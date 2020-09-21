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【巨人】鍵谷陽平が３勝目　５回１死満塁２者連続空三振で火消し…写真で振り返る広島戦

スポーツ報知
# 巨人
５回２死満塁、鈴木誠也から空振りの三振を奪い雄たけびを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）
５回２死満塁、鈴木誠也から空振りの三振を奪い雄たけびを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１０―３広島（２１日・東京Ｄ）

　巨人が１９安打１０得点で広島に大勝し、今季１２球団最多の１万７１９３人が詰めかけた東京Ｄを沸かせた。松原が２回に同点の２号ソロを放てば、坂本が３安打３打点、岡本は２安打２打点と爆発。先発の高卒２年目・直江は４回１／３２失点で降板し、初勝利はお預けとなった。５回１死満塁で登板した３番手の鍵谷が長野、鈴木を連続空振り三振で火消し３勝目を挙げた。優勝マジックは１つ減って「３１」。

　【試合経過】

　◆１回（広２、巨１）

　【広】大盛左前安打、田中広右越５号２ラン、長野二ゴロ、鈴木誠中前安打、松山の二ゴロで鈴木誠二進、坂倉三振

  • 巨人先発の直江大輔（カメラ・橋口　真）

    巨人先発の直江大輔（カメラ・橋口　真）

　【巨】吉川尚二塁内野安打、亀井の一ゴロで吉川尚二進、坂本三ゴロ、岡本の中前安打で吉川尚一挙生還、丸二ゴロ

　◆２回（広０、巨１）

　【広】堂林二ゴロ、上本遊直、九里三振

　【巨】大城三振、中島二飛、松原右中間２号本塁打、直江右ゴロ

  • ２回２死、松原聖弥が右中間へ同点ソロ本塁打を放つ（カメラ・竜田　卓）

    ２回２死、松原聖弥が右中間へ同点ソロ本塁打を放つ（カメラ・竜田　卓）

　◆３回（広０、巨１）

　【広】大盛左飛、田中広二飛、長野左飛

　【巨】吉川尚三ゴロ、亀井右前安打、坂本の左前安打で亀井二進、岡本四球で満塁、丸の一ゴロで亀井生還、坂本三進、岡本二進、大城中飛

  • ３回１死満塁、丸佳浩の一ゴロの間に生還するも負傷退場となった三塁走者の亀井善行（カメラ・橋口　真）

    ３回１死満塁、丸佳浩の一ゴロの間に生還するも負傷退場となった三塁走者の亀井善行（カメラ・橋口　真）

　◆４回（広０、巨３）

　【広】（左翼松原、右翼パーラ）鈴木誠右飛、松山一ゴロ、坂倉左翼線二塁打、堂林二飛

　【巨】中島右中間７号本塁打、松原遊撃内野安打を田中広が一塁悪送球し松原二進、直江の一前バントで松原三進、吉川尚の右前安打で松原生還、パーラの捕ゴロを坂倉が一塁悪送球し吉川尚二進、坂本の左翼線二塁打で吉川尚生還、パーラ二進、パーラ三塁狙うもタッチアウト、岡本三ゴロ

  • ４回無死、右中間へソロ本塁打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）

    ４回無死、右中間へソロ本塁打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）

　◆５回（両軍０）

　【広】上本遊ゴロ、九里の代打正随四球、大盛死球で正随二進、（投手大江）田中広四球、（投手鍵谷）長野、鈴木誠ともに三振

  • ５回１死一、二塁、マウンドを降り原辰徳監督と話し頭を抱える直江大輔（中央）（カメラ・中島　傑）

    ５回１死一、二塁、マウンドを降り原辰徳監督と話し頭を抱える直江大輔（中央）（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手中村恭）丸左中間二塁打、大城の捕前バントで丸三進、中島二飛、松原投ゴロ

　◆６回（広０、巨３）

　【広】（投手高梨、捕手炭谷）松山三振、坂倉遊ゴロ、堂林

  • ６回に登板、３者凡退に抑えた高梨雄平（カメラ・橋口　真）

    ６回に登板、３者凡退に抑えた高梨雄平（カメラ・橋口　真）

　【巨】高梨の代打田中俊二ゴロ、吉川尚中前安打、パーラの右前安打で吉川尚二進、坂本のとき今村暴投で吉川尚三進、パーラ二進、坂本の左中間二塁打で吉川尚、パーラ生還（代走増田大）、岡本の中前安打で増田大一挙生還（代走若林）、丸四球で若林二進、炭谷の左前安打で満塁、（投手菊池保）中島、松原ともに三振

  • ６回１死二塁、中前適時打を放つ岡本和真（カメラ・関口　俊明）

    ６回１死二塁、中前適時打を放つ岡本和真（カメラ・関口　俊明）

　◆７回（両軍０）

　【広】（投手大竹、二塁若林、三塁田中俊、遊撃増田大、中堅立岡）上本二飛、菊池保の代打野間三振、大盛四球、田中広の右前安打で大盛一挙三進、長野三振

  • ７回から５番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

    ７回から５番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手島内）田中俊左前安打、立岡四球で田中俊二進、パーラの二ゴロ併殺打で田中俊三進、増田大三振

　◇８回（広０、巨１）

　【広】（投手宮国）鈴木誠三振、松山右翼線二塁打、坂倉の二ゴロで松山三進、堂林四球、上本の代打ピレラ三邪飛

  • ８回に登板した宮国椋丞（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板した宮国椋丞（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手ケムナ、二塁曽根）若林中前安打、宮国の代打ウィーラー中飛、炭谷三振、中島左前安打、松原四球で満塁、田中俊の一塁内野安打で若林生還、なお満塁、立岡左邪飛

  • ８回２死満塁、一塁に適時打となる内野安打を放つ田中俊太（カメラ・関口　俊明）

    ８回２死満塁、一塁に適時打となる内野安打を放つ田中俊太（カメラ・関口　俊明）

　◇９回【広】（投手堀岡、一塁ウィーラー）ケムナの代打メヒア三ゴロ、大盛左越二塁打、田中広三邪飛、長野の二塁内野安打で大盛三進、若林の一塁悪送球で大盛生還、鈴木誠の遊ゴロで長野二封

（広１、巨Ｘ）

試合詳細
５回２死満塁、鈴木誠也から空振りの三振を奪い雄たけびを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）
巨人先発の直江大輔（カメラ・橋口　真）
２回２死、松原聖弥が右中間へ同点ソロ本塁打を放つ（カメラ・竜田　卓）
３回１死満塁、丸佳浩の一ゴロの間に生還するも負傷退場となった三塁走者の亀井善行（カメラ・橋口　真）
４回無死、右中間へソロ本塁打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）
５回１死一、二塁、マウンドを降り原辰徳監督と話し頭を抱える直江大輔（中央）（カメラ・中島　傑）
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