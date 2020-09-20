【巨人】丸２打席連発！畠が今季初勝利で連敗３で止めた…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―５巨人（２０日・横浜）
巨人の畠世周投手（２６）が６回無失点で今季初勝利。チームの連敗を３で止めた。打線は初回に坂本の適時打で先制すると、４回丸の１６号２ラン、６回は２打席連続本塁打となる１７号ソロなどでリードを広げた。
先発の畠は３回以降は強力ＤｅＮＡ打線を相手に無安打投球を披露。チャンスすら与えなかった。７回から高梨、中川、デラロサが１イニングづつを完封リレーで締めくくった。畠は２年ぶり通算９勝目の白星。先発では、１７年９月１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、１０９９日ぶりの白星を挙げた。
【試合経過】
◇１回（巨１、Ｄ０）
【巨】吉川尚左前安打、松原中飛、坂本のとき吉川尚二盗、捕手戸柱が二塁へ悪送球し吉川尚三進、坂本の中前安打で吉川尚生還、岡本のとき坂本二盗失敗、岡本四球、丸四球で岡本二進、大城三振
◇２回（両軍０）
【巨】ウィーラー右飛、パーラ、畠ともに三振
【Ｄ】佐野中前安打、宮崎遊飛、戸柱の中前安打で佐野二進、倉本左飛、柴田三振
◇３回（両軍０）
【巨】吉川尚遊ゴロ、松原三振、坂本遊ゴロ
【Ｄ】大貫投ゴロ、梶谷三ゴロ、ソト遊ゴロ
◇４回（巨２、Ｄ０）
◇５回（両軍０）
【巨】畠、吉川尚ともに遊ゴロ、松原三振
【Ｄ】倉本、柴田ともに右飛、大貫三振
◇６回（巨１、Ｄ０）
【Ｄ】梶谷左飛、ソト、オースティンともに中飛
◇７回（巨１、Ｄ０）
【巨】（投手山崎）パーラ三ゴロ、畠の代打中島右飛、吉川尚右前安打、松原の左前安打で吉川尚一挙三進、坂本のとき松原二盗、捕手戸柱が二塁へ悪送球し吉川尚生還、坂本三振
◇８回（両軍０）
【巨】（投手伊勢、二塁伊藤裕）岡本遊ゴロ、丸三振、大城中飛
◇９回（両軍０）