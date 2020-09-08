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【巨人】菅野智之、開幕１０連勝！坂本がＶ打！…写真で振り返る中日戦

スポーツ報知
# 巨人
８回１死一、三塁、亀井の左犠飛で生還した三塁走者・吉川尚輝を迎える菅野智之（右）らナイン（カメラ・上村　尚平）
８回１死一、三塁、亀井の左犠飛で生還した三塁走者・吉川尚輝を迎える菅野智之（右）らナイン（カメラ・上村　尚平）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日０―２巨人（８日・ナゴヤドーム）

　巨人・菅野智之投手（３０）は、８日の中日１６回戦（ナゴヤドーム）に先発し７回５安打無失点で勝ち投手となり、開幕戦の登板から負けなしの１０連勝を飾った。８回は中川、９回をデラロサが無失点リレーで逃げ切った。

　打線は３回２死二塁。坂本の適時二塁打で先制。８回１死一、三塁では、亀井が左犠飛で貴重な追加点を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】坂本三振、亀井中飛、ウィーラー三振

　【中】大島左飛、アルモンテ死球、福田三振、ビシエドの中前安打でアルモンテ一挙三進、高橋左飛

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本左飛、丸三振、中島右飛

　【中】阿部三ゴロ、京田三邪飛、木下拓中前安打、大野雄の左前安打で木下拓二進、大島三振

　◆３回（巨１、中０）

　【巨】大城三直、吉川尚中前安打、菅野の投前バントで吉川尚二進、坂本の左越二塁打で吉川尚生還、亀井二ゴロ

  • ３回２死二塁、先制適時二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平

    ３回２死二塁、先制適時二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平

　【中】アルモンテ二飛、福田一飛、ビシエド二邪飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】ウィーラー三振、岡本一邪飛、丸遊ゴロ

　【中】高橋三振、阿部一ゴロ、京田四球、木下拓二ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【巨】中島中前安打、大城投ゴロ、吉川尚の中前安打で中島二進、菅野のとき中島三盗失敗、菅野投ゴロ

　【中】大野雄中前安打、大島の投ゴロで大野雄二封、アルモンテ二ゴロ併殺打

　◆６回（両軍０）

　【巨】（左翼アルモンテ、右翼平田）坂本左前安打、亀井三振、ウィーラー中飛、岡本右邪飛

　【中】平田三振、ビシエド一飛、高橋二ゴロ

  • ６回を投げ終え、吉川尚輝とグラブタッチを交わす菅野智之（カメラ・橋口　真）

    ６回を投げ終え、吉川尚輝とグラブタッチを交わす菅野智之（カメラ・橋口　真）

　◆７回（両軍０）

　【巨】丸二ゴロ、中島右飛、大城遊ゴロ

　【中】阿部、京田ともに三振、木下拓中前安打、大野雄二ゴロ

  • 開幕１０連勝を飾った菅野智之

    開幕１０連勝を飾った菅野智之

　◆８回（巨１、中０）

　【巨】吉川尚左翼線二塁打、菅野の代打吉川大の一前バントで吉川尚三進、坂本申告敬遠、亀井の左犠飛で吉川尚生還、ウィーラー左飛

  • ８回１死一、三塁、亀井善行が左犠飛を放つ（カメラ・橋口　真）

    ８回１死一、三塁、亀井善行が左犠飛を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】（投手中川、左翼吉川大、右翼松原）大島遊ゴロ、アルモンテ右飛、平田二ゴロ

  • ８回１死、アルモンテの打球を好捕した松原聖弥（カメラ・上村　尚平）

    ８回１死、アルモンテの打球を好捕した松原聖弥（カメラ・上村　尚平）

　◆９回（両軍０）

　【巨】岡本遊ゴロ、丸三飛、中島投ゴロ

　【中】（投手デラロサ）ビシエド二ゴロ、高橋左前安打、阿部二ゴロ併殺打

  • ９回に登板したデラロサ（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板したデラロサ（カメラ・橋口　真）

試合詳細
８回１死一、三塁、亀井の左犠飛で生還した三塁走者・吉川尚輝を迎える菅野智之（右）らナイン（カメラ・上村　尚平）
３回２死二塁、先制適時二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平
６回を投げ終え、吉川尚輝とグラブタッチを交わす菅野智之（カメラ・橋口　真）
開幕１０連勝を飾った菅野智之
８回１死一、三塁、亀井善行が左犠飛を放つ（カメラ・橋口　真）
８回１死、アルモンテの打球を好捕した松原聖弥（カメラ・上村　尚平）
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