチ（左）とグータッチを交わす
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