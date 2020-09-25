【巨人】５連勝ドラゴンズに快勝で５連勝…写真で振り返る中日戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―４中日（２５日・東京ドーム）
岡本が技ありの低め打ちで中日に快勝。２点リードの２回に右中間へ２３号３ラン。計４打点で本塁打、打点ともリーグトップを快走している。先発のサンチェスは６回途中４失点で、２日のＤｅＮＡ戦以来の５勝目。チームは今季４度目の５連勝を飾った。
阪神が敗れたため、優勝マジックは２つ減って「２６」となった。
【試合経過】
◆１回（中１、巨３）
【中】大島二直、京田中前安打、平田の左翼線二塁打で京田三進、ビシエドの二ゴロで京田生還、平田三進、高橋三振
【巨】（右翼遠藤）吉川尚中前安打、松原の遊撃内野安打で吉川尚二進、坂本の右中間安打で吉川尚生還、松原三進、本塁送球間に坂本二進、岡本の遊ゴロで松原生還、丸のとき暴投で坂本三進、丸四球、中島の左前安打で坂本生還、丸二進、若林二直、小林三振
◆２回（中０、巨３）
【中】阿部四球、井領二ゴロ併殺打、郡司二ゴロ
【巨】サンチェス三振、吉川尚中飛、松原中前安打、坂本のとき松原二盗、坂本四球、岡本右越２３号３ラン、丸二塁内野安打、中島の中前安打で丸二進、若林三振
◆３回（中１、巨０）
【巨】（投手清水）小林三振、サンチェス中前安打、吉川尚の一ゴロでサンチェス二封、松原三振
◆４回（中０、巨１）
【巨】坂本三振、岡本四球、丸の二ゴロで二塁阿部が一塁走者岡本にタッチし損ねて（二ゴロ失）、岡本二進、中島の右前安打で満塁、若林の左犠飛で岡本生還、小林二飛
◆５回（中１、巨０）
【中】郡司左中間二塁打、清水の一前バントで郡司三進、大島の二ゴロで郡司生還、京田三飛
【巨】サンチェス遊ゴロ、吉川尚中飛、松原一ゴロ
◆６回（中１、巨０）
【中】遠藤左前安打、ビシエド中飛、高橋の左前安打で遠藤二進、阿部の三ゴロで高橋二封、遠藤三進、井領の右前安打で遠藤生還、阿部二進、（投手鍵谷）郡司遊飛
【巨】坂本三ゴロ、岡本四球、丸捕邪飛、中島投ゴロ
◆７回（両軍０）
【中】清水の代打木下拓右前安打、（投手高梨）大島四球で木下拓二進、京田三振、遠藤左飛、ビシエド一ゴロ
◆８回（中０、巨１）
【中】（投手中川、捕手炭谷）高橋一ゴロ、阿部二塁内野安打、井領右飛、木下雄の代打堂上の右前安打で阿部二進、木下拓中飛
【巨】（投手ゴンサレス）吉川尚左翼線二塁打、松原三振、坂本の左越二塁打で吉川尚生還（坂本の代走増田大）、岡本四球（代走田中俊）、丸、中島ともに三振
◆９回（中０、巨Ｘ）
【中】（投手デラロサ、三塁田中俊、遊撃増田大、中堅立岡）大島中前安打、京田三振、遠藤の二ゴロで大島二封、ビシエドのとき野選で遠藤二進、ビシエド三振