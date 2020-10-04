【巨人】大江、完璧リリーフで３勝目　マジック「１７」…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 阪神１―７巨人（４日・甲子園）
巨人が２位の阪神に快勝し優勝マジックを２つ減らして「１７」とした。先発の戸郷は３回途中１失点で降板。無死満塁で登板した大江が２回無失点の好リリーフで３勝目を挙げた。５回から鍵谷、高梨、ビエイラ、中川、田中の無失点リレーで虎打線を封じた。
打線は２回１死から丸の１８号ソロで先制。３回に松原の適時打で加点。７回は吉川の適時打と松原の２点適時打でリードを広げ、９回に若林がダメ押しの２号２ランで突き放した。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚二ゴロ、松原三振、坂本三直
◆２回（巨１、神０）
【神】原口三邪飛、小幡投ゴロ、秋山中前安打、近本中飛
◆３回（両軍１）
【神】北條左中間二塁打、糸井、サンズともに四球で満塁、大山押し出し四球で北條生還、（投手大江）ボーア三振、原口一邪飛、小幡三振
◆４回（両軍０）
【巨】岡本二ゴロ、丸三飛、ウィーラー二飛
【神】秋山四球、近本左飛、北條三ゴロ併殺打
◆５回（両軍０）
【巨】中島左前安打、炭谷投前バントで中島二進、大江の代打田中俊の二ゴロで中島三進、吉川尚三振
◆６回（両軍０）
◆７回（巨３、神０）
【巨】中島右飛、炭谷右前安打（代走増田大）、若林の左前安打で増田大一挙三進、吉川尚の右中間二塁打で増田大生還、若林三進、松原の中前安打で若林、吉川尚ともに生還、（投手谷川）坂本の三ゴロで松原二封、岡本三ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手斎藤）丸一ゴロタッチアウト、ビエイラの代打ウレーニャ、中島ともに三振
◇９回（巨２、神０）
【神】（投手田中豊、三塁ウレーニャ、左翼石川、中堅立岡、右翼若林）近本右前安打、北條の左前安打で近本二進、糸井左飛、サンズの代打高山一邪飛、大山三振