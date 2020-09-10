【巨人】延長１０回ドロー　原監督、球団トップ１０６７勝目お預け…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―２巨人（１０日・ナゴヤドーム）
巨人が中日と引き分け原監督の監督通算勝利数、球団単独トップの１０６７勝目はお預けとなった。先発のサンチェスが７回６安打１失点と好投。相手先発の福谷に苦しめられていた打線は７回無死一、二塁から吉川尚の２点三塁打で一度は逆転したが、８回に２番手の中川が失点しそのまま引き分けた。
本拠・東京ドームに舞台を移す１１日からのヤクルト３連戦で川上哲治氏超えの球団新記録樹立を目指す。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】坂本、松原ともに三振、亀井遊ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】岡本三ゴロ、丸三振、ウィーラー投ゴロ
【中】高橋三振、平田四球、溝脇のとき平田二盗失敗、溝脇三振
◆３回（両軍０）
【巨】吉川尚左飛、炭谷三振、サンチェス一ゴロ
【中】郡司中前安打、福谷の投前バントで郡司二進、大島の右飛で郡司三進、京田二ゴロ
◆４回（巨０、中１）
【中】アルモンテ右翼線二塁打、ビシエドの三ゴロでアルモンテ三進、高橋二ゴロ、平田の右前安打でアルモンテ生還、溝脇一ゴロ
◆５回（両軍０）
【中】郡司右飛、福谷三振、大島右前安打、京田二ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】炭谷一ゴロ、サンチェス三振、坂本二飛
【中】アルモンテ三振、ビシエド三ゴロ、高橋右前安打、平田三振
◆７回（両軍０）
【巨】松原三ゴロ、亀井中前安打、岡本のとき亀井の代走吉川大、岡本三ゴロ併殺打
【中】（左翼吉川大）溝脇投ゴロ、郡司中飛、福谷三振
◆８回（巨２、中１）
【巨】丸二塁内野安打（代走増田大）、ウィーラーの左前安打で増田大二進、吉川尚の右中間三塁打で増田大、ウィーラーともに生還、炭谷の代打重信三振、サンチェスの代打大城の一ゴロで三塁走者吉川尚は本塁を狙うもタッチアウト、坂本左飛
【中】（投手中川、捕手大城、中堅増田大）大島一塁内野安打、京田のバント投ゴロで大島二封、アルモンテ四球で京田二進、ビシエド四球で満塁、高橋の遊ゴロで遠藤三封、京田生還、ビシエド二進、平田中飛
◆９回（両軍０）
【巨】（投手Ｒ．マルティネス、左翼遠藤）松原三振、吉川大二ゴロ、岡本遊撃内野安打（代走若林）、増田大のとき若林二盗失敗
◇１０回（両軍０）
【巨】（投手祖父江）増田大三振、ウィーラー二飛、吉川尚一ゴロ