【巨人】戸郷翔征が８勝目、ウレーニャが初安打…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２７日・東京ドーム）

巨人は初回無死二塁から松原聖弥外野手（２５）が左中間へ先制の適時三塁打。３回には坂本勇人内野手（３１）が左翼線二塁打を放ち、通算２０００安打まであと３６本に。２点リードの５回２死一、二塁で、岡本和真内野手（２４）が貴重な右前適時打。３点リードの６回無死一塁でエスタミー・ウレーニャ内野手（２１）が、右前へプロ初安打を決めた。４点リードの７回２死三塁には、丸佳浩外野手（３１）がダメ押しの５点目を奪い、打つべき人が打って５－１の勝利。新人王を狙う戸郷翔征投手（２０）は７回４安打無失点で８勝目（４敗）を飾った。

◆１回（中０、巨２）

【中】大島、京田ともに右前安打で一、二塁、アルモンテ二飛、ビシエド三振、高橋投ゴロ

◆２回（両軍０）

【中】阿部右飛、木下拓右越二塁打、石垣三ゴロ、松葉三邪飛

【巨】中島中前安打、ウレーニャ二飛、炭谷二邪飛、戸郷三ゴロ

◆３回（両軍０）

【中】大島三ゴロ、京田右前安打、アルモンテ三振、ビシエド左飛

◆４回（両軍０）

【中】高橋右邪飛、阿部遊ゴロ、木下拓三邪飛

◆５回（中０、巨１）

【中】石垣三振、松葉三邪飛、大島右飛

◆６回（中０、巨１）

【中】京田遊飛、アルモンテ左飛、ビシエド四球、高橋三振

【巨】（投手谷元）中島左前安打、ウレーニャの右前安打で中島一挙三進（一塁走者代走若林、三塁走者代走立岡）、炭谷のとき若林二盗成功、二、三塁、炭谷の中犠飛で立岡生還、若林三進、戸郷三振、吉川尚左飛

◆７回（中０、巨１）

【中】（一塁若林、左翼立岡）阿部三ゴロ、木下拓三邪飛、石垣一邪飛

◆８回（両軍０）

【中】（投手中川、一塁香月、左翼若林、中堅立岡）武田三振、大島三ゴロ、京田投ゴロ

【巨】若林右飛、炭谷遊飛、中川の代打ウィーラー左飛

◆９回（中１、巨Ｘ）