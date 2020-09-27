チャンピオン・カーニバルは宮原健斗とゼウスの優勝決定戦に…全日本プロレス小田原大会全試合結果

全日本プロレスの「２０２０チャンピオン・カーニバル」第５戦が２６日、神奈川・小田原アリーナ（サブアリーナ）で開催され、Ａブロックはゼウス（３８）がジェイク・リー（３１）との全勝対決を制して４連勝でリーグ通過。Ｂブロックは昨年覇者の宮原健斗（３１）が石川修司（４４）との１敗対決を制した。１０月５日の東京・後楽園ホールでの優勝決定戦はゼウスＶＳ宮原に決まった。
◆２０２０ Ｃｈａｍｐｉｏｎ Ｃａｒｎｉｖａｌ（２６日、神奈川・小田原アリーナ）
▽第１試合 タッグマッチ
〇岩本煌史、ＴＡＪＩＲＩ（６分２４秒、孤高の芸術→片エビ固め）大森隆男、ブラックめんそーれ●
▽第２試合 ６人タッグマッチ
大森北斗、〇土肥こうじ、児玉裕輔（６分１６秒、ラリアット
→体固め）岡田佑介●、三富政行、ランボー川村
▽第３試合 ２０２０ Ｃｈａｍｐｉｏｎ Ｃａｒｎｉｖａｌ 公式戦 Ｂブロック ３０分１本勝負
〇芦野祥太郎［２勝２敗＝４点］（１０分１３秒、アンクルロック→レフェリーストップ）ヨシタツ●［１勝２敗１不戦敗＝２点］
▽第４試合 同Ａブロック ３０分１本勝負
〇羆嵐［１勝３敗＝２点］（４分３７秒、フライングボディアタック→体固め）黒潮“イケメン”二郎●［１勝３敗＝２点］
▽第５試合 タッグマッチ
青柳優馬、〇青柳亮生（８分２６秒、ムーンサルトプレス→片エビ固め）フランシスコ・アキラ、ライジングＨＡＹＡＴＯ●
▽第６試合 ６人タッグマッチ
〇諏訪魔、佐藤光留、田村男児（１１分５８秒、ラストライド→体固め）イザナギ●、入江茂弘、ＵＴＡＭＡＲＯ
▽第７試合 ２０２０ Ｃｈａｍｐｉｏｎ Ｃａｒｎｉｖａｌ 公式戦 Ａブロック ３０分１本勝負同
〇ゼウス［４勝＝８点］（１０分２１秒、顔面絞め）ジェイク・リー●［３勝１敗＝６点］
▽メインイベント 同Ｂブロック
〇宮原健斗［３勝１敗＝６点］（２０分５６秒、シャットダウン・スープレックス・ホールド）石川修司●［１勝２敗１不戦勝＝４点］
※観衆３７２人