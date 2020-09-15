【巨人】今季最長８連勝で優勝マジック「３８」…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―３阪神（１５日・東京ドーム）

巨人がついに、優勝マジック「３８」を灯した。１点を追う６回に岡本の同点打と大城の右前２点打で３点を奪い、阪神を逆転。６回７安打３失点で降板した菅野に勝利投手をプレゼントした。開幕投手では、３８年春のスタルヒンに並ぶ球団最多の開幕１１連勝を達成した。

チームは引き分けを挟み今季最長の８連勝とし、２位・阪神に１０・５ゲーム差。セ界のゴールが見えてきた。

【試合経過】

◆１回（神１、巨０）

【巨】坂本三振、松原遊ゴロ、亀井二ゴロ

◆２回（神０、巨１）

【神】大山左飛、ボーア二飛、糸井三振

◆３回（神１、巨０）

【巨】坂本二ゴロ、松原三振、亀井遊ゴロ

◆４回（神０、巨１）

【神】糸原二ゴロ、サンズ左中間二塁打、大山の三振振り逃げでサンズ三進、ボーア遊飛、糸井四球で満塁、木浪三振

◆５回（神１、巨０）

【巨】吉川尚二ゴロ、菅野、坂本ともに三振

◆６回（神０、巨３）

【神】（二塁若林、遊撃吉川尚）大山右飛、ボーア中前安打、糸井遊飛、木浪三振

◆７回（両軍０）

【巨】（投手馬場）高梨の代打田中俊、若林ともに三振、松原左飛

◆８回（神０、巨１）

【神】（投手大竹）サンズ三ゴロ、大山三振、ボーア一ゴロ