関東大学ラグビーの全日程発表…１０月４日開幕、１２月６日に早明戦

関東ラグビー協会は１１日、２０２０年度の対抗戦Ａグループとリーグ戦１部の全日程を発表した。１０月４日に開幕し、１２月６日まで全５６試合を行う。対抗戦伝統の早大―明大（早明戦）は、恒例となっている１２月の第１日曜日（今年は１２月６日）を維持。順位はこれまでと同じ１回戦総当たりで決める。

Ｗ杯日本大会が開催された昨年は８月、例年は９月に開幕していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、安全を考慮して遅らせた。一部の開始時間・会場の未定試合を除き、２７試合で観客を入れる有料試合を行う方針だが、入場制限や、開催期間中に出場選手に感染者が発生した場合の試合実施の有無などの対応については未定となっている。

天理大の集団感染が発生した関西では、同協会が今月２日に、１０月１０日開幕予定のＡリーグ（天理大、同大、関学大、京産大、近大、立命大、摂南大、関大）の７５年ぶり中止（リーグ不成立）を確認し、今月下旬にも決定する見通しとなっている。全国大学選手権が開催される場合、関西では代替大会などで上位３チームを決める方針。

以下は関東大学ラグビーの全日程（一部開始時間、試合会場未定含む）。

▼関東大学ラグビー全日程（対戦カード、開始時間、試合会場、※観客制限の有無）

【１０月４日】

▽対抗戦

〈１〉慶大―筑波大（１１時３０分、秩父宮ラグビー場）

※有料

〈２〉早大―青学大（１４時、秩父宮ラグビー場） ※有料

〈３〉明大―立教大（１３時、明大グラウンド）

※無観客

〈４〉帝京大―日体大（１３時、帝京大グラウンド）

※無観客

▽リーグ戦

〈５〉流通経大―法大（１３時、流通経大グラウンド）

※無観客

〈６〉専修大―大東文化大（１３時、熊谷ラグビー場Ｂグラウンド）

※無観客

〈７〉中大―日大（１３時、日大グラウンド）

※無観客

〈８〉関東学院大―東海大（１３時、東海大グラウンド）

※無観客

【１０月１０日】

▽リーグ戦

〈９〉日大―関東学院大（１３時、関東学院大金沢文庫ギオンアスリートパーク）

※無観客

【１０月１１日】

▽対抗戦

〈１０〉日体大―慶大（１３時、慶大グラウンド）

※無観客

〈１１〉筑波大―帝京大（１３時、帝京大グラウンド）

※無観客

〈１２〉明大―青学大（１３時、明大グラウンド）

※無観客

〈１３〉立教大―早大（１３時、早大グラウンド）

※無観客

▽リーグ戦

〈１４〉中大―東海大（１３時、東海大グラウンド）

※無観客

〈１５〉大東文化大―法大（未定）

〈１６〉専修大―流通経大（未定）

【１０月１７日】

▽リーグ戦

〈１７〉日大―専修大（１１時３０分、江戸川区陸上競技場）

※有料

〈１８〉法大―東海大（１４時、江戸川区陸上競技場）

※有料

〈１９〉中大―大東文化大（１３時、セナリオハウスフィールド三郷）

※無観客

【１０月１８日】

▽対抗戦

〈２０〉日体大―早大（１１時３０分、熊谷ラグビー場） ※有料

〈２１〉筑波大―明大（１４時、熊谷ラグビー場）

※有料

〈２２〉帝京大―青学大（１３時、帝京大グラウンド）

※無観客

〈２３〉慶大―立教大（１３時、應大学グラウンド）

※無観客

▽リーグ戦

〈２４〉関東学院大―流通経（１３時、セナリオハウスフィールド三郷）

※無観客

【１０月３１日】

▽リーグ戦

〈２５〉日大―法大（１１時３０分、秩父宮ラグビー場） ※有料

〈２６〉東海大―専修大（１４時、秩父宮ラグビー場）

※有料

【１１月１日】

▽対抗戦

〈２７〉帝京大―早大（１１時３０分、秩父宮ラグビー場）

※有料

〈２８〉明大―慶大（１４時、秩父宮ラグビー場）

※有料 秩父宮

〈２９〉青学大―日体大（未定） 〈３０〉立教大―筑波大（１３時、熊谷ラグビー場Ｂグラウンド）

※無観客

【１１月３日】

▽リーグ戦

〈３１〉大東文化大―関東学院大（１１時３０分、駒沢オリンピック公園陸上競技場）

※有料

〈３２〉流通経大―中大（１４時、駒沢オリンピック公園陸上競技場）

※有料

【１１月７日】

▽対抗戦

〈３３〉早大―筑波大（１１時３０分、秩父宮ラグビー場）

※有料

〈３４〉日体大―明大（１４時、秩父宮ラグビー場）

※有料

【１１月８日】

▽対抗戦

〈３５〉青学大―慶大（１１時３０分、八王子市上柚木公園陸上競技場）

※有料

〈３６〉帝京大―立教大（１４時、八王子市上柚木公園陸上競技場）

※有料

【１１月１４日】

▽リーグ戦

〈３７〉関東学院大―専修大（未定、セナリオハウスフィールド三郷）

※無観客

〈３８〉流通経大―日大（未定、セナリオハウスフィールド三郷）

※無観客

【１１月１５日】

▽リーグ戦

〈３９〉法大―中大（未定、セナリオハウスフィールド三郷）

※無観客

〈４０〉大東文化大―東海大（未定、セナリオハウスフィールド三郷）

※無観客

【１１月２１日】

▽リーグ戦

〈４１〉日大―大東文化大（１１時３０分、秩父宮ラグビー場）

※有料

〈４２〉東海大―流通経大（１４時、秩父宮ラグビー場）

※有料

【１１月２２日】

▽対抗戦

〈４３〉帝京大―明大（１３時、秩父宮ラグビー場）

※有料

▽リーグ戦

〈４４〉法大―関東学院大（１１時３０分、江戸川区陸上競技場）

※有料

〈４５〉専修大―中大（１４時、、江戸川区陸上競技場）

※有料

【１１月２３日】

▽対抗戦

〈４６〉早大―慶大（１４時、秩父宮ラグビー場）

※有料

〈４７〉立教大―日体大（１１時３０分、ＡＧＦフィールド＝東京・調布市）

※無観客

〈４８〉青学大学―筑波大（１４時、ＡＧＦフィールド＝東京・調布市）

※無観客

【１２月５日】

▽リーグ戦

〈４９〉大東文化大―流通経大（１１時３０分、秩父宮ラグビー場）

※有料

〈５０〉東海大―日大（１４時、秩父宮ラグビー場）

※有料

〈５１〉関東学院大―中大（１１時３０分、熊谷ラグビー場Ｂグラウンド）

※無観客

〈５２〉専修大―法大（１４時、熊谷ラグビー場Ｂグラウンド）

※無観客

▽対抗戦

〈５３〉青学大―立教大（１３時、神奈川・大和スポーツセンター競技場）

※無観客

【１２月６日】

▽対抗戦

〈５４〉筑波大―日体大（１１時３０分、熊谷ラグビー場） ※有料

〈５５〉慶大―帝京大（１４時、熊谷ラグビー場）

※有料

〈５６〉早大―明大（１４時、秩父宮ラグビー場）

※有料