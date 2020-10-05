【巨人】桜井３敗目…写真で振り返る阪神戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―１巨人（５日・甲子園）

巨人が阪神に投打で完敗し、連勝が２で止まった。相手先発・高橋にほんろうされ１４三振、１点しか奪えずプロ初完投を献上した。巨人先発の桜井は５回３失点で３敗目。大山には、リーグトップの同僚・岡本に並ぶ２４号２ランを浴びた。優勝マジックは１７で変わらず。６日から東京ＤでＤｅＮＡとの３連戦に臨む。

【試合経過】

４回１死一塁先制の適時二塁打を放った坂本勇人は本塁への送球の間に三塁に進塁するがリプレイ検証の結果アウトとなる（カメラ・石田 順平）

【巨】吉川尚一ゴロ、松原左前安打、坂本の右中間二塁打で松原一挙生還、坂本本塁送球の間に三塁狙うもタッチアウト、岡本三振

【神】大山左前安打、原口の左翼線二塁打で大山三進、高山のとき捕逸で大山生還、原口三進、高山三振、坂本投ゴロ、小幡申告敬遠、高橋一ゴロ

【神】（投手宮国）高山三振、坂本左翼線二塁打、小幡の一ゴロで坂本二三塁間挟殺、小幡その間に二進、高橋の中前安打で小幡一挙生還、近本の左中間二塁打で高橋生還、（投手堀岡）北條左飛