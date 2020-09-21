【巨人】鍵谷陽平が３勝目　５回１死満塁２者連続空三振で火消し…写真で振り返る広島戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１０―３広島（２１日・東京Ｄ）

巨人が１９安打１０得点で広島に大勝し、今季１２球団最多の１万７１９３人が詰めかけた東京Ｄを沸かせた。松原が２回に同点の２号ソロを放てば、坂本が３安打３打点、岡本は２安打２打点と爆発。先発の高卒２年目・直江は４回１／３２失点で降板し、初勝利はお預けとなった。５回１死満塁で登板した３番手の鍵谷が長野、鈴木を連続空振り三振で火消し３勝目を挙げた。優勝マジックは１つ減って「３１」。

【試合経過】

◆１回（広２、巨１）

【巨】吉川尚二塁内野安打、亀井の一ゴロで吉川尚二進、坂本三ゴロ、岡本の中前安打で吉川尚一挙生還、丸二ゴロ

◆２回（広０、巨１）

【広】堂林二ゴロ、上本遊直、九里三振

◆３回（広０、巨１）

【広】大盛左飛、田中広二飛、長野左飛

◆４回（広０、巨３）

【広】（左翼松原、右翼パーラ）鈴木誠右飛、松山一ゴロ、坂倉左翼線二塁打、堂林二飛

◆５回（両軍０）

【巨】（投手中村恭）丸左中間二塁打、大城の捕前バントで丸三進、中島二飛、松原投ゴロ

◆６回（広０、巨３）

◆７回（両軍０）

【巨】（投手島内）田中俊左前安打、立岡四球で田中俊二進、パーラの二ゴロ併殺打で田中俊三進、増田大三振

◇８回（広０、巨１）

◇９回【広】（投手堀岡、一塁ウィーラー）ケムナの代打メヒア三ゴロ、大盛左越二塁打、田中広三邪飛、長野の二塁内野安打で大盛三進、若林の一塁悪送球で大盛生還、鈴木誠の遊ゴロで長野二封

（広１、巨Ｘ）