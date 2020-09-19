【巨人】坂本の適時打で２７イニングぶりの得点も４被弾含む７失点で大敗

敗戦し引き揚げる原辰徳監督

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ７―１巨人（１９日・横浜）

巨人は、坂本勇人の適時打で２７イニングぶりの得点を記録するがＤｅＮＡを攻略できず３連敗を喫した。

先発の今村信貴が梶谷、ソトから連打を浴びるなど、中継ぎも含め４本塁打を許し投手陣が崩壊。

【試合経過】

◆１回（巨０、Ｄ１）

【巨】吉川尚遊ゴロ、松原四球、坂本の中前安打で松原二進、岡本左飛、丸三振

【Ｄ】梶谷二直失、ソトのとき梶谷二盗、ソト、オースティンともに三振、佐野の右翼線安打で梶谷一挙生還、宮崎の遊ゴロで佐野二封

◆２回（両軍０）

【巨】中島三振、大城三ゴロ、ウィーラー三振

【Ｄ】中井右飛、高城、浜口ともに三振

◆３回（巨０、Ｄ２）

【巨】今村三振、吉川尚二ゴロ、松原遊ゴロ

【Ｄ】倉本二ゴロ、梶谷右越１３号本塁打、ソト左越１６号本塁打、オースティン三振、佐野左飛

◆４回（両軍０）

【巨】坂本三ゴロ、岡本左飛、丸中飛

【Ｄ】宮崎投ゴロ、中井、高城ともに三振

◆５回（両軍０）

【巨】（二塁柴田）中島遊ゴロ、大城二ゴロ、ウィーラー遊ゴロ

【Ｄ】浜口三振、倉本三直、梶谷中飛

◆６回（巨１、Ｄ０）

【巨】今村の代打パーラ三振、吉川尚四球、松原右飛、坂本の右中間二塁打で吉川尚一挙生還、（投手国吉）岡本三振

【Ｄ】（投手鍵谷、右翼パーラ）ソト四球、オースティン右飛、佐野の中越二塁打でソト三進、宮崎四球、柴田捕邪飛、高城の代打戸柱（投手大江）、戸柱一飛

◆７回（巨０、Ｄ４）

【巨】（捕手戸柱）丸左翼線二塁打、中島三振、大城の右前安打で丸三進、（一塁走者大城の代走増田大）ウィーラーのとき増田大二盗、ウィーラー四球で満塁、（投手エスコバー）パーラ投ゴロ併殺打

【Ｄ】（捕手炭谷、右翼増田大）エスコバーの代打蝦名右飛、倉本四球、梶谷右越１４号２ラン、（投手桜井）ソト左飛、オースティン左中間二塁打、佐野右越１２号２ラン、（投手堀岡、左翼若林）宮崎三ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手石田）吉川尚左飛、若林三振、坂本投ゴロ

【Ｄ】（遊撃吉川大）柴田中飛、戸柱三振、石田の代打乙坂中飛

◆９回（巨０、ＤＸ）