【巨人】伝統の一戦９年連続で勝ち越し　マジック「１９」に…写真で振り返る阪神戦

阪神に勝ち喜ぶ巨人ナイン

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―７巨人（３日・甲子園）

巨人が２位・阪神との直接対決に快勝し、マジックを２つ減らして「１９」とした。先発の畠世周が６回途中無失点で今季２勝目をマークした。打線は４回に丸佳浩のタイムリーで先制。吉川尚輝、大城の本塁打などで加点した。

今季の伝統の一戦は１３勝５敗となり、１２年シーズンから９年連続で勝ち越しが決まった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】吉川尚三ゴロ、松原三振、坂本左飛

【神】近本三振、北條遊ゴロ、糸井中飛 巨人先発投手の畠世周

◆２回（両軍０）

【巨】岡本左飛、丸四球、中島二飛、大城二ゴロ

◆３回（両軍０）

【神】小幡右飛、ガンケル左中間二塁打、近本中飛、北條四球、糸井二ゴロ

◆４回（巨１、神０）

【神】サンズ一邪飛、大山四球、ボーア三振、梅野右飛

◆５回（巨１、神０）

【巨】畠三ゴロ、吉川尚右越７号本塁打、松原一ゴロ、坂本右飛

【神】小幡三振、ガンケル遊ゴロ、近本左前安打、北條の左中間二塁打で近本は本塁を狙うもタッチアウト

◆６回（巨３、神０）

【神】（左翼立岡）糸井右前安打、サンズ四球で糸井二進、大山の右飛で糸井三進、（投手大江）ボーア二直、梅野右飛

◆７回（両軍０）

【巨】（投手能見）吉川尚遊ゴロ、松原二ゴロ、坂本左前安打、岡本の左前安打で坂本二進、丸のとき暴投で坂本三進、岡本二進、丸四球で満塁、中島遊直

【神】（投手高梨、一塁ウレーニャ）小幡遊ゴロ、能見の代打中谷三ゴロ、近本遊ゴロ

◆８回（巨２、神０）

【神】（投手鍵谷、捕手炭谷、三塁田中俊、遊撃増田大、中堅若林）北條右飛、糸井三振、サンズ三ゴロ

◆９回（巨０、神４）