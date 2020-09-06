【合同練習会】シート打撃順が発表　健大高崎・下は上田西・高寺らと対戦

プロ志望高校生合同練習会２回目第２日の練習が始まった

◆プロ志望高校生合同練習会（６日・東京Ｄ）

日本高野連と日本野球機構（ＮＰＢ）が主催する「プロ志望高校生合同練習会」の２日目は、前日に続いて全４１人が参加。午後１時から行われるシート打撃の順番が発表された。

各打者カウント１―１からスタートし、四球を選んだ打者は各組の最後に回ってもう１打席立てる。同じ組に３四死球を与えた投手は交代となり、その際は大学生投手が登板する。

発表されたシート打撃の順番は以下の通り（数字は背番号）。

▽１組目

投手

３０矢崎 友規（蓮田松韻）

３３武内 風希（狛江）

１３美又 王寿（浦和学院）

８ 黒田 晃大（佐和）

２３太田 大和（山形中央）

６ 氏家 蓮（大崎中央）

打者

２ 内田 了介（埼玉栄）

１９森田 楓弥（茅野）

３５松倉 星斗（池田工）

１７佐藤 翔（東京実）

▽２組目

投手

７６北沢 勇都（浜松湖北）

２４橋本 拳汰（高崎健康福祉大高崎）

３６高橋 楽（静清）

２５下 慎之介（高崎健康福祉大高崎）

４６シャピロマシュー一郎（国学院栃木）

１１鈴木 威琉（高崎健康福祉大高崎）

打者

２０高寺 望夢（上田西）

２９片山 隼一（埼玉栄）

２７村山 大樹（豊岡）

４９荒木 友斗（加茂暁星）

２１藤田 青空（弘前東）

▽３組目

投手

１４松本 翔吾（浦和実）

７ 辻垣 高良（学法福島）

２６豆田 泰志（浦和実）

１２西浜 勇星（関東学園大付）

３１菅谷 大紀（日体大柏）

１６小芝 永久（千葉学芸）

打者

１０石川 慧亮（青藍泰斗）

３ 渡部 海夢（東海大甲府）

１ 島田 倭吉（茨城東）

４ 影田 圭拓（明星学園）

３４菊池 啓太（啓明学園）

１８佐藤 悠也（松蔭）

▽４組目

投手

９ 江原 恭真（鬼怒商）

２２佐々木湧生（明桜）

４７水上 遥貴（保谷）

２ 内田 了介（埼玉栄）

５ 野里慶士郎（足立西）

１７佐藤 翔（東京実）

４８坂田 光優（足立学園）

打者

１５平尾 柊翔（春日部共栄）

３２井上 海音（松戸馬橋）

３０矢崎 友規（蓮田松韻）

８ 黒田 晃大（佐和）

２８関口 大耀（川越工）