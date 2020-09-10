【巨人】延長１０回ドロー　原監督、球団トップ１０６７勝目お預け…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―２巨人（１０日・ナゴヤドーム）

巨人が中日と引き分け原監督の監督通算勝利数、球団単独トップの１０６７勝目はお預けとなった。先発のサンチェスが７回６安打１失点と好投。相手先発の福谷に苦しめられていた打線は７回無死一、二塁から吉川尚の２点三塁打で一度は逆転したが、８回に２番手の中川が失点しそのまま引き分けた。

本拠・東京ドームに舞台を移す１１日からのヤクルト３連戦で川上哲治氏超えの球団新記録樹立を目指す。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】坂本、松原ともに三振、亀井遊ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】岡本三ゴロ、丸三振、ウィーラー投ゴロ

【中】高橋三振、平田四球、溝脇のとき平田二盗失敗、溝脇三振

◆３回（両軍０）

【巨】吉川尚左飛、炭谷三振、サンチェス一ゴロ

【中】郡司中前安打、福谷の投前バントで郡司二進、大島の右飛で郡司三進、京田二ゴロ

◆４回（巨０、中１）

◆５回（両軍０）

【中】郡司右飛、福谷三振、大島右前安打、京田二ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】炭谷一ゴロ、サンチェス三振、坂本二飛

【中】アルモンテ三振、ビシエド三ゴロ、高橋右前安打、平田三振

◆７回（両軍０）

【巨】松原三ゴロ、亀井中前安打、岡本のとき亀井の代走吉川大、岡本三ゴロ併殺打

【中】（左翼吉川大）溝脇投ゴロ、郡司中飛、福谷三振

◆８回（巨２、中１）

◆９回（両軍０）

【巨】（投手Ｒ．マルティネス、左翼遠藤）松原三振、吉川大二ゴロ、岡本遊撃内野安打（代走若林）、増田大のとき若林二盗失敗

◇１０回（両軍０）