注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

【巨人】戸郷翔征が８勝目、ウレーニャが初安打…写真で振り返る中日戦

スポーツ報知
# 巨人
８勝目を挙げ「８」ポーズの戸郷翔征（カメラ・橋口　真）
８勝目を挙げ「８」ポーズの戸郷翔征（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―１中日（２７日・東京ドーム）

　巨人は初回無死二塁から松原聖弥外野手（２５）が左中間へ先制の適時三塁打。３回には坂本勇人内野手（３１）が左翼線二塁打を放ち、通算２０００安打まであと３６本に。２点リードの５回２死一、二塁で、岡本和真内野手（２４）が貴重な右前適時打。３点リードの６回無死一塁でエスタミー・ウレーニャ内野手（２１）が、右前へプロ初安打を決めた。４点リードの７回２死三塁には、丸佳浩外野手（３１）がダメ押しの５点目を奪い、打つべき人が打って５－１の勝利。新人王を狙う戸郷翔征投手（２０）は７回４安打無失点で８勝目（４敗）を飾った。

　◆１回（中０、巨２）

【中】大島、京田ともに右前安打で一、二塁、アルモンテ二飛、ビシエド三振、高橋投ゴロ

【巨】吉川尚中越二塁打、松原の左中間三塁打で吉川尚生還、坂本の二ゴロで松原生還、岡本三振、丸中前安打、中島のとき丸二盗失敗

  • １回無死二塁、先制適時三塁打を放った松原聖弥（投手・松葉貴大）

    １回無死二塁、先制適時三塁打を放った松原聖弥（投手・松葉貴大）

　◆２回（両軍０）

【中】阿部右飛、木下拓右越二塁打、石垣三ゴロ、松葉三邪飛

【巨】中島中前安打、ウレーニャ二飛、炭谷二邪飛、戸郷三ゴロ

　◆３回（両軍０）

【中】大島三ゴロ、京田右前安打、アルモンテ三振、ビシエド左飛

【巨】吉川尚二ゴロ、松原三ゴロ、坂本左翼線二塁打、岡本遊ゴロ

  • ３回２死、左へ二塁打を放つ坂本勇人

    ３回２死、左へ二塁打を放つ坂本勇人

　◆４回（両軍０）

【中】高橋右邪飛、阿部遊ゴロ、木下拓三邪飛

【巨】丸三振、中島中前安打、ウレーニャ右飛、炭谷のとき松葉の暴投で中島二進、炭谷中飛

  • ６回無死一塁、ウレーニャがプロ初安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ６回無死一塁、ウレーニャがプロ初安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆５回（中０、巨１）

【中】石垣三振、松葉三邪飛、大島右飛

【巨】戸郷三ゴロ、吉川尚一ゴロ、松原中前安打、坂本申告敬遠で松原二進、（投手又吉）岡本の右前安打で松原一挙生還、坂本一挙三進、丸中飛

  • ５回２死一、二塁、右前適時打を放つ岡本和真（カメラ・池内　雅彦）

    ５回２死一、二塁、右前適時打を放つ岡本和真（カメラ・池内　雅彦）

　◆６回（中０、巨１）

【中】京田遊飛、アルモンテ左飛、ビシエド四球、高橋三振

【巨】（投手谷元）中島左前安打、ウレーニャの右前安打で中島一挙三進（一塁走者代走若林、三塁走者代走立岡）、炭谷のとき若林二盗成功、二、三塁、炭谷の中犠飛で立岡生還、若林三進、戸郷三振、吉川尚左飛

　◆７回（中０、巨１）

【中】（一塁若林、左翼立岡）阿部三ゴロ、木下拓三邪飛、石垣一邪飛

【巨】（投手木下雄）松原右中間三塁打、坂本遊ゴロ、岡本三振、丸の投手強襲安打で松原生還（代走香月）、（投手藤嶋、右翼武田）立岡の二ゴロで香月二封

  • ７回２死三塁、投手強襲の適時打を放った丸佳浩（投手・木下雄介）（カメラ・池内　雅彦）

    ７回２死三塁、投手強襲の適時打を放った丸佳浩（投手・木下雄介）（カメラ・池内　雅彦）

　◆８回（両軍０）

【中】（投手中川、一塁香月、左翼若林、中堅立岡）武田三振、大島三ゴロ、京田投ゴロ

【巨】若林右飛、炭谷遊飛、中川の代打ウィーラー左飛

　◆９回（中１、巨Ｘ）

【中】（投手デラロサ）アルモンテ右前安打（代走渡辺）、ビシエドの左中間二塁打で渡辺一挙生還（代走溝脇）、高橋左飛、阿部の中飛で溝脇三進、木下拓二ゴロ

試合詳細
８勝目を挙げ「８」ポーズの戸郷翔征（カメラ・橋口　真）
１回無死二塁、先制適時三塁打を放った松原聖弥（投手・松葉貴大）
３回２死、左へ二塁打を放つ坂本勇人
６回無死一塁、ウレーニャがプロ初安打を放つ（カメラ・橋口　真）
５回２死一、二塁、右前適時打を放つ岡本和真（カメラ・池内　雅彦）
７回２死三塁、投手強襲の適時打を放った丸佳浩（投手・木下雄介）（カメラ・池内　雅彦）
すべての写真を見る 6枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請