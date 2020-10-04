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【巨人】大江、完璧リリーフで３勝目　マジック「１７」…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
力投する２番手・大江竜聖（カメラ・石田　順平）
力投する２番手・大江竜聖（カメラ・石田　順平）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　阪神１―７巨人（４日・甲子園）

　巨人が２位の阪神に快勝し優勝マジックを２つ減らして「１７」とした。先発の戸郷は３回途中１失点で降板。無死満塁で登板した大江が２回無失点の好リリーフで３勝目を挙げた。５回から鍵谷、高梨、ビエイラ、中川、田中の無失点リレーで虎打線を封じた。

　打線は２回１死から丸の１８号ソロで先制。３回に松原の適時打で加点。７回は吉川の適時打と松原の２点適時打でリードを広げ、９回に若林がダメ押しの２号２ランで突き放した。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】吉川尚二ゴロ、松原三振、坂本三直

　【神】近本三ゴロ、北條中前安打、糸井の右翼線二塁打で北條三進、サンズ捕邪飛、大山四球で満塁、ボーア一ゴロ

  • 先発した戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    先発した戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆２回（巨１、神０）

　【巨】岡本右飛、丸中越１８号本塁打、ウィーラー、中島ともに三振

  • ２回１死、先制の中越えソロ本塁打を放ちマルポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ２回１死、先制の中越えソロ本塁打を放ちマルポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【神】原口三邪飛、小幡投ゴロ、秋山中前安打、近本中飛

　◆３回（両軍１）

　【巨】炭谷左飛、戸郷三振、吉川尚中前安打、松原のとき吉川尚二盗、松原の中前安打で吉川尚一挙生還、中堅近本の失策で松原二進、坂本三振

  • ３回２死二塁、中前適時打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

    ３回２死二塁、中前適時打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

　【神】北條左中間二塁打、糸井、サンズともに四球で満塁、大山押し出し四球で北條生還、（投手大江）ボーア三振、原口一邪飛、小幡三振

　◆４回（両軍０）

　【巨】岡本二ゴロ、丸三飛、ウィーラー二飛

　【神】秋山四球、近本左飛、北條三ゴロ併殺打

　◆５回（両軍０）

　【巨】中島左前安打、炭谷投前バントで中島二進、大江の代打田中俊の二ゴロで中島三進、吉川尚三振

　【神】（投手鍵谷）糸井左中間二塁打、サンズ三振、大山、ボーアともに四球で満塁、原口一邪飛、小幡投ゴロ

  • 力投する３番手・鍵谷陽平（カメラ・石田　順平）

    力投する３番手・鍵谷陽平（カメラ・石田　順平）

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手藤浪、捕手梅野）松原左飛、坂本中前安打、岡本の右前安打で坂本一挙三進、丸三振、ウィーラーのとき岡本二盗、ウィーラー三振

  • ６回１死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平）

    ６回１死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平）

　【神】（投手高梨、左翼若林）梅野三振、近本右飛、北條二ゴロ

  • ６回から４番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ６回から４番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　◆７回（巨３、神０）

　【巨】中島右飛、炭谷右前安打（代走増田大）、若林の左前安打で増田大一挙三進、吉川尚の右中間二塁打で増田大生還、若林三進、松原の中前安打で若林、吉川尚ともに生還、（投手谷川）坂本の三ゴロで松原二封、岡本三ゴロ

  • ７回１死二、三塁、中前適時打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    ７回１死二、三塁、中前適時打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　【神】（捕手小林、遊撃増田大）糸井一ゴロ、（投手ビエイラ）サンズ死球、大山、ボーアともに三振

  • ７回２死一塁、ボーアを空振り三振に打ち取り吠えるビエイラ（カメラ・竜田　卓）

    ７回２死一塁、ボーアを空振り三振に打ち取り吠えるビエイラ（カメラ・竜田　卓）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手斎藤）丸一ゴロタッチアウト、ビエイラの代打ウレーニャ、中島ともに三振

　【神】（投手中川、左翼ウレーニャ、中堅若林）斎藤の代打坂本四球、小幡の一ゴロで坂本二封、梅野二ゴロ併殺打

  • ８回、無失点に抑え笑顔の中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ８回、無失点に抑え笑顔の中川皓太（カメラ・中島　傑）

　◇９回（巨２、神０）

　【巨】（投手横山、捕手坂本）増田大四球、若林左越２号２ラン、吉川尚左飛、松原の代打石川左前安打、小林、岡本ともに中飛

  • ９回無死一塁、左越えに２ラン本塁打を放つ若林晃弘（カメラ・竜田　卓）

    ９回無死一塁、左越えに２ラン本塁打を放つ若林晃弘（カメラ・竜田　卓）

　【神】（投手田中豊、三塁ウレーニャ、左翼石川、中堅立岡、右翼若林）近本右前安打、北條の左前安打で近本二進、糸井左飛、サンズの代打高山一邪飛、大山三振

試合詳細
力投する２番手・大江竜聖（カメラ・石田　順平）
先発した戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
２回１死、先制の中越えソロ本塁打を放ちマルポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）
３回２死二塁、中前適時打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）
力投する３番手・鍵谷陽平（カメラ・石田　順平）
６回１死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平）
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