【巨人】好救援の鍵谷陽平が２勝目　９回は高梨雄平が締めた…写真で振り返るヤクルト戦　試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―４ヤクルト（１２日・東京ドーム）
巨人・岡本が今季初の１試合２発でヤクルトに競り勝った。初回にセ・リーグ一番乗りとなる２０号３ランで先制。同点の７回に放った２１号ソロが決勝点となった。７０試合目での２０号到達は自身最速。
好救援の鍵谷が２勝目を挙げ、チームは今季２度目の６連勝（１分けを挟む）を飾った。
【試合経過】
◆１回（ヤ０、巨３）
【ヤ】坂口中前安打、青木中飛、山田哲右邪飛、村上三振
【巨】坂本投ゴロ、松原四球、ウィーラーのとき松原二盗、ウィーラー四球、岡本右越２０号３ラン、丸左中間二塁打、中島四球、大城二直、吉川尚中飛
◆２回（両軍０）
【ヤ】塩見中飛、西浦三ゴロ、山崎三振
◆３回（両軍０）
【ヤ】西田、吉田喜、坂口三者連続三振
◆４回（両軍０）
【ヤ】青木四球、山田哲の右前安打で青木二進、村上、塩見ともに三振、西浦の遊ゴロで山田哲二封
【巨】坂本三振、松原遊ゴロ、ウィーラー二ゴロ
◆５回（ヤ３、巨０）
【ヤ】山崎三振、西田左飛、吉田喜の代打中山左中間２号本塁打、坂口左前安打、青木右越１３号２ラン、山田哲中前安打、村上二ゴロ
【巨】（投手星、中堅塩見、右翼中山）岡本遊ゴロ、丸二ゴロ、中島三ゴロ
◆６回（両軍１）
【ヤ】（左翼亀井）塩見四球、西浦の二ゴロで塩見二進、（投手田中豊）星の代打広岡右飛、西田四球、中山の左前安打で塩見一挙生還、西田二進、坂口の遊ゴロで中山二封
【巨】（投手中沢）大城右中間８号本塁打、吉川尚中飛、田中豊の代打北村二ゴロ、坂本四球、松原のとき中沢の一塁牽制悪送球で坂本二進、松原一ゴロ
◆７回（ヤ０、巨１）
【巨】（投手近藤）亀井一直、岡本左中間２１号本塁打、丸中飛、中島中前安打（代走吉川大）、大城のとき吉川大二盗、大城三振
◆８回（両軍０）
【ヤ】（一塁吉川大）近藤の代打宮本三振、西田二ゴロ、中山三ゴロ
【巨】（投手長谷川）吉川尚左前安打、鍵谷の代打岸田三振のとき吉川尚二盗、坂本、松原ともに三振
◆９回（ヤ０、巨Ｘ）