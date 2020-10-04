【巨人】大江、完璧リリーフで３勝目　マジック「１７」…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 阪神１―７巨人（４日・甲子園）

巨人が２位の阪神に快勝し優勝マジックを２つ減らして「１７」とした。先発の戸郷は３回途中１失点で降板。無死満塁で登板した大江が２回無失点の好リリーフで３勝目を挙げた。５回から鍵谷、高梨、ビエイラ、中川、田中の無失点リレーで虎打線を封じた。

打線は２回１死から丸の１８号ソロで先制。３回に松原の適時打で加点。７回は吉川の適時打と松原の２点適時打でリードを広げ、９回に若林がダメ押しの２号２ランで突き放した。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】吉川尚二ゴロ、松原三振、坂本三直

◆２回（巨１、神０）

【神】原口三邪飛、小幡投ゴロ、秋山中前安打、近本中飛

◆３回（両軍１）

【神】北條左中間二塁打、糸井、サンズともに四球で満塁、大山押し出し四球で北條生還、（投手大江）ボーア三振、原口一邪飛、小幡三振

◆４回（両軍０）

【巨】岡本二ゴロ、丸三飛、ウィーラー二飛

【神】秋山四球、近本左飛、北條三ゴロ併殺打

◆５回（両軍０）

【巨】中島左前安打、炭谷投前バントで中島二進、大江の代打田中俊の二ゴロで中島三進、吉川尚三振

◆６回（両軍０）

◆７回（巨３、神０）

◆８回（両軍０）

【巨】（投手斎藤）丸一ゴロタッチアウト、ビエイラの代打ウレーニャ、中島ともに三振

◇９回（巨２、神０）