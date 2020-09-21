【巨人】鍵谷陽平が３勝目　５回１死満塁２者連続空三振で火消し…写真で振り返る広島戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１０―３広島（２１日・東京Ｄ）
巨人が１９安打１０得点で広島に大勝し、今季１２球団最多の１万７１９３人が詰めかけた東京Ｄを沸かせた。松原が２回に同点の２号ソロを放てば、坂本が３安打３打点、岡本は２安打２打点と爆発。先発の高卒２年目・直江は４回１／３２失点で降板し、初勝利はお預けとなった。５回１死満塁で登板した３番手の鍵谷が長野、鈴木を連続空振り三振で火消し３勝目を挙げた。優勝マジックは１つ減って「３１」。
【試合経過】
◆１回（広２、巨１）
【巨】吉川尚二塁内野安打、亀井の一ゴロで吉川尚二進、坂本三ゴロ、岡本の中前安打で吉川尚一挙生還、丸二ゴロ
◆２回（広０、巨１）
【広】堂林二ゴロ、上本遊直、九里三振
◆３回（広０、巨１）
【広】大盛左飛、田中広二飛、長野左飛
【巨】吉川尚三ゴロ、亀井右前安打、坂本の左前安打で亀井二進、岡本四球で満塁、丸の一ゴロで亀井生還、坂本三進、岡本二進、大城中飛
◆４回（広０、巨３）
【広】（左翼松原、右翼パーラ）鈴木誠右飛、松山一ゴロ、坂倉左翼線二塁打、堂林二飛
【巨】中島右中間７号本塁打、松原遊撃内野安打を田中広が一塁悪送球し松原二進、直江の一前バントで松原三進、吉川尚の右前安打で松原生還、パーラの捕ゴロを坂倉が一塁悪送球し吉川尚二進、坂本の左翼線二塁打で吉川尚生還、パーラ二進、パーラ三塁狙うもタッチアウト、岡本三ゴロ
◆５回（両軍０）
【広】上本遊ゴロ、九里の代打正随四球、大盛死球で正随二進、（投手大江）田中広四球、（投手鍵谷）長野、鈴木誠ともに三振
【巨】（投手中村恭）丸左中間二塁打、大城の捕前バントで丸三進、中島二飛、松原投ゴロ
◆６回（広０、巨３）
【巨】高梨の代打田中俊二ゴロ、吉川尚中前安打、パーラの右前安打で吉川尚二進、坂本のとき今村暴投で吉川尚三進、パーラ二進、坂本の左中間二塁打で吉川尚、パーラ生還（代走増田大）、岡本の中前安打で増田大一挙生還（代走若林）、丸四球で若林二進、炭谷の左前安打で満塁、（投手菊池保）中島、松原ともに三振
◆７回（両軍０）
【広】（投手大竹、二塁若林、三塁田中俊、遊撃増田大、中堅立岡）上本二飛、菊池保の代打野間三振、大盛四球、田中広の右前安打で大盛一挙三進、長野三振
【巨】（投手島内）田中俊左前安打、立岡四球で田中俊二進、パーラの二ゴロ併殺打で田中俊三進、増田大三振
◇８回（広０、巨１）
【巨】（投手ケムナ、二塁曽根）若林中前安打、宮国の代打ウィーラー中飛、炭谷三振、中島左前安打、松原四球で満塁、田中俊の一塁内野安打で若林生還、なお満塁、立岡左邪飛
◇９回【広】（投手堀岡、一塁ウィーラー）ケムナの代打メヒア三ゴロ、大盛左越二塁打、田中広三邪飛、長野の二塁内野安打で大盛三進、若林の一塁悪送球で大盛生還、鈴木誠の遊ゴロで長野二封
（広１、巨Ｘ）