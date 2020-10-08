【巨人】岡本和真、８戦ぶり２５号！サンチェス７回２失点７勝目でマジック１４…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人９―７ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）
巨人の岡本が８試合ぶりの２５号２ランを放ち、本塁打王争いで再びリーグ単独トップに立った。初回２死二塁でＤｅＮＡ先発・井納の直球を右翼席へ運んだ。巨人は２回に積極走塁で２得点。３回には丸に３戦連発の２１号２ランが飛び出した。先発のサンチェスが７回２失点で７勝目を挙げた。優勝マジックは１つ減って「１４」となった。
【試合経過】
◆１回（Ｄ０、巨２）
◆２回（Ｄ１、巨２）
【Ｄ】佐野左前安打、ロペスの三ゴロで佐野二進、ソト中飛、柴田の右翼線安打で佐野生還、伊藤光の遊ゴロで柴田二封
【巨】若林四球、小林一邪飛、サンチェスの投前バントで若林二進、吉川尚の左前安打で若林生還、送球間に吉川尚二進、松原の二塁内野安打で吉川尚一挙生還、送球間に松原二進、パーラ二ゴロ
◆３回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】井納の代打戸柱、乙坂、宮崎いずれも二ゴロ
◆４回（Ｄ０、巨３）
【Ｄ】オースティン三振、佐野、ロペスともに右飛
【巨】吉川尚死球（代走増田大）、（投手三上）松原のとき増田大二盗、松原のとき暴投で増田大三進、松原四球、パーラ三振、岡本のとき松原二盗、岡本の三ゴロで増田大生還、松原三進、丸申告敬遠、中島のとき丸二盗、中島の左前安打で松原、丸ともに生還、若林左飛
◆５回（両軍０）
【Ｄ】（一塁北村、遊撃増田大、中堅立岡）ソト、柴田ともに三振、三上の代打楠本二ゴロ
【巨】（投手武藤）小林遊撃内野安打、遊撃柴田の失策で小林二進、サンチェス三振、増田大の二ゴロで小林三進、松原四球、パーラ三振
◆６回（Ｄ１、巨０）
【Ｄ】戸柱右越５号本塁打、乙坂中飛、宮崎右前安打、オースティンの左前安打で宮崎二進、佐野三振、ロペス左飛
【巨】岡本三ゴロ、立岡右前安打、北村三振、若林投ゴロ
◆７回（両軍０）
【Ｄ】ソト中飛、柴田二ゴロ、武藤の代打中井右飛
【巨】（投手伊勢、二塁中井）小林二飛、サンチェスの代打田中俊左飛、増田大三振
◆８回（Ｄ５、巨０）
【Ｄ】（投手大江）戸柱三ゴロ、乙坂投ゴロ、宮崎右前安打、オースティン左中間１５号２ラン、佐野中前安打、（投手鍵谷）ロペス左越７号２ラン、伊勢の代打神里中前安打、（投手高梨）柴田四球で神里二進、中井の左前安打で神里生還、柴田二進、戸柱遊ゴロ
【巨】（投手パットン）松原、パーラともに三振、岡本遊飛
◆９回（Ｄ０、巨Ｘ）