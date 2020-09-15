【巨人】今季最長８連勝で優勝マジック「３８」…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―３阪神（１５日・東京ドーム）
巨人がついに、優勝マジック「３８」を灯した。１点を追う６回に岡本の同点打と大城の右前２点打で３点を奪い、阪神を逆転。６回７安打３失点で降板した菅野に勝利投手をプレゼントした。開幕投手では、３８年春のスタルヒンに並ぶ球団最多の開幕１１連勝を達成した。
チームは引き分けを挟み今季最長の８連勝とし、２位・阪神に１０・５ゲーム差。セ界のゴールが見えてきた。
【試合経過】
◆１回（神１、巨０）
【巨】坂本三振、松原遊ゴロ、亀井二ゴロ
◆２回（神０、巨１）
【神】大山左飛、ボーア二飛、糸井三振
【巨】岡本遊ゴロ、丸中前安打、中島の右前安打で丸一挙三進、大城三振、吉川尚の中前安打で丸生還、中島二進、菅野三振
◆３回（神１、巨０）
【巨】坂本二ゴロ、松原三振、亀井遊ゴロ
◆４回（神０、巨１）
【神】糸原二ゴロ、サンズ左中間二塁打、大山の三振振り逃げでサンズ三進、ボーア遊飛、糸井四球で満塁、木浪三振
◆５回（神１、巨０）
【巨】吉川尚二ゴロ、菅野、坂本ともに三振
◆６回（神０、巨３）
【神】（二塁若林、遊撃吉川尚）大山右飛、ボーア中前安打、糸井遊飛、木浪三振
【巨】（右翼中谷）松原右翼線二塁打、亀井の右前安打で松原三進、岡本の中前安打で松原生還、亀井二進、丸の右前安打で満塁、（投手岩貞、遊撃小幡）中島三振、大城の右前安打で亀井、岡本ともに生還、丸二進、吉川尚二ゴロ併殺打
◆７回（両軍０）
【神】（投手高梨、三塁吉川大）小幡遊撃内野安打、近本四球で小幡二進、梅野のとき重盗するも小幡三盗失敗（近本二進）、梅野の二ゴロで近本三進、糸原遊ゴロ
【巨】（投手馬場）高梨の代打田中俊、若林ともに三振、松原左飛
◆８回（神０、巨１）
【神】（投手大竹）サンズ三ゴロ、大山三振、ボーア一ゴロ
【巨】亀井三振、吉川大四球（代走増田大）、丸三振のとき増田大二盗、中島四球（中島に代走北村）、大城の中前安打で増田大一挙生還、北村一挙三塁狙うもタッチアウト
◆９回（神０、巨Ｘ）
【神】（投手デラロサ、一塁北村、二塁吉川尚、三塁若林、遊撃増田大）中谷左前安打、馬場の代打福留三振、小幡の代打陽川四球で中谷二進、近本の二ゴロで中谷三進、陽川二封、梅野三振