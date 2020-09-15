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【巨人】今季最長８連勝で優勝マジック「３８」…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
優勝マジック「３８」が点灯し、ハイタッチする大城卓三らナイン（カメラ・橋口　真）
優勝マジック「３８」が点灯し、ハイタッチする大城卓三らナイン（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人６―３阪神（１５日・東京ドーム）

　巨人がついに、優勝マジック「３８」を灯した。１点を追う６回に岡本の同点打と大城の右前２点打で３点を奪い、阪神を逆転。６回７安打３失点で降板した菅野に勝利投手をプレゼントした。開幕投手では、３８年春のスタルヒンに並ぶ球団最多の開幕１１連勝を達成した。

　チームは引き分けを挟み今季最長の８連勝とし、２位・阪神に１０・５ゲーム差。セ界のゴールが見えてきた。

　【試合経過】

　◆１回（神１、巨０）

　【神】近本右前安打、梅野の投前バントで近本二進、糸原の中前安打で近本一挙生還、サンズ遊ゴロ併殺打

  • １回１死二塁、　糸原健斗（右）に先制の中前適時打を打たれた菅野智之（カメラ・中島　傑）

    １回１死二塁、　糸原健斗（右）に先制の中前適時打を打たれた菅野智之（カメラ・中島　傑）

　【巨】坂本三振、松原遊ゴロ、亀井二ゴロ

　◆２回（神０、巨１）

　【神】大山左飛、ボーア二飛、糸井三振

　【巨】岡本遊ゴロ、丸中前安打、中島の右前安打で丸一挙三進、大城三振、吉川尚の中前安打で丸生還、中島二進、菅野三振

  • ２回２死一、三塁、吉川尚輝の中前適時打で三塁から生還した丸佳浩（左）をグータッチで迎える菅野智之（カメラ・中島　傑）

    ２回２死一、三塁、吉川尚輝の中前適時打で三塁から生還した丸佳浩（左）をグータッチで迎える菅野智之（カメラ・中島　傑）

　◆３回（神１、巨０）

　【神】木浪二ゴロ、高橋遊ゴロ、近本右越４号本塁打、梅野遊ゴロ

  • ３回２死、近本光司に右越えソロ本塁打を許した菅野智之（カメラ・宮崎　亮太）

    ３回２死、近本光司に右越えソロ本塁打を許した菅野智之（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】坂本二ゴロ、松原三振、亀井遊ゴロ

　◆４回（神０、巨１）

　【神】糸原二ゴロ、サンズ左中間二塁打、大山の三振振り逃げでサンズ三進、ボーア遊飛、糸井四球で満塁、木浪三振

　【巨】岡本左翼線二塁打、丸の中前安打で岡本一挙生還、中島の投ゴロで丸二封、大城のとき梅野が投球を逸らすのを見て中島二塁狙うもタッチアウト、大城三飛

  • ４回無死二塁、丸佳浩の中前適時打で生還する岡本和真

    ４回無死二塁、丸佳浩の中前適時打で生還する岡本和真

　◆５回（神１、巨０）

　【神】高橋投ゴロ、近本右越５号本塁打、梅野遊ゴロ、糸原左中間二塁打、サンズ三振

  • ５回１死、近本光司（手前）に二打席連発の本塁打を打たれた菅野智之（カメラ・中島　傑）

    ５回１死、近本光司（手前）に二打席連発の本塁打を打たれた菅野智之（カメラ・中島　傑）

　【巨】吉川尚二ゴロ、菅野、坂本ともに三振

　◆６回（神０、巨３）

　【神】（二塁若林、遊撃吉川尚）大山右飛、ボーア中前安打、糸井遊飛、木浪三振

　【巨】（右翼中谷）松原右翼線二塁打、亀井の右前安打で松原三進、岡本の中前安打で松原生還、亀井二進、丸の右前安打で満塁、（投手岩貞、遊撃小幡）中島三振、大城の右前安打で亀井、岡本ともに生還、丸二進、吉川尚二ゴロ併殺打

  • ６回１死満塁、大城卓三が右前２点適時打。手をたたいて喜ぶ原辰徳監督（左）（カメラ・相川　和寛）

    ６回１死満塁、大城卓三が右前２点適時打。手をたたいて喜ぶ原辰徳監督（左）（カメラ・相川　和寛）

　◆７回（両軍０）

　【神】（投手高梨、三塁吉川大）小幡遊撃内野安打、近本四球で小幡二進、梅野のとき重盗するも小幡三盗失敗（近本二進）、梅野の二ゴロで近本三進、糸原遊ゴロ

  • ７回無死一、二塁、大城卓三が二塁走者・小幡竜平の三盗を阻止（右は吉川大幾）（カメラ・相川　和寛）

    ７回無死一、二塁、大城卓三が二塁走者・小幡竜平の三盗を阻止（右は吉川大幾）（カメラ・相川　和寛）

　【巨】（投手馬場）高梨の代打田中俊、若林ともに三振、松原左飛

　◆８回（神０、巨１）

　【神】（投手大竹）サンズ三ゴロ、大山三振、ボーア一ゴロ

　【巨】亀井三振、吉川大四球（代走増田大）、丸三振のとき増田大二盗、中島四球（中島に代走北村）、大城の中前安打で増田大一挙生還、北村一挙三塁狙うもタッチアウト

  • ８回２死一、二塁、大城卓三が中前適時打（カメラ・相川　和寛）

    ８回２死一、二塁、大城卓三が中前適時打（カメラ・相川　和寛）

　◆９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手デラロサ、一塁北村、二塁吉川尚、三塁若林、遊撃増田大）中谷左前安打、馬場の代打福留三振、小幡の代打陽川四球で中谷二進、近本の二ゴロで中谷三進、陽川二封、梅野三振

  • ９回１死一、二塁、近本光司のニゴロを好捕し二塁に送球する吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    ９回１死一、二塁、近本光司のニゴロを好捕し二塁に送球する吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

試合詳細
優勝マジック「３８」が点灯し、ハイタッチする大城卓三らナイン（カメラ・橋口　真）
１回１死二塁、　糸原健斗（右）に先制の中前適時打を打たれた菅野智之（カメラ・中島　傑）
２回２死一、三塁、吉川尚輝の中前適時打で三塁から生還した丸佳浩（左）をグータッチで迎える菅野智之（カメラ・中島　傑）
３回２死、近本光司に右越えソロ本塁打を許した菅野智之（カメラ・宮崎　亮太）
４回無死二塁、丸佳浩の中前適時打で生還する岡本和真
５回１死、近本光司（手前）に二打席連発の本塁打を打たれた菅野智之（カメラ・中島　傑）
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