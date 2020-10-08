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【巨人】岡本和真、８戦ぶり２５号！サンチェス７回２失点７勝目でマジック１４…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
３回無死一塁、丸佳浩が２１号２ラン本塁打を放ち、ナインに迎えられた（カメラ・橋口　真）
３回無死一塁、丸佳浩が２１号２ラン本塁打を放ち、ナインに迎えられた（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人９―７ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）

　巨人の岡本が８試合ぶりの２５号２ランを放ち、本塁打王争いで再びリーグ単独トップに立った。初回２死二塁でＤｅＮＡ先発・井納の直球を右翼席へ運んだ。巨人は２回に積極走塁で２得点。３回には丸に３戦連発の２１号２ランが飛び出した。先発のサンチェスが７回２失点で７勝目を挙げた。優勝マジックは１つ減って「１４」となった。

　【試合経過】

　◆１回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】乙坂、宮崎ともに三振、オースティン中飛

  • 先発のサンチェス（カメラ・橋口　真）

    先発のサンチェス（カメラ・橋口　真）

　【巨】吉川尚投ゴロ、松原中前安打、パーラの三ゴロで松原二進、岡本右越２５号２ラン、丸四球、中島中飛

  • １回２死二塁、岡本和真が右越えに２５号先制２ラン本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    １回２死二塁、岡本和真が右越えに２５号先制２ラン本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆２回（Ｄ１、巨２）

　【Ｄ】佐野左前安打、ロペスの三ゴロで佐野二進、ソト中飛、柴田の右翼線安打で佐野生還、伊藤光の遊ゴロで柴田二封

　【巨】若林四球、小林一邪飛、サンチェスの投前バントで若林二進、吉川尚の左前安打で若林生還、送球間に吉川尚二進、松原の二塁内野安打で吉川尚一挙生還、送球間に松原二進、パーラ二ゴロ

  • ２回２死二塁、松原の二塁適時内野安打で二塁から本塁へ突入する吉川尚輝（カメラ・泉　貫太）

    ２回２死二塁、松原の二塁適時内野安打で二塁から本塁へ突入する吉川尚輝（カメラ・泉　貫太）

　◆３回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】井納の代打戸柱、乙坂、宮崎いずれも二ゴロ

　【巨】（投手砂田、捕手戸柱）岡本中前安打、丸右越２１号２ラン、中島一ゴロ、若林左前安打、小林中飛、サンチェス投ゴロ

  • ３回１死、左前打を放つ若林晃弘（カメラ・泉　貫太）

    ３回１死、左前打を放つ若林晃弘（カメラ・泉　貫太）

　◆４回（Ｄ０、巨３）

　【Ｄ】オースティン三振、佐野、ロペスともに右飛

　【巨】吉川尚死球（代走増田大）、（投手三上）松原のとき増田大二盗、松原のとき暴投で増田大三進、松原四球、パーラ三振、岡本のとき松原二盗、岡本の三ゴロで増田大生還、松原三進、丸申告敬遠、中島のとき丸二盗、中島の左前安打で松原、丸ともに生還、若林左飛

  • ４回無死、頭部に死球を受けた吉川尚輝（カメラ・橋口　真）

    ４回無死、頭部に死球を受けた吉川尚輝（カメラ・橋口　真）

　◆５回（両軍０）

　【Ｄ】（一塁北村、遊撃増田大、中堅立岡）ソト、柴田ともに三振、三上の代打楠本二ゴロ

　【巨】（投手武藤）小林遊撃内野安打、遊撃柴田の失策で小林二進、サンチェス三振、増田大の二ゴロで小林三進、松原四球、パーラ三振

  • ５回無死、今季の初安打となる遊撃内野安打を放つ小林誠司（カメラ・泉　貫太）

    ５回無死、今季の初安打となる遊撃内野安打を放つ小林誠司（カメラ・泉　貫太）

　◆６回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】戸柱右越５号本塁打、乙坂中飛、宮崎右前安打、オースティンの左前安打で宮崎二進、佐野三振、ロペス左飛

　【巨】岡本三ゴロ、立岡右前安打、北村三振、若林投ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【Ｄ】ソト中飛、柴田二ゴロ、武藤の代打中井右飛

　【巨】（投手伊勢、二塁中井）小林二飛、サンチェスの代打田中俊左飛、増田大三振

　◆８回（Ｄ５、巨０）

　【Ｄ】（投手大江）戸柱三ゴロ、乙坂投ゴロ、宮崎右前安打、オースティン左中間１５号２ラン、佐野中前安打、（投手鍵谷）ロペス左越７号２ラン、伊勢の代打神里中前安打、（投手高梨）柴田四球で神里二進、中井の左前安打で神里生還、柴田二進、戸柱遊ゴロ

  • ８回１死一塁、タイラー・オースティンに２点本塁打を浴びた２番手の大江竜聖（カメラ・泉　貫太）

    ８回１死一塁、タイラー・オースティンに２点本塁打を浴びた２番手の大江竜聖（カメラ・泉　貫太）

　【巨】（投手パットン）松原、パーラともに三振、岡本遊飛

　◆９回（Ｄ０、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手デラロサ）乙坂三振、宮崎四球（代走倉本）、オースティン右飛、佐野四球で倉本二進、ロペス中飛

  • 小林誠司とグータッチするサンチェス（左）（カメラ・橋口　真）

    小林誠司とグータッチするサンチェス（左）（カメラ・橋口　真）

試合詳細
３回無死一塁、丸佳浩が２１号２ラン本塁打を放ち、ナインに迎えられた（カメラ・橋口　真）
先発のサンチェス（カメラ・橋口　真）
１回２死二塁、岡本和真が右越えに２５号先制２ラン本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
２回２死二塁、松原の二塁適時内野安打で二塁から本塁へ突入する吉川尚輝（カメラ・泉　貫太）
３回１死、左前打を放つ若林晃弘（カメラ・泉　貫太）
４回無死、頭部に死球を受けた吉川尚輝（カメラ・橋口　真）
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