【巨人】岡本和真、８戦ぶり２５号！サンチェス７回２失点７勝目でマジック１４…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人９―７ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）

巨人の岡本が８試合ぶりの２５号２ランを放ち、本塁打王争いで再びリーグ単独トップに立った。初回２死二塁でＤｅＮＡ先発・井納の直球を右翼席へ運んだ。巨人は２回に積極走塁で２得点。３回には丸に３戦連発の２１号２ランが飛び出した。先発のサンチェスが７回２失点で７勝目を挙げた。優勝マジックは１つ減って「１４」となった。

【試合経過】

◆１回（Ｄ０、巨２）

◆２回（Ｄ１、巨２）

【Ｄ】佐野左前安打、ロペスの三ゴロで佐野二進、ソト中飛、柴田の右翼線安打で佐野生還、伊藤光の遊ゴロで柴田二封

◆３回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】井納の代打戸柱、乙坂、宮崎いずれも二ゴロ

◆４回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】オースティン三振、佐野、ロペスともに右飛

◆５回（両軍０）

【Ｄ】（一塁北村、遊撃増田大、中堅立岡）ソト、柴田ともに三振、三上の代打楠本二ゴロ

◆６回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】戸柱右越５号本塁打、乙坂中飛、宮崎右前安打、オースティンの左前安打で宮崎二進、佐野三振、ロペス左飛

【巨】岡本三ゴロ、立岡右前安打、北村三振、若林投ゴロ

◆７回（両軍０）

【Ｄ】ソト中飛、柴田二ゴロ、武藤の代打中井右飛

【巨】（投手伊勢、二塁中井）小林二飛、サンチェスの代打田中俊左飛、増田大三振

◆８回（Ｄ５、巨０）

【巨】（投手パットン）松原、パーラともに三振、岡本遊飛