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【巨人】好救援の鍵谷陽平が２勝目　９回は高梨雄平が締めた…写真で振り返るヤクルト戦　試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回を抑え、捕手・大城卓三らナインとタッチを交わす高梨雄平（右）（カメラ・竜田　卓）
９回を抑え、捕手・大城卓三らナインとタッチを交わす高梨雄平（右）（カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―４ヤクルト（１２日・東京ドーム）

　巨人・岡本が今季初の１試合２発でヤクルトに競り勝った。初回にセ・リーグ一番乗りとなる２０号３ランで先制。同点の７回に放った２１号ソロが決勝点となった。７０試合目での２０号到達は自身最速。

　好救援の鍵谷が２勝目を挙げ、チームは今季２度目の６連勝（１分けを挟む）を飾った。

　【試合経過】

　◆１回（ヤ０、巨３）

　【ヤ】坂口中前安打、青木中飛、山田哲右邪飛、村上三振

　【巨】坂本投ゴロ、松原四球、ウィーラーのとき松原二盗、ウィーラー四球、岡本右越２０号３ラン、丸左中間二塁打、中島四球、大城二直、吉川尚中飛

  • １回１死一、二塁、右越え先制３点本塁打を放ちベンチで原辰徳監督らとハイタッチする岡本和真（右）（カメラ・小泉　洋樹）

    １回１死一、二塁、右越え先制３点本塁打を放ちベンチで原辰徳監督らとハイタッチする岡本和真（右）（カメラ・小泉　洋樹）

　◆２回（両軍０）

　【ヤ】塩見中飛、西浦三ゴロ、山崎三振

　【巨】今村三振、坂本中飛、松原左中間二塁打、ウィーラー中飛

  • ２回２死、左中間へ二塁打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

    ２回２死、左中間へ二塁打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】西田、吉田喜、坂口三者連続三振

　【巨】岡本二飛、丸三ゴロ、中島中前安打、大城四球で中島二進、吉川尚四球で満塁、今村一ゴロ

  • ３回２死、中前安打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）

    ３回２死、中前安打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）

　◆４回（両軍０）

　【ヤ】青木四球、山田哲の右前安打で青木二進、村上、塩見ともに三振、西浦の遊ゴロで山田哲二封

　【巨】坂本三振、松原遊ゴロ、ウィーラー二ゴロ

　◆５回（ヤ３、巨０）

　【ヤ】山崎三振、西田左飛、吉田喜の代打中山左中間２号本塁打、坂口左前安打、青木右越１３号２ラン、山田哲中前安打、村上二ゴロ

  • ５回２死一塁、青木宣親の右越え同点２ラン本塁打を見る原辰徳監督（右）ら巨人ベンチ

    ５回２死一塁、青木宣親の右越え同点２ラン本塁打を見る原辰徳監督（右）ら巨人ベンチ

　【巨】（投手星、中堅塩見、右翼中山）岡本遊ゴロ、丸二ゴロ、中島三ゴロ

　◆６回（両軍１）

　【ヤ】（左翼亀井）塩見四球、西浦の二ゴロで塩見二進、（投手田中豊）星の代打広岡右飛、西田四球、中山の左前安打で塩見一挙生還、西田二進、坂口の遊ゴロで中山二封

  • ６回途中から２番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

    ６回途中から２番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手中沢）大城右中間８号本塁打、吉川尚中飛、田中豊の代打北村二ゴロ、坂本四球、松原のとき中沢の一塁牽制悪送球で坂本二進、松原一ゴロ

  • ６回無死、右中間に同点のソロ本塁打を放った大城卓三（カメラ・中島　傑）

    ６回無死、右中間に同点のソロ本塁打を放った大城卓三（カメラ・中島　傑）

　◆７回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】（投手大江）青木四球、山田哲右飛、村上の右前安打で青木二進、（投手鍵谷）塩見、西浦ともに三振

  • ７回途中から４番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ７回途中から４番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手近藤）亀井一直、岡本左中間２１号本塁打、丸中飛、中島中前安打（代走吉川大）、大城のとき吉川大二盗、大城三振

  • ７回１死、左中間に勝ち越しのソロ本塁打を放ち生還する岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ７回１死、左中間に勝ち越しのソロ本塁打を放ち生還する岡本和真（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【ヤ】（一塁吉川大）近藤の代打宮本三振、西田二ゴロ、中山三ゴロ

　【巨】（投手長谷川）吉川尚左前安打、鍵谷の代打岸田三振のとき吉川尚二盗、坂本、松原ともに三振

　◆９回（ヤ０、巨Ｘ）

　【ヤ】（投手高梨）坂口、青木ともに三振、山田哲三ゴロ

  • ９回を締めた高梨雄平（右）（カメラ・橋口　真）

    ９回を締めた高梨雄平（右）（カメラ・橋口　真）

試合詳細
９回を抑え、捕手・大城卓三らナインとタッチを交わす高梨雄平（右）（カメラ・竜田　卓）
１回１死一、二塁、右越え先制３点本塁打を放ちベンチで原辰徳監督らとハイタッチする岡本和真（右）（カメラ・小泉　洋樹）
２回２死、左中間へ二塁打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）
３回２死、中前安打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）
５回２死一塁、青木宣親の右越え同点２ラン本塁打を見る原辰徳監督（右）ら巨人ベンチ
６回途中から２番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）
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