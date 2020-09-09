【巨人】原辰徳監督通算１０６６勝！４連勝で貯金今季最多２０…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―５巨人（９日・ナゴヤドーム）
巨人・原辰徳監督（６２）が９日、中日戦に勝って、球団史上最多となる監督通算１０６６勝を挙げて、川上哲治氏に並んだ。チームは４連勝。貯金を今季最多の２０とした。
打線は一発攻勢で、指揮官の偉大な記録に花を添えた。坂本が１試合３発。３回１死二塁で１２号２ラン。６回には１３号ソロ。７回に自身初となる３打席連発の１４号ソロで打線をけん引。大城も７回の先頭で７号ソロを放ち、全得点を本塁打で挙げた。
投手陣は先発の田口が６回に同点とされたものの、鍵谷、大江、桜井、大竹、高梨と６投手の継投で逃げ切った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】坂本三ゴロ、亀井中飛、ウィーラー二ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】岡本左飛、丸四球、中島捕邪飛、大城遊直
【中】ビシエド遊撃内野安打、高橋右飛、阿部右邪飛、京田中飛
◆３回（巨２、中１）
【巨】吉川尚の二塁内野安打を阿部が一塁へ悪送球し吉川尚二進、田口スリーバント失敗三振、、坂本右中間１２号２ラン、亀井右邪飛、ウィーラー中飛
【中】木下拓左越１号本塁打、岡野三振、大島左前安打、平田のとき大島二盗失敗、平田左中間二塁打、アルモンテ中飛
◆４回（両軍０）
【巨】岡本遊ゴロ、丸中飛、中島三振
【中】ビシエド三ゴロ、高橋二ゴロ、阿部二飛
◆５回（両軍０）
【巨】大城一ゴロ、吉川尚二ゴロ、田口遊ゴロ
【中】京田遊邪飛、木下拓遊ゴロ、岡野三ゴロ
◆６回（巨１、中２）
【巨】坂本左中間１３号本塁打、亀井左飛、ウィーラー左翼線二塁打、（投手谷元）岡本四球、丸の一ゴロでウィーラー三進、岡本二進、中島三ゴロ
【中】大島右越１号本塁打、平田投ゴロ、アルモンテ右中間二塁打、ビシエドの左越安打でアルモンテ一挙生還、ビシエドは二塁を狙うもタッチアウト、高橋右前安打、（投手鍵谷、一塁北村）阿部の遊ゴロで高橋二封
◆７回（巨２、中１）
【中】（右翼松原）京田二飛、木下拓三振、福の代打溝脇四球、（投手大江）大島四球で溝脇二進、（投手桜井）平田の中前安打で溝脇一挙生還、大島一挙三進、アルモンテ遊ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手祖父江）ウィーラー中飛、岡本遊ゴロ、丸四球、桜井の代打重信三振
【中】（投手大竹、左翼重信）ビシエド遊ゴロ、高橋三振、阿部二ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手Ｒ．マルティネス）大城中飛、吉川尚三振、北村三ゴロ
【中】（投手高梨）京田の代打郡司三振、木下拓右前安打（代走遠藤）、Ｒ．マルティネスの代打堂上遊ゴロ併殺打