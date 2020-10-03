【巨人】伝統の一戦９年連続で勝ち越し　マジック「１９」に…写真で振り返る阪神戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―７巨人（３日・甲子園）
巨人が２位・阪神との直接対決に快勝し、マジックを２つ減らして「１９」とした。先発の畠世周が６回途中無失点で今季２勝目をマークした。打線は４回に丸佳浩のタイムリーで先制。吉川尚輝、大城の本塁打などで加点した。
今季の伝統の一戦は１３勝５敗となり、１２年シーズンから９年連続で勝ち越しが決まった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚三ゴロ、松原三振、坂本左飛
◆２回（両軍０）
【巨】岡本左飛、丸四球、中島二飛、大城二ゴロ
◆３回（両軍０）
【神】小幡右飛、ガンケル左中間二塁打、近本中飛、北條四球、糸井二ゴロ
◆４回（巨１、神０）
【神】サンズ一邪飛、大山四球、ボーア三振、梅野右飛
◆５回（巨１、神０）
【巨】畠三ゴロ、吉川尚右越７号本塁打、松原一ゴロ、坂本右飛
【神】小幡三振、ガンケル遊ゴロ、近本左前安打、北條の左中間二塁打で近本は本塁を狙うもタッチアウト
◆６回（巨３、神０）
【神】（左翼立岡）糸井右前安打、サンズ四球で糸井二進、大山の右飛で糸井三進、（投手大江）ボーア二直、梅野右飛
◆７回（両軍０）
【巨】（投手能見）吉川尚遊ゴロ、松原二ゴロ、坂本左前安打、岡本の左前安打で坂本二進、丸のとき暴投で坂本三進、岡本二進、丸四球で満塁、中島遊直
【神】（投手高梨、一塁ウレーニャ）小幡遊ゴロ、能見の代打中谷三ゴロ、近本遊ゴロ
◆８回（巨２、神０）
【巨】（投手望月）大城四球（代走増田大）、立岡のとき増田大二盗、立岡四球、ウレーニャ三振、吉川尚の左前安打で満塁、（投手谷川）松原の一ゴロで増田大本塁封殺、なお満塁、坂本の左前安打で立岡、吉川尚ともに生還、松原一挙三進、岡本死球で満塁（代走田中俊）、丸投ゴロ
【神】（投手鍵谷、捕手炭谷、三塁田中俊、遊撃増田大、中堅若林）北條右飛、糸井三振、サンズ三ゴロ
◆９回（巨０、神４）
【巨】（左翼荒木、右翼島田）若林左飛、増田大右前安打、立岡の二ゴロで増田大二封、ウレーニャの中前安打で立岡一挙三進、吉川尚三振
【神】（投手堀岡、左翼若林、中堅立岡）大山右中間二塁打、ボーア四球、梅野三振、小幡の代打高山の右中間二塁打で大山生還、ボーア三進、（投手宮国）谷川の代打原口三振、近本右越９号３ラン、（投手デラロサ）北條三飛