【合同練習会】シート打撃順が発表　健大高崎・下は上田西・高寺らと対戦

◆プロ志望高校生合同練習会（６日・東京Ｄ）
日本高野連と日本野球機構（ＮＰＢ）が主催する「プロ志望高校生合同練習会」の２日目は、前日に続いて全４１人が参加。午後１時から行われるシート打撃の順番が発表された。
各打者カウント１―１からスタートし、四球を選んだ打者は各組の最後に回ってもう１打席立てる。同じ組に３四死球を与えた投手は交代となり、その際は大学生投手が登板する。
発表されたシート打撃の順番は以下の通り（数字は背番号）。
▽１組目
投手
３０矢崎 友規（蓮田松韻）
３３武内 風希（狛江）
１３美又 王寿（浦和学院）
８ 黒田 晃大（佐和）
２３太田 大和（山形中央）
６ 氏家 蓮（大崎中央）
打者
２ 内田 了介（埼玉栄）
１９森田 楓弥（茅野）
３５松倉 星斗（池田工）
１７佐藤 翔（東京実）
▽２組目
投手
７６北沢 勇都（浜松湖北）
２４橋本 拳汰（高崎健康福祉大高崎）
３６高橋 楽（静清）
２５下 慎之介（高崎健康福祉大高崎）
４６シャピロマシュー一郎（国学院栃木）
１１鈴木 威琉（高崎健康福祉大高崎）
打者
２０高寺 望夢（上田西）
２９片山 隼一（埼玉栄）
２７村山 大樹（豊岡）
４９荒木 友斗（加茂暁星）
２１藤田 青空（弘前東）
▽３組目
投手
１４松本 翔吾（浦和実）
７ 辻垣 高良（学法福島）
２６豆田 泰志（浦和実）
１２西浜 勇星（関東学園大付）
３１菅谷 大紀（日体大柏）
１６小芝 永久（千葉学芸）
打者
１０石川 慧亮（青藍泰斗）
３ 渡部 海夢（東海大甲府）
１ 島田 倭吉（茨城東）
４ 影田 圭拓（明星学園）
３４菊池 啓太（啓明学園）
１８佐藤 悠也（松蔭）
▽４組目
投手
９ 江原 恭真（鬼怒商）
２２佐々木湧生（明桜）
４７水上 遥貴（保谷）
２ 内田 了介（埼玉栄）
５ 野里慶士郎（足立西）
１７佐藤 翔（東京実）
４８坂田 光優（足立学園）
打者
１５平尾 柊翔（春日部共栄）
３２井上 海音（松戸馬橋）
３０矢崎 友規（蓮田松韻）
８ 黒田 晃大（佐和）
２８関口 大耀（川越工）