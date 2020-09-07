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【巨人】デラロサ９セーブ目　１点差ゲーム制し４０勝一番乗り…写真で振り返る阪神戦

スポーツ報知
# 巨人
３回１死満塁、松原聖弥の中飛で中堅手が本塁へ暴投。先制のホームを踏んだ大城卓三はバンザイ（カメラ・橋口　真）
３回１死満塁、松原聖弥の中飛で中堅手が本塁へ暴投。先制のホームを踏んだ大城卓三はバンザイ（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神２―３巨人（７日・甲子園）

　巨人の虎キラー復活だ。左肘のコンディション不良から復帰した先発・メルセデスが６回無失点の快投で３勝目。昨年まで４勝０敗の阪神打線を２安打に封じた。前回８月１９日の同カード（東京Ｄ）では患部の不安から２回に涙の降板。悔しさを力に変えて帰ってきた。７回から高梨、大竹、大江、中川、デラロサの継投で逃げ切った。４カード連続の勝ち越しで、４０勝に両リーグ一番乗りした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】坂本二ゴロ、松原三振、ウィーラー遊ゴロ

　【神】近本三ゴロ、糸原三振、陽川二ゴロ

  • ６回無失点と力投したメルセデス（カメラ・橋口　真）

    ６回無失点と力投したメルセデス（カメラ・橋口　真）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本三ゴロ、丸中前安打、中島二ゴロ併殺打

　【神】サンズ左前安打、大山の遊ゴロでサンズ二封、ボーアのときボークで大山二進、ボーア、梅野ともに三振

　◆３回（巨１、神０）

　【巨】大城左前安打、吉川尚の右前安打で大城二進、メルセデスの投前バントで大城三進、吉川尚二進、坂本四球で満塁、松原の中飛を中堅近本が失策し、大城生還、吉川尚三進、坂本二進、ウィーラー遊ゴロ

　【神】木浪二ゴロ、高橋三振、近本遊直

　◆４回（巨１、神０）

　【巨】岡本の遊ゴロを遊撃木浪が失策、丸中飛、中島の右中間二塁打で岡本三進、大城の中犠飛で岡本生還、吉川尚申告敬遠、メルセデス三振

  • ４回１死一塁、中島宏之が右中間二塁打を放ち、ガッツポーズ（カメラ・橋口　真）

    ４回１死一塁、中島宏之が右中間二塁打を放ち、ガッツポーズ（カメラ・橋口　真）

　【神】糸原遊飛、陽川三振、サンズ投ゴロ

　◆５回（巨１、神０）

　【巨】坂本遊撃内野安打、松原捕邪飛、ウィーラーの中前安打で坂本二進、岡本の左中間二塁打で坂本生還、ウィーラー三進、丸四球で満塁、中島投ゴロ併殺打

  • ５回１死一、二塁、岡本和真が左中間に適時二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ５回１死一、二塁、岡本和真が左中間に適時二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【神】大山投ゴロ、ボーア三塁内野安打、梅野三ゴロ併殺打

　◆６回（両軍０）

　【巨】大城左前安打、吉川尚の左前安打で大城二進、メルセデスのバント投ゴロで大城三封、吉川尚二進、坂本の投ゴロでメルセデス二封、吉川尚三進、松原三振

  • ６回無死一塁、吉川尚輝が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ６回無死一塁、吉川尚輝が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【神】木浪遊邪飛、高橋の代打中谷中飛、近本二ゴロ

　◆７回（巨０、神１）

　【巨】（投手ガンケル、中堅中谷）ウィーラー四球（代走増田大）、岡本右飛、丸中飛、中島三振

　【神】（投手高梨、左翼増田大）糸原右前安打、陽川のとき暴投で糸原二進、陽川三振、（投手大竹、一塁北村）サンズの左前安打で糸原三進、大山右飛、（投手大江）ボーアの三塁内野安打で糸原生還、サンズ二進（ボーアの代走小幡）、梅野三振

  • ７回途中から登板した大江竜聖　（カメラ・馬場　秀則）

    ７回途中から登板した大江竜聖　（カメラ・馬場　秀則）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手岩貞、一塁大山、三塁小幡）大城右前安打（代走吉川大）、吉川尚の投手内野安打で吉川大二進、北村の一前バントで吉川大三進、吉川尚二進、坂本申告敬遠、松原の代打亀井の二ゴロで吉川大本塁封殺、増田大三振

　【神】（投手中川、捕手炭谷、右翼亀井）木浪遊ゴロ、中谷三振、岩貞の代打俊介二飛

  • ８回に登板、３者凡退に抑えた中川皓太（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板、３者凡退に抑えた中川皓太（カメラ・橋口　真）

　◆９回（巨０、神１）

　【巨】（投手岩崎）岡本三振、丸遊ゴロ、炭谷三ゴロ

　【神】（投手デラロサ）糸原左越３号本塁打、陽川の代打福留四球（代走植田）、サンズ三振、大山二ゴロ併殺打

  • ９セーブ目を挙げたデラロサ（カメラ・馬場　秀則）

    ９セーブ目を挙げたデラロサ（カメラ・馬場　秀則）

試合詳細
３回１死満塁、松原聖弥の中飛で中堅手が本塁へ暴投。先制のホームを踏んだ大城卓三はバンザイ（カメラ・橋口　真）
６回無失点と力投したメルセデス（カメラ・橋口　真）
４回１死一塁、中島宏之が右中間二塁打を放ち、ガッツポーズ（カメラ・橋口　真）
５回１死一、二塁、岡本和真が左中間に適時二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
６回無死一塁、吉川尚輝が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
７回途中から登板した大江竜聖　（カメラ・馬場　秀則）
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