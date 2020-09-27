正代の熊本出身初Ｖで優勝力士輩出の都道府県は３５に　最多は北海道１２０回、２位は…

◆大相撲 秋場所千秋楽（２７日・両国国技館）

３７年ぶりに初日から複数の横綱全員が休場して大混戦となった秋場所は、関脇・正代（２８）＝時津風＝が制して、熊本県出身力士として初優勝した。これで優勝力士を輩出した都道府県は「３５」となった。最多は北海道の１２０回で、東京の４８回が続く。都道府県別優勝回数は以下の通り

▼北海道 １２０回（大鵬、千代ノ富士、北の湖、北の富士、北勝海、大乃国など）

▼青森 ３７回（初代若乃花、大関貴ノ花、旭富士など）

▼岩手 ２回（宮城山）

▼秋田 ７回（照国、清国など）

▼山形 ５回（柏戸）

▼福島 ２回（時津山、関脇栃東）

▼茨城 ９回（男女ノ川、稀勢の里、武双山など）

▼栃木 ９回（栃木山）

▼群馬 ２回（琴錦）

▼千葉 ４回（鳳、琴富士など）

▼東京 ４８回（横綱貴乃花、３代若乃花、栃錦など）

▼神奈川 ２回（武蔵山、若羽黒）

▼新潟 ７回（羽黒山）

▼富山 １０回（太刀山、朝乃山）

▼石川 １５回（輪島、出島）

▼山梨 １回（富士錦）

▼長野 ２回（御嶽海）

▼愛知 ７回（玉の海、琴光喜）

▼三重 ５回（三重ノ海、琴風）

▼大阪 ７回（大錦、山錦、豪栄道）

▼兵庫 ４回（増位山、貴闘力、貴景勝）

▼奈良 ２回（鶴ケ浜、徳勝龍）

▼鳥取 ５回（琴桜）

▼岡山 １０回（常ノ花）

▼広島 ２回（安芸ノ海、備州山）

▼山口 ２回（魁傑）

▼香川 １回（若三杉）

▼愛媛 １回（前田山）

▼高知 １０回（玉錦、大関朝潮）

▼福岡 ７回（沖ツ海、魁皇、琴奨菊）

▼熊本 １回（正代）

▼佐賀 １回（佐賀ノ花）

▼長崎 ６回（佐田の山）

▼大分 １８回（双葉山、千代大海など）

▼鹿児島 １０回（横綱朝潮、若島津、霧島など）

▼優勝者なし（宮城、埼玉、福井、岐阜、静岡、滋賀、京都、和歌山、島根、徳島、宮崎、沖縄）

◆日本をのぞく出身国別は以下の通り

▼米国 ２７回（高見山、小錦、曙、武蔵丸）

▼モンゴル ８８回（白鵬、朝青龍、日馬富士、鶴竜など）

▼ブルガリア １回（琴欧洲）

▼エストニア １回（把瑠都）

▼ジョージア １回（栃ノ心）