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【巨人】伝統の一戦９年連続で勝ち越し　マジック「１９」に…写真で振り返る阪神戦

スポーツ報知
# 巨人
阪神に勝ち喜ぶ巨人ナイン
阪神に勝ち喜ぶ巨人ナイン

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神４―７巨人（３日・甲子園）

　巨人が２位・阪神との直接対決に快勝し、マジックを２つ減らして「１９」とした。先発の畠世周が６回途中無失点で今季２勝目をマークした。打線は４回に丸佳浩のタイムリーで先制。吉川尚輝、大城の本塁打などで加点した。

　今季の伝統の一戦は１３勝５敗となり、１２年シーズンから９年連続で勝ち越しが決まった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】吉川尚三ゴロ、松原三振、坂本左飛

　【神】近本三振、北條遊ゴロ、糸井中飛

  • 巨人先発投手の畠世周

    巨人先発投手の畠世周

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本左飛、丸四球、中島二飛、大城二ゴロ

　【神】サンズ四球、大山三振、ボーア右飛、梅野のときサンズ二盗、捕手大城が二塁へ悪送球しサンズ三進、梅野三振

  • ２回２死一塁、打者・梅野隆太郎のときサンズの二塁盗塁で捕手・大城卓三が二塁悪送球

    ２回２死一塁、打者・梅野隆太郎のときサンズの二塁盗塁で捕手・大城卓三が二塁悪送球

　◆３回（両軍０）

　【巨】ウィーラー左前安打、畠の投前バントでウィーラー二進、吉川尚の右飛でウィーラー三進、松原二ゴロ

  • ３回無死、左前安打を放つウィーラー

    ３回無死、左前安打を放つウィーラー

　【神】小幡右飛、ガンケル左中間二塁打、近本中飛、北條四球、糸井二ゴロ

　◆４回（巨１、神０）

　【巨】坂本右中間二塁打、岡本の右飛で坂本三進、丸の左翼線二塁打で坂本生還、中島三ゴロ、大城四球、ウィーラーの遊ゴロで大城二封

  • ４回１死三塁、左へ先制の適時二塁打を放つ丸佳浩

    ４回１死三塁、左へ先制の適時二塁打を放つ丸佳浩

　【神】サンズ一邪飛、大山四球、ボーア三振、梅野右飛

　◆５回（巨１、神０）

　【巨】畠三ゴロ、吉川尚右越７号本塁打、松原一ゴロ、坂本右飛

　【神】小幡三振、ガンケル遊ゴロ、近本左前安打、北條の左中間二塁打で近本は本塁を狙うもタッチアウト

　◆６回（巨３、神０）

　【巨】岡本中前安打、丸の一ゴロで岡本二封、中島のとき丸二盗、中島四球、大城右中間９号３ラン、ウィーラー三ゴロ、畠三振

  • ６回１死一、二塁、右中間に３ラン本塁打を放ちガッツポーズをする大城卓三

    ６回１死一、二塁、右中間に３ラン本塁打を放ちガッツポーズをする大城卓三

　【神】（左翼立岡）糸井右前安打、サンズ四球で糸井二進、大山の右飛で糸井三進、（投手大江）ボーア二直、梅野右飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手能見）吉川尚遊ゴロ、松原二ゴロ、坂本左前安打、岡本の左前安打で坂本二進、丸のとき暴投で坂本三進、岡本二進、丸四球で満塁、中島遊直

　【神】（投手高梨、一塁ウレーニャ）小幡遊ゴロ、能見の代打中谷三ゴロ、近本遊ゴロ

　◆８回（巨２、神０）

　【巨】（投手望月）大城四球（代走増田大）、立岡のとき増田大二盗、立岡四球、ウレーニャ三振、吉川尚の左前安打で満塁、（投手谷川）松原の一ゴロで増田大本塁封殺、なお満塁、坂本の左前安打で立岡、吉川尚ともに生還、松原一挙三進、岡本死球で満塁（代走田中俊）、丸投ゴロ

  • ８回２死満塁、左前適時打を放つ坂本勇人

    ８回２死満塁、左前適時打を放つ坂本勇人

　【神】（投手鍵谷、捕手炭谷、三塁田中俊、遊撃増田大、中堅若林）北條右飛、糸井三振、サンズ三ゴロ

　◆９回（巨０、神４）

　【巨】（左翼荒木、右翼島田）若林左飛、増田大右前安打、立岡の二ゴロで増田大二封、ウレーニャの中前安打で立岡一挙三進、吉川尚三振

　【神】（投手堀岡、左翼若林、中堅立岡）大山右中間二塁打、ボーア四球、梅野三振、小幡の代打高山の右中間二塁打で大山生還、ボーア三進、（投手宮国）谷川の代打原口三振、近本右越９号３ラン、（投手デラロサ）北條三飛

  • ９回１死一、二塁、代打・高山俊に右中間へ適時二塁打を打たれ降板した堀岡隼人

    ９回１死一、二塁、代打・高山俊に右中間へ適時二塁打を打たれ降板した堀岡隼人

試合詳細
阪神に勝ち喜ぶ巨人ナイン
巨人先発投手の畠世周
２回２死一塁、打者・梅野隆太郎のときサンズの二塁盗塁で捕手・大城卓三が二塁悪送球
３回無死、左前安打を放つウィーラー
４回１死三塁、左へ先制の適時二塁打を放つ丸佳浩
６回１死一、二塁、右中間に３ラン本塁打を放ちガッツポーズをする大城卓三
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