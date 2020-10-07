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中日・大野雄大とＤｅＮＡ・梶谷隆幸が５年ぶり受賞　オリックス・山本由伸は初、楽天・浅村栄斗は４年ぶり…９月月間ＭＶＰ発表

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
９月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した中日の大野雄大とＤｅＮＡの梶谷隆幸
９月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した中日の大野雄大とＤｅＮＡの梶谷隆幸
９月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞したオリックス・山本由伸と楽天・浅村栄斗
９月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞したオリックス・山本由伸と楽天・浅村栄斗

　セ、パ両リーグは７日、９月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セ・リーグは中日の大野雄大投手（３２）とＤｅＮＡの梶谷隆幸外野手（３２）、パ・リーグはオリックスの山本由伸投手（２２）と楽天の浅村栄斗内野手（２９）が選ばれた。

　梶谷は１５年３、４月、大野雄は１５年５月以来、ともに５年ぶり２度目の受賞。山本は初、浅村は西武時代の１６年８月以来、４年ぶり４度目の受賞となった。

　大野雄は５試合に投げ３勝２敗、防御率１・３５。２２日のヤクルト戦（ナゴヤＤ）、３０日の阪神戦（甲子園）では２試合連続完封勝利を挙げるなど、球団では８９年９月の西本以来、３１年ぶりの月間３完封をマークした。

　梶谷は球団新の月間４２安打を放ち、パチョレック（８０年８月）と佐伯（９６年５月）が持っていた４１安打の球団記録を更新。リーグトップの打率３割７分８厘、５本塁打、１４打点、７盗塁をマークした。

　山本は５試合に先発し、ともにリーグトップの４勝（１敗）、防護率０・７３の好成績を残した。３０日の西武戦（京セラＤ）では８回無失点で自己最多の１４奪三振。１５日の楽天戦（ほっと神戸）から２１イニング連続無失点と圧倒した。

　浅村は打率２割７分１厘ながら、リーグトップの１０本塁打、同トップタイの２１打点。球団の日本人で月間１０発以上は０７年５月の山崎（１２本塁打）以来、１３年ぶり２人目だった。

９月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した中日の大野雄大とＤｅＮＡの梶谷隆幸
９月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞したオリックス・山本由伸と楽天・浅村栄斗
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