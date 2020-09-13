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９月１２日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

９月１４日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
26.0 中潮 5.40 18.06 1.34 16.13

９月１４日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 3.33 2.27 2.36 2.24 1.51 4.07
18.03 17.42 16.32 16.27 10.34 17.52
干潮 0.23 10.28 9.31 9.22 5.13 10.49
11.02 22.52 22.15 22.08 18.45 23.44
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 すさみ
カツオ島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 30～37 7 和歌山の北紺氏　フカセ　エビ島で大阪の金田氏クエ７２センチ
和歌山 湯浅
カルモ島他 		なぎ丸
0737・62局3891 		チヌ - - 紀州釣りやフカセ釣りでチヌやグレにアイゴなど　エギでアオリイカ新子も
アオリイカ - -
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		マダイ 27～50 18 松原市の吉田光徳氏５人　少ない人８尾　餌海の生きエビ
メジロ 63 1
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 27～38 6 滋賀の竹岡氏７人　少ない人各１尾　マダイ３３～５２センチ３尾
マアジ 23～48 4
兵庫 明石港
神戸沖 		名田屋
078・912局7211 		タチウオ 70～115 52 姫路市の難波氏　タチウオテンヤ　餌イワシ　食い好調
明石 東二見
神戸沖 		岩澤丸
078・942局1889 		タチウオ 65～110 22 西脇市の宮崎氏　タチウオテンヤ　餌冷凍イワシ　好調　
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		メジロ - - 深夜便でメジロや大サバにイサギなど食い好調　マイカも引き続き楽しめる
サバ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 20～37 23 京都市の篠田氏　マアジ３７～４２センチ１０尾　食い好調　半夜
サワラ 82 1
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		ハマチ - - 天秤仕掛けなどでハマチや大サバ中心にマダイやヒラマサなど釣れていた
サバ - -
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		ヒラマサ 58～65 17 小牧市の加藤氏２人　他イサギやサバも　オキアミ　半夜
マダイ 45～56 5
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 12～35 15 １１日の深夜便　他スルメイカやレンコダイなど　スッテ他
鳥取 逢坂港
沖　合 		新北斗丸
０９０５７０１３１３３ 		シロイカ - - ２３～４０センチが多い人６０匹ほど釣れていたオリジナル仕掛け　今後も期待できる
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		マダイ 30～70 3 安藤氏４人　アコウ３０センチレンコ２５センチアオリイカ１５匹　１１日
アマダイ 20～40 2
鳴門 堂ノ浦
９号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 20～35 27 神戸市の藤本氏２人　１．５メートル　ハリス１．５号　チヌ３号　餌サナギ
三重 大崎
大崎イカダ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		チヌ 25～38 18 鈴鹿市の河北久美氏　ハリス１．７号餌オキアミとサナギとコーン
三重 賀田
中崎イカダ他 		糸川渡船
0120・67局2401 		チヌ - - 餌オキアミで４０センチ超の良型チヌとグレ食い順調　シオやツバスなども釣れる
シオ - -
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - 良型マアジ食い順調　エギでアオリイカ、ルアーでサゴシやツバス釣れる
アオリイカ - -
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 22～32 72 京都市の氷室氏２人　餌アケミ貝他　１１日伊勢氏同型２２尾
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向西側 		公園事務所
06・6417局3000 		サバ 18～26 40 尼崎市の植野氏　サビキ釣り３メートル　ピンク７号　アミエビ
神戸 平磯海づり公園
西　端 		公園事務所
078・753局3973 		ハマチ 58.5 1 箕面市の井ノ口氏　ウキ釣りハリス２号　チヌ５号　餌アジ
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイにカンパチやブリ食い好調専用イケスでシマアジも釣れている
カンパチ - -
福井 九頭竜川中部
五松橋下流他 		漁協組
0776・61局3219 		アユ 18～23 25 愛西市の荘司正則氏　水中糸０・０８号　狐７．５号３本　２０センチ減
福井 日野川
日野大橋下流 		漁協組
0778・22局0204 		アユ 18～25 15 越前市の川端修一郎氏　水中糸０．６号　狐７．５号３本　１０センチ減
滋賀 安曇川朽木
上岩瀬 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 13～19 51 高取町の皆巳嘉延氏　水中糸０・０５号　てっぺん６．５号４本　
滋賀 安曇川朽木
北川・上立戸他 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 13～19.8 47 大阪市の川島淳二氏　水中糸０・０４号　狐６号３本　２２センチ減
西池
７３　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.4以下 40 八尾の吉岡氏　３．９メートル　ハリス０．６号スレ４号　トントン　ウドン
八尾 中セ池
北土手西寄南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 44.5以下 53 八尾市の森本氏　２．４メートル　スレ４号　トントン　大助８枚
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 35以下 22 大東市の菊川氏　３．３メートル　スレ３号　トントン　大助３枚

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