注 目
新型コロナ関連ニュース
報知SNS
お知らせ
ホーム
巨人
野球
芸能
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
東京五輪
格闘技
社会
地域版
ギャンブル
ライフ
動画
写真特集
占い
馬トク
トップ
ニュース一覧
記事
【セパ公示】（９日）中日が岡野祐一郎を登録、ロッテが大嶺祐太を抹消
2020年9月9日 16時21分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽中日 岡野祐一郎投手、石垣雅海内野手
【同抹消】
▽中日 福田永将内野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽日本ハム 金子弌大投手
【同抹消】
▽ロッテ 大嶺祐太投手
【関連ニュース】
巨人・菅野智之、松井超え球団新８度目の月間ＭＶＰ…佐野恵太は初、石川歩は５年ぶり２度目、吉田正尚は３度目の受賞
【日本ハム】吉田輝星、今季初１軍合流「フォークも覚え、真っすぐ押しができる」栗山監督「どこかで投げる」
【日本ハム】上沢直之、天敵マーティンに全３失点で３敗目
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
NPB公式スコア
契約更改
ドラフト
動画
ＭＬＢ特集
日程・結果
順位表
個人成績
日本人成績
高校野球特集
2020年甲子園高校野球交流試合
各地方代替大会
野球
コラムでＨｏ！
一覧へ
フジは坂上忍にすべてを賭けるのか…２年前の史上最大の改編に匹敵、１０月改編の目玉は「バイキング」の１時間延長
（9月8日 11:00）
「俺だったらめちゃくちゃ悔しい」…日本ハム・西川遥輝の言葉に隠された一流の証
（9月7日 13:02）
“日本プロレス界の父”力道山の妻が秘蔵写真を公開、寝室の一枚に隠された思いとは…
（9月6日 12:00）
継続は力なり― 日本ハム・杉谷拳士の歌声が生み出した変化
（9月5日 14:49）
味わい深かった安倍首相の「今でしょ」
（9月4日 16:00）
注目トピック
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
G党必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信開始
【無料】週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で明日の運勢先読み。毎日19:00更新
［PR］読売新聞クラウドファンディング
「idea market」が、そのアイデア、応援します。
報知ブログ（最新更新分）
一覧へ
住之江「高松宮記念特別競走」最終日のねらい目
ブログ舟券
9月8日
「幻のアフリカ納豆を追え！ そして現れた」
多事放論
9月7日
鈴木みのる、大阪球場から３１年かけてたどりついた神宮球場
酒の魚
9月4日
コミケ97で販売した初音ミクグッズ アニメイト14店舗で3月7日より順次発売！
報知サブカル情報局
3月5日
米震撼イチローのレーザービーム〈５〉「スピード」という野球の妙味思い出させた
Baseball inside
3月20日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
ショップ報知
マガジン報知
バックナンバー申し込み
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請