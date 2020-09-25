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【巨人】５連勝ドラゴンズに快勝で５連勝…写真で振り返る中日戦経過

スポーツ報知
# 巨人
勝利しハイタッチをする松原聖弥（右）（左から）若林晃弘、立岡宗一郎（カメラ・中島　傑）
勝利しハイタッチをする松原聖弥（右）（左から）若林晃弘、立岡宗一郎（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人８―４中日（２５日・東京ドーム）

　岡本が技ありの低め打ちで中日に快勝。２点リードの２回に右中間へ２３号３ラン。計４打点で本塁打、打点ともリーグトップを快走している。先発のサンチェスは６回途中４失点で、２日のＤｅＮＡ戦以来の５勝目。チームは今季４度目の５連勝を飾った。

　阪神が敗れたため、優勝マジックは２つ減って「２６」となった。

　【試合経過】

　◆１回（中１、巨３）

　【中】大島二直、京田中前安打、平田の左翼線二塁打で京田三進、ビシエドの二ゴロで京田生還、平田三進、高橋三振

　【巨】（右翼遠藤）吉川尚中前安打、松原の遊撃内野安打で吉川尚二進、坂本の右中間安打で吉川尚生還、松原三進、本塁送球間に坂本二進、岡本の遊ゴロで松原生還、丸のとき暴投で坂本三進、丸四球、中島の左前安打で坂本生還、丸二進、若林二直、小林三振

  • １回無死一、二塁、坂本勇人の同点適時打で生還する吉川尚輝（カメラ・橋口　真）　

    １回無死一、二塁、坂本勇人の同点適時打で生還する吉川尚輝（カメラ・橋口　真）　

　◆２回（中０、巨３）

　【中】阿部四球、井領二ゴロ併殺打、郡司二ゴロ

　【巨】サンチェス三振、吉川尚中飛、松原中前安打、坂本のとき松原二盗、坂本四球、岡本右越２３号３ラン、丸二塁内野安打、中島の中前安打で丸二進、若林三振

  • ２回２死一、二塁、右中間に３ラン本塁打を放った岡本和真をグータッチで迎える坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ２回２死一、二塁、右中間に３ラン本塁打を放った岡本和真をグータッチで迎える坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◆３回（中１、巨０）

　【中】柳の代打石垣左越１号本塁打、大島中飛、京田中前安打、遠藤の二ゴロで京田二進、ビシエド遊ゴロ

  • ３回無死、石垣雅海（手前）に左越えソロ本塁打を打たれたサンチェス（カメラ・中島　傑）

    ３回無死、石垣雅海（手前）に左越えソロ本塁打を打たれたサンチェス（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手清水）小林三振、サンチェス中前安打、吉川尚の一ゴロでサンチェス二封、松原三振

　◆４回（中０、巨１）

　【中】高橋中飛、阿部、井領ともに三振

  • ４回無死、　高橋周平の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ４回無死、　高橋周平の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【巨】坂本三振、岡本四球、丸の二ゴロで二塁阿部が一塁走者岡本にタッチし損ねて（二ゴロ失）、岡本二進、中島の右前安打で満塁、若林の左犠飛で岡本生還、小林二飛

  • ４回１死一、二塁、中島宏之の右前安打で二塁から三塁に進む岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ４回１死一、二塁、中島宏之の右前安打で二塁から三塁に進む岡本和真（カメラ・中島　傑）

　◆５回（中１、巨０）

　【中】郡司左中間二塁打、清水の一前バントで郡司三進、大島の二ゴロで郡司生還、京田三飛

　【巨】サンチェス遊ゴロ、吉川尚中飛、松原一ゴロ

　◆６回（中１、巨０）

　【中】遠藤左前安打、ビシエド中飛、高橋の左前安打で遠藤二進、阿部の三ゴロで高橋二封、遠藤三進、井領の右前安打で遠藤生還、阿部二進、（投手鍵谷）郡司遊飛

  • ６回１死一、二塁、マウンドで小林誠司（左）と話すサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）

    ６回１死一、二塁、マウンドで小林誠司（左）と話すサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】坂本三ゴロ、岡本四球、丸捕邪飛、中島投ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【中】清水の代打木下拓右前安打、（投手高梨）大島四球で木下拓二進、京田三振、遠藤左飛、ビシエド一ゴロ

　【巨】（投手木下雄、捕手木下拓）若林左飛、小林の代打香月三邪飛、鍵谷の代打ウレーニャ三振

  • ７回１死、三邪飛に倒れた代打の香月一也（カメラ・橋口　真）

    ７回１死、三邪飛に倒れた代打の香月一也（カメラ・橋口　真）

　◆８回（中０、巨１）

　【中】（投手中川、捕手炭谷）高橋一ゴロ、阿部二塁内野安打、井領右飛、木下雄の代打堂上の右前安打で阿部二進、木下拓中飛

　【巨】（投手ゴンサレス）吉川尚左翼線二塁打、松原三振、坂本の左越二塁打で吉川尚生還（坂本の代走増田大）、岡本四球（代走田中俊）、丸、中島ともに三振

  • ８回１死二塁、左へ適時二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ８回１死二塁、左へ適時二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◆９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（投手デラロサ、三塁田中俊、遊撃増田大、中堅立岡）大島中前安打、京田三振、遠藤の二ゴロで大島二封、ビシエドのとき野選で遠藤二進、ビシエド三振

  • 中日に勝利し、ハイタッチする（左から）吉川尚輝、中島宏之、デラロサ、増田大輝、炭谷銀仁朗、田中俊太（カメラ・宮崎　亮太）

    中日に勝利し、ハイタッチする（左から）吉川尚輝、中島宏之、デラロサ、増田大輝、炭谷銀仁朗、田中俊太（カメラ・宮崎　亮太）

試合詳細
勝利しハイタッチをする松原聖弥（右）（左から）若林晃弘、立岡宗一郎（カメラ・中島　傑）
１回無死一、二塁、坂本勇人の同点適時打で生還する吉川尚輝（カメラ・橋口　真）　
２回２死一、二塁、右中間に３ラン本塁打を放った岡本和真をグータッチで迎える坂本勇人（カメラ・中島　傑）
３回無死、石垣雅海（手前）に左越えソロ本塁打を打たれたサンチェス（カメラ・中島　傑）
４回無死、　高橋周平の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）
４回１死一、二塁、中島宏之の右前安打で二塁から三塁に進む岡本和真（カメラ・中島　傑）
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