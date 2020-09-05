【合同練習会】東日本会場がスタート　健大高崎・下ら全４１人が参加

東日本でもスタートしたプロ志望高校生合同練習会

◆プロ志望高校生合同練習会（５日・東京Ｄ）

日本高野連と日本野球機構（ＮＰＢ）が主催する「プロ志望高校生合同練習会」が５、６日に東京ドームで行われる。参加を予定していた全４１人が来場。午後からウォーミングアップ、キャッチボール、シートノック、バッティングの順で行うほか、希望する投手はブルペンで投球練習を行う。６日はシート打撃などが予定されている。

参加選手は以下の通り（数字は今回つける背番号）。

▽投手

２２佐々木湧生（明桜）

２３太田 大和（山形中央）

６ 氏家 蓮（大崎中央）

７ 辻垣 高良（学法福島）

８ 黒田 晃大（佐和）

９ 江原 恭真（鬼怒商）

４６シャピロマシュー一郎（国学院栃木）

１１鈴木 威琉（高崎健康福祉大高崎）

２４橋本 拳汰（高崎健康福祉大高崎）

２５下 慎之介（高崎健康福祉大高崎）

１２西浜 勇星（関東学園大付）

１３美又 王寿（浦和学院）

２６豆田 泰志（浦和実）

１４松本 翔吾（浦和実）

２ 内田 了介（埼玉栄）

３０矢崎 友規（蓮田松韻）

３１菅谷 大紀（日体大柏）

１６小芝 永久（千葉学芸）

３３武内 風希（狛江）

１７佐藤 翔（東京実）

４７水上 遥貴（保谷）

５ 野里慶士郎（足立西）

４８坂田 光優（足立学園）

７６北沢 勇都（浜松湖北）

３６高橋 楽（静清）

▽捕手

２１藤田 青空（弘前東）

２８関口 大耀（川越工）

１８佐藤 悠也（松蔭）

１９森田 楓弥（茅野）

３５松倉 星斗（池田工）

４９荒木 友斗（加茂暁星）

▽内野手

２９片山 隼一（埼玉栄）

４ 影田 圭拓（明星学園）

３２井上 海音（松戸馬橋）

１ 島田 倭吉（茨城東）

２０高寺 望夢（上田西）

▽外野手

２７村山 大樹（豊岡）

３４菊池 啓太（啓明学園）

１０石川 慧亮（青藍泰斗）

１５平尾 柊翔（春日部共栄）

３ 渡部 海夢（東海大甲府）