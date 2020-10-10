【巨人】坂本勇人の復帰タイムリーなど７得点の快勝、畠世周は３勝目…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―７巨人（１０日・ナゴヤドーム）

巨人は右足の張りから３試合ぶりにスタメン復帰した坂本勇人内野手（３１）が５回に２点適時打、６回にウィーラー内野手（３３）の１１号ソロなどで中日から７得点の快勝。

先発の畠世周投手（２６）も７回５安打無失点と好投し、今季３勝目をマークした

【試合詳細】

◆１回（両軍０）

【中】大島左前安打、京田二ゴロ併殺打、アルモンテ左前安打、ビシエド四球でアルモンテ二進、高橋中飛 巨人先発の畠世周

◆２回（巨１、中０）

【中】阿部右飛、井領四球、木下拓三振、ロドリゲスの中前安打で井領一挙三進、大島一ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】畠、若林、松原三者連続三振

【中】京田一ゴロ、アルモンテ二ゴロ、ビシエド遊ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】坂本、岡本、丸三者連続三振

◆５回（巨４、中０）

【中】（二塁田中俊、遊撃若林）木下拓三振、藤嶋の代打溝脇遊ゴロ、大島二飛

◆６回（巨１、中０）

【中】京田右前安打、アルモンテの捕ゴロで京田二進、ビシエド三ゴロ、高橋二ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】畠三振、若林中飛、松原三振

【中】阿部二ゴロ、井領遊飛、木下拓右前安打、木下雄の代打堂上中飛

◆８回（両軍１）

【巨】（投手マルク）田中俊中前安打、岡本四球で田中俊二進（代走増田大）、丸の一ゴロで増田大二封、田中俊三進（代走立岡）、ウィーラーのとき立岡二盗、ウィーラーの遊ゴロで田中俊生還、立岡三進、大城三振

◆９回（両軍０）

【巨】（投手橋本、捕手加藤、左翼武田）パーラ右前安打、北村中飛、若林三ゴロ併殺打