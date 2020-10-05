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【巨人】桜井３敗目…写真で振り返る阪神戦

スポーツ報知
# 巨人
６回２死二塁、投手の交代をしてベンチに戻る原辰徳監督（カメラ・中島　傑）
６回２死二塁、投手の交代をしてベンチに戻る原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神６―１巨人（５日・甲子園）

　巨人が阪神に投打で完敗し、連勝が２で止まった。相手先発・高橋にほんろうされ１４三振、１点しか奪えずプロ初完投を献上した。巨人先発の桜井は５回３失点で３敗目。大山には、リーグトップの同僚・岡本に並ぶ２４号２ランを浴びた。優勝マジックは１７で変わらず。６日から東京ＤでＤｅＮＡとの３連戦に臨む。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【巨】吉川尚中前安打、松原投ゴロ併殺打、坂本三ゴロ

  • １回無死、中前安打を放つ先頭の吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）

    １回無死、中前安打を放つ先頭の吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）

　【神】近本右中間二塁打、北條の遊ゴロで近本三進、糸井三振、大山四球、原口三振

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本三振、丸中飛、中島三振

  • ２回無死、見逃し三振に倒れた岡本和真（カメラ・石田　順平）

    ２回無死、見逃し三振に倒れた岡本和真（カメラ・石田　順平）

　【神】高山三邪飛、坂本遊ゴロ、小幡右前安打、高橋遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】大城、若林、桜井三者連続三振

　【神】近本左前安打、北條二ゴロ併殺打、糸井右飛

　◇４回（両軍１）

　【巨】吉川尚一ゴロ、松原左前安打、坂本の右中間二塁打で松原一挙生還、坂本本塁送球の間に三塁狙うもタッチアウト、岡本三振

  • ４回１死一塁先制の適時二塁打を放った坂本勇人は本塁への送球の間に三塁に進塁するがリプレイ検証の結果アウトとなる（カメラ・石田　順平）

    ４回１死一塁先制の適時二塁打を放った坂本勇人は本塁への送球の間に三塁に進塁するがリプレイ検証の結果アウトとなる（カメラ・石田　順平）

　【神】大山左前安打、原口の左翼線二塁打で大山三進、高山のとき捕逸で大山生還、原口三進、高山三振、坂本投ゴロ、小幡申告敬遠、高橋一ゴロ

　◇５回（巨０、神２）

　【巨】丸左飛、中島三振、大城一邪飛

　【神】近本左飛、北條三振、糸井四球、大山中越２４号２ラン、原口遊ゴロ

  • ５回に勝ち越しを許し大きく息を吐きベンチに戻る桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

    ５回に勝ち越しを許し大きく息を吐きベンチに戻る桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

　◇６回（巨０、神２）

　【巨】（一塁荒木）若林、桜井の代打ウレーニャともに三振、吉川尚三邪飛

　【神】（投手宮国）高山三振、坂本左翼線二塁打、小幡の一ゴロで坂本二三塁間挟殺、小幡その間に二進、高橋の中前安打で小幡一挙生還、近本の左中間二塁打で高橋生還、（投手堀岡）北條左飛

  • ６回２死二塁、マウンドを降りる宮国椋丞　（カメラ・中島　傑）

    ６回２死二塁、マウンドを降りる宮国椋丞　（カメラ・中島　傑）

　◇７回（巨０、神１）

　【巨】松原一ゴロ、坂本三直、岡本三振

　【神】糸井四球（代走島田）、大山の左前安打で島田二進、荒木のバント捕ゴロで島田三封、大山二進、高山の右前安打で大山生還、荒木二進、坂本のとき荒木、高山重盗で二三塁、坂本三振、小幡投ゴロ

  • 力投する３番手・堀岡隼人（カメラ・石田　順平）

    力投する３番手・堀岡隼人（カメラ・石田　順平）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（右翼島田）丸中前安打、中島の中前安打で丸二進、大城、若林ともに三振、堀岡の代打ウィーラー二飛

  • ８回無死、中前安打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ８回無死、中前安打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【神】（投手田中豊、捕手小林）高橋右前安打、近本左飛、北條中飛、島田の右前安打で高橋一挙三進、大山のとき島田二盗、大山三振

　◇９回（巨０、神Ｘ）

　【巨】（二塁植田）吉川尚一ゴロ、松原、坂本ともに三振

試合詳細
６回２死二塁、投手の交代をしてベンチに戻る原辰徳監督（カメラ・中島　傑）
１回無死、中前安打を放つ先頭の吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）
２回無死、見逃し三振に倒れた岡本和真（カメラ・石田　順平）
４回１死一塁先制の適時二塁打を放った坂本勇人は本塁への送球の間に三塁に進塁するがリプレイ検証の結果アウトとなる（カメラ・石田　順平）
５回に勝ち越しを許し大きく息を吐きベンチに戻る桜井俊貴（カメラ・中島　傑）
６回２死二塁、マウンドを降りる宮国椋丞　（カメラ・中島　傑）
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