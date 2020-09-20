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【巨人】丸２打席連発！畠が今季初勝利で連敗３で止めた…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
笑顔でナインを迎える今季初勝利の畠（左）
笑顔でナインを迎える今季初勝利の畠（左）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ０―５巨人（２０日・横浜）

　巨人の畠世周投手（２６）が６回無失点で今季初勝利。チームの連敗を３で止めた。打線は初回に坂本の適時打で先制すると、４回丸の１６号２ラン、６回は２打席連続本塁打となる１７号ソロなどでリードを広げた。

　先発の畠は３回以降は強力ＤｅＮＡ打線を相手に無安打投球を披露。チャンスすら与えなかった。７回から高梨、中川、デラロサが１イニングづつを完封リレーで締めくくった。畠は２年ぶり通算９勝目の白星。先発では、１７年９月１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、１０９９日ぶりの白星を挙げた。

　【試合経過】

　　◇１回（巨１、Ｄ０）

　【巨】吉川尚左前安打、松原中飛、坂本のとき吉川尚二盗、捕手戸柱が二塁へ悪送球し吉川尚三進、坂本の中前安打で吉川尚生還、岡本のとき坂本二盗失敗、岡本四球、丸四球で岡本二進、大城三振

  • １回１死三塁、坂本勇人が中前適時打（カメラ・相川　和寛）

    １回１死三塁、坂本勇人が中前適時打（カメラ・相川　和寛）

　【Ｄ】梶谷右飛、ソト三振、オースティン三ゴロ

  • １回無死、梶谷隆幸の右飛の打球を好捕するパーラ（カメラ・中島　傑）

    １回無死、梶谷隆幸の右飛の打球を好捕するパーラ（カメラ・中島　傑）

　◇２回（両軍０）

　【巨】ウィーラー右飛、パーラ、畠ともに三振

　【Ｄ】佐野中前安打、宮崎遊飛、戸柱の中前安打で佐野二進、倉本左飛、柴田三振

　◇３回（両軍０）

　【巨】吉川尚遊ゴロ、松原三振、坂本遊ゴロ

　【Ｄ】大貫投ゴロ、梶谷三ゴロ、ソト遊ゴロ

　◇４回（巨２、Ｄ０）

　【巨】岡本遊撃内野安打、丸右中間１６号２ラン、大城二ゴロ、ウィーラー三ゴロ、パーラ一ゴロ

  • ４回無死一塁、右越え２ラン本塁打を放ちマルポーズを丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ４回無死一塁、右越え２ラン本塁打を放ちマルポーズを丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】オースティン二直、佐野四球、宮崎左飛、戸柱二ゴロ

  • ４回無死、オースティンの二直を好捕した吉川尚輝　（カメラ・清水　武）

    ４回無死、オースティンの二直を好捕した吉川尚輝　（カメラ・清水　武）

　◇５回（両軍０）

　【巨】畠、吉川尚ともに遊ゴロ、松原三振

　【Ｄ】倉本、柴田ともに右飛、大貫三振

　◇６回（巨１、Ｄ０）

　【巨】坂本遊ゴロ、岡本三振、丸右中間１７号本塁打、大城右中間二塁打、ウィーラー遊ゴロ

  • ６回２死、右越えソロ本塁打を放ちマルポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ６回２死、右越えソロ本塁打を放ちマルポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】梶谷左飛、ソト、オースティンともに中飛

　◇７回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（投手山崎）パーラ三ゴロ、畠の代打中島右飛、吉川尚右前安打、松原の左前安打で吉川尚一挙三進、坂本のとき松原二盗、捕手戸柱が二塁へ悪送球し吉川尚生還、坂本三振

  • ７回２死一塁、左前安打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    ７回２死一塁、左前安打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】（投手高梨）佐野二ゴロ、宮崎中前安打、戸柱の投ゴロで宮崎二進、倉本死球、柴田の代打伊藤裕遊飛

  • ２番手で登板した高梨雄平　（カメラ・清水　武）

    ２番手で登板した高梨雄平　（カメラ・清水　武）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手伊勢、二塁伊藤裕）岡本遊ゴロ、丸三振、大城中飛

　【Ｄ】（投手中川、中堅立岡）伊勢の代打蝦名死球、梶谷の二ゴロで蝦名二進、ソト、オースティンともに三振

  • ３番手で登板した中川皓太（カメラ・清水　武

    ３番手で登板した中川皓太（カメラ・清水　武

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手三上）ウィーラーの代打亀井三振、パーラ右前安打、増田大二ゴロ併殺打

  • ９回１死、右前安打を放ち小さくシャークダンスをするパーラ（カメラ・中島　傑）

    ９回１死、右前安打を放ち小さくシャークダンスをするパーラ（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】（投手デラロサ、一塁田中俊）佐野右飛、宮崎二ゴロ、戸柱三振

  • ９回から４番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

    ９回から４番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

試合詳細
笑顔でナインを迎える今季初勝利の畠（左）
１回１死三塁、坂本勇人が中前適時打（カメラ・相川　和寛）
１回無死、梶谷隆幸の右飛の打球を好捕するパーラ（カメラ・中島　傑）
４回無死一塁、右越え２ラン本塁打を放ちマルポーズを丸佳浩（カメラ・中島　傑）
４回無死、オースティンの二直を好捕した吉川尚輝　（カメラ・清水　武）
６回２死、右越えソロ本塁打を放ちマルポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）
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