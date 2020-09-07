【巨人】デラロサ９セーブ目　１点差ゲーム制し４０勝一番乗り…写真で振り返る阪神戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―３巨人（７日・甲子園）
巨人の虎キラー復活だ。左肘のコンディション不良から復帰した先発・メルセデスが６回無失点の快投で３勝目。昨年まで４勝０敗の阪神打線を２安打に封じた。前回８月１９日の同カード（東京Ｄ）では患部の不安から２回に涙の降板。悔しさを力に変えて帰ってきた。７回から高梨、大竹、大江、中川、デラロサの継投で逃げ切った。４カード連続の勝ち越しで、４０勝に両リーグ一番乗りした。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】坂本二ゴロ、松原三振、ウィーラー遊ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】岡本三ゴロ、丸中前安打、中島二ゴロ併殺打
【神】サンズ左前安打、大山の遊ゴロでサンズ二封、ボーアのときボークで大山二進、ボーア、梅野ともに三振
◆３回（巨１、神０）
【巨】大城左前安打、吉川尚の右前安打で大城二進、メルセデスの投前バントで大城三進、吉川尚二進、坂本四球で満塁、松原の中飛を中堅近本が失策し、大城生還、吉川尚三進、坂本二進、ウィーラー遊ゴロ
【神】木浪二ゴロ、高橋三振、近本遊直
◆４回（巨１、神０）
【巨】岡本の遊ゴロを遊撃木浪が失策、丸中飛、中島の右中間二塁打で岡本三進、大城の中犠飛で岡本生還、吉川尚申告敬遠、メルセデス三振
【神】糸原遊飛、陽川三振、サンズ投ゴロ
◆５回（巨１、神０）
【巨】坂本遊撃内野安打、松原捕邪飛、ウィーラーの中前安打で坂本二進、岡本の左中間二塁打で坂本生還、ウィーラー三進、丸四球で満塁、中島投ゴロ併殺打
【神】大山投ゴロ、ボーア三塁内野安打、梅野三ゴロ併殺打
◆６回（両軍０）
【巨】大城左前安打、吉川尚の左前安打で大城二進、メルセデスのバント投ゴロで大城三封、吉川尚二進、坂本の投ゴロでメルセデス二封、吉川尚三進、松原三振
【神】木浪遊邪飛、高橋の代打中谷中飛、近本二ゴロ
◆７回（巨０、神１）
【巨】（投手ガンケル、中堅中谷）ウィーラー四球（代走増田大）、岡本右飛、丸中飛、中島三振
【神】（投手高梨、左翼増田大）糸原右前安打、陽川のとき暴投で糸原二進、陽川三振、（投手大竹、一塁北村）サンズの左前安打で糸原三進、大山右飛、（投手大江）ボーアの三塁内野安打で糸原生還、サンズ二進（ボーアの代走小幡）、梅野三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手岩貞、一塁大山、三塁小幡）大城右前安打（代走吉川大）、吉川尚の投手内野安打で吉川大二進、北村の一前バントで吉川大三進、吉川尚二進、坂本申告敬遠、松原の代打亀井の二ゴロで吉川大本塁封殺、増田大三振
◆９回（巨０、神１）
【巨】（投手岩崎）岡本三振、丸遊ゴロ、炭谷三ゴロ