【巨人】丸２打席連発！畠が今季初勝利で連敗３で止めた…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―５巨人（２０日・横浜）

巨人の畠世周投手（２６）が６回無失点で今季初勝利。チームの連敗を３で止めた。打線は初回に坂本の適時打で先制すると、４回丸の１６号２ラン、６回は２打席連続本塁打となる１７号ソロなどでリードを広げた。

先発の畠は３回以降は強力ＤｅＮＡ打線を相手に無安打投球を披露。チャンスすら与えなかった。７回から高梨、中川、デラロサが１イニングづつを完封リレーで締めくくった。畠は２年ぶり通算９勝目の白星。先発では、１７年９月１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、１０９９日ぶりの白星を挙げた。

【試合経過】

◇１回（巨１、Ｄ０）

◇２回（両軍０）

【巨】ウィーラー右飛、パーラ、畠ともに三振

【Ｄ】佐野中前安打、宮崎遊飛、戸柱の中前安打で佐野二進、倉本左飛、柴田三振

◇３回（両軍０）

【巨】吉川尚遊ゴロ、松原三振、坂本遊ゴロ

【Ｄ】大貫投ゴロ、梶谷三ゴロ、ソト遊ゴロ

◇４回（巨２、Ｄ０）

◇５回（両軍０）

【巨】畠、吉川尚ともに遊ゴロ、松原三振

【Ｄ】倉本、柴田ともに右飛、大貫三振

◇６回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】梶谷左飛、ソト、オースティンともに中飛

◇７回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】（投手高梨）佐野二ゴロ、宮崎中前安打、戸柱の投ゴロで宮崎二進、倉本死球、柴田の代打伊藤裕遊飛 ２番手で登板した高梨雄平 （カメラ・清水 武）

◇８回（両軍０）

【巨】（投手伊勢、二塁伊藤裕）岡本遊ゴロ、丸三振、大城中飛

【Ｄ】（投手中川、中堅立岡）伊勢の代打蝦名死球、梶谷の二ゴロで蝦名二進、ソト、オースティンともに三振 ３番手で登板した中川皓太（カメラ・清水 武