【巨人】坂本勇人の復帰タイムリーなど７得点の快勝、畠世周は３勝目…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―７巨人（１０日・ナゴヤドーム）
巨人は右足の張りから３試合ぶりにスタメン復帰した坂本勇人内野手（３１）が５回に２点適時打、６回にウィーラー内野手（３３）の１１号ソロなどで中日から７得点の快勝。
先発の畠世周投手（２６）も７回５安打無失点と好投し、今季３勝目をマークした
【試合詳細】
◆１回（両軍０）
◆２回（巨１、中０）
【中】阿部右飛、井領四球、木下拓三振、ロドリゲスの中前安打で井領一挙三進、大島一ゴロ
◆３回（両軍０）
【巨】畠、若林、松原三者連続三振
【中】京田一ゴロ、アルモンテ二ゴロ、ビシエド遊ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】坂本、岡本、丸三者連続三振
◆５回（巨４、中０）
【巨】ウィーラー右前安打、大城右飛、パーラのときウィーラー二盗失敗、パーラ中前安打、畠二塁内野安打でパーラ二進、若林遊撃内野安打で満塁、松原の左前安打でパーラ、畠ともに生還、若林一挙三進、坂本の中前安打で若林、松原ともに生還（代走田中俊）、（投手藤嶋）岡本遊飛
【中】（二塁田中俊、遊撃若林）木下拓三振、藤嶋の代打溝脇遊ゴロ、大島二飛
◆６回（巨１、中０）
【中】京田右前安打、アルモンテの捕ゴロで京田二進、ビシエド三ゴロ、高橋二ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】畠三振、若林中飛、松原三振
【中】阿部二ゴロ、井領遊飛、木下拓右前安打、木下雄の代打堂上中飛
◆８回（両軍１）
【巨】（投手マルク）田中俊中前安打、岡本四球で田中俊二進（代走増田大）、丸の一ゴロで増田大二封、田中俊三進（代走立岡）、ウィーラーのとき立岡二盗、ウィーラーの遊ゴロで田中俊生還、立岡三進、大城三振
【中】（投手ビエイラ、捕手炭谷、一塁北村、三塁若林、遊撃増田大、中堅立岡）大島四球、京田のとき大島二盗、京田の一ゴロで大島三進、アルモンテの左前安打で大島生還（代走武田）、ビシエド三振、高橋の右前安打で武田一挙三進、阿部三振
◆９回（両軍０）
【巨】（投手橋本、捕手加藤、左翼武田）パーラ右前安打、北村中飛、若林三ゴロ併殺打
【中】（投手古川）井領遊直、加藤右飛、（投手藤岡）橋本の代打遠藤中飛