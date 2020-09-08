【巨人】菅野智之、開幕１０連勝！坂本がＶ打！…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―２巨人（８日・ナゴヤドーム）

巨人・菅野智之投手（３０）は、８日の中日１６回戦（ナゴヤドーム）に先発し７回５安打無失点で勝ち投手となり、開幕戦の登板から負けなしの１０連勝を飾った。８回は中川、９回をデラロサが無失点リレーで逃げ切った。

打線は３回２死二塁。坂本の適時二塁打で先制。８回１死一、三塁では、亀井が左犠飛で貴重な追加点を挙げた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】坂本三振、亀井中飛、ウィーラー三振

【中】大島左飛、アルモンテ死球、福田三振、ビシエドの中前安打でアルモンテ一挙三進、高橋左飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本左飛、丸三振、中島右飛

【中】阿部三ゴロ、京田三邪飛、木下拓中前安打、大野雄の左前安打で木下拓二進、大島三振

◆３回（巨１、中０）

【巨】大城三直、吉川尚中前安打、菅野の投前バントで吉川尚二進、坂本の左越二塁打で吉川尚生還、亀井二ゴロ ３回２死二塁、先制適時二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・石田 順平

【中】アルモンテ二飛、福田一飛、ビシエド二邪飛

◆４回（両軍０）

【巨】ウィーラー三振、岡本一邪飛、丸遊ゴロ

【中】高橋三振、阿部一ゴロ、京田四球、木下拓二ゴロ

◆５回（両軍０）

【巨】中島中前安打、大城投ゴロ、吉川尚の中前安打で中島二進、菅野のとき中島三盗失敗、菅野投ゴロ

【中】大野雄中前安打、大島の投ゴロで大野雄二封、アルモンテ二ゴロ併殺打

◆６回（両軍０）

【巨】（左翼アルモンテ、右翼平田）坂本左前安打、亀井三振、ウィーラー中飛、岡本右邪飛

◆７回（両軍０）

【巨】丸二ゴロ、中島右飛、大城遊ゴロ

【中】阿部、京田ともに三振、木下拓中前安打、大野雄二ゴロ 開幕１０連勝を飾った菅野智之

◆８回（巨１、中０）

◆９回（両軍０）