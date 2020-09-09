【巨人】原辰徳監督通算１０６６勝！４連勝で貯金今季最多２０…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―５巨人（９日・ナゴヤドーム）

巨人・原辰徳監督（６２）が９日、中日戦に勝って、球団史上最多となる監督通算１０６６勝を挙げて、川上哲治氏に並んだ。チームは４連勝。貯金を今季最多の２０とした。

打線は一発攻勢で、指揮官の偉大な記録に花を添えた。坂本が１試合３発。３回１死二塁で１２号２ラン。６回には１３号ソロ。７回に自身初となる３打席連発の１４号ソロで打線をけん引。大城も７回の先頭で７号ソロを放ち、全得点を本塁打で挙げた。

投手陣は先発の田口が６回に同点とされたものの、鍵谷、大江、桜井、大竹、高梨と６投手の継投で逃げ切った。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】坂本三ゴロ、亀井中飛、ウィーラー二ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】岡本左飛、丸四球、中島捕邪飛、大城遊直

【中】ビシエド遊撃内野安打、高橋右飛、阿部右邪飛、京田中飛

◆３回（巨２、中１）

【中】木下拓左越１号本塁打、岡野三振、大島左前安打、平田のとき大島二盗失敗、平田左中間二塁打、アルモンテ中飛

◆４回（両軍０）

【巨】岡本遊ゴロ、丸中飛、中島三振

【中】ビシエド三ゴロ、高橋二ゴロ、阿部二飛

◆５回（両軍０）

【巨】大城一ゴロ、吉川尚二ゴロ、田口遊ゴロ

【中】京田遊邪飛、木下拓遊ゴロ、岡野三ゴロ

◆６回（巨１、中２）

◆７回（巨２、中１）

◆８回（両軍０）

【巨】（投手祖父江）ウィーラー中飛、岡本遊ゴロ、丸四球、桜井の代打重信三振

【中】（投手大竹、左翼重信）ビシエド遊ゴロ、高橋三振、阿部二ゴロ

◆９回（両軍０）