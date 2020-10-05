【巨人】桜井３敗目…写真で振り返る阪神戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―１巨人（５日・甲子園）
巨人が阪神に投打で完敗し、連勝が２で止まった。相手先発・高橋にほんろうされ１４三振、１点しか奪えずプロ初完投を献上した。巨人先発の桜井は５回３失点で３敗目。大山には、リーグトップの同僚・岡本に並ぶ２４号２ランを浴びた。優勝マジックは１７で変わらず。６日から東京ＤでＤｅＮＡとの３連戦に臨む。
【試合経過】
◇１回（両軍０）
【神】近本右中間二塁打、北條の遊ゴロで近本三進、糸井三振、大山四球、原口三振
◇２回（両軍０）
【神】高山三邪飛、坂本遊ゴロ、小幡右前安打、高橋遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】大城、若林、桜井三者連続三振
【神】近本左前安打、北條二ゴロ併殺打、糸井右飛
◇４回（両軍１）
【巨】吉川尚一ゴロ、松原左前安打、坂本の右中間二塁打で松原一挙生還、坂本本塁送球の間に三塁狙うもタッチアウト、岡本三振
【神】大山左前安打、原口の左翼線二塁打で大山三進、高山のとき捕逸で大山生還、原口三進、高山三振、坂本投ゴロ、小幡申告敬遠、高橋一ゴロ
◇５回（巨０、神２）
【巨】丸左飛、中島三振、大城一邪飛
◇６回（巨０、神２）
【巨】（一塁荒木）若林、桜井の代打ウレーニャともに三振、吉川尚三邪飛
【神】（投手宮国）高山三振、坂本左翼線二塁打、小幡の一ゴロで坂本二三塁間挟殺、小幡その間に二進、高橋の中前安打で小幡一挙生還、近本の左中間二塁打で高橋生還、（投手堀岡）北條左飛
◇７回（巨０、神１）
【巨】松原一ゴロ、坂本三直、岡本三振
【神】糸井四球（代走島田）、大山の左前安打で島田二進、荒木のバント捕ゴロで島田三封、大山二進、高山の右前安打で大山生還、荒木二進、坂本のとき荒木、高山重盗で二三塁、坂本三振、小幡投ゴロ
◇８回（両軍０）
【神】（投手田中豊、捕手小林）高橋右前安打、近本左飛、北條中飛、島田の右前安打で高橋一挙三進、大山のとき島田二盗、大山三振
◇９回（巨０、神Ｘ）
【巨】（二塁植田）吉川尚一ゴロ、松原、坂本ともに三振