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【合同練習会】東日本会場がスタート　健大高崎・下ら全４１人が参加

スポーツ報知
# 野球# 高校野球
東日本でもスタートしたプロ志望高校生合同練習会
東日本でもスタートしたプロ志望高校生合同練習会

◆プロ志望高校生合同練習会（５日・東京Ｄ）

　日本高野連と日本野球機構（ＮＰＢ）が主催する「プロ志望高校生合同練習会」が５、６日に東京ドームで行われる。参加を予定していた全４１人が来場。午後からウォーミングアップ、キャッチボール、シートノック、バッティングの順で行うほか、希望する投手はブルペンで投球練習を行う。６日はシート打撃などが予定されている。

　参加選手は以下の通り（数字は今回つける背番号）。

　▽投手

２２佐々木湧生（明桜）

２３太田　大和（山形中央）

６　氏家　　蓮（大崎中央）

７　辻垣　高良（学法福島）

８　黒田　晃大（佐和）

９　江原　恭真（鬼怒商）

４６シャピロマシュー一郎（国学院栃木）

１１鈴木　威琉（高崎健康福祉大高崎）

２４橋本　拳汰（高崎健康福祉大高崎）

２５下　慎之介（高崎健康福祉大高崎）

１２西浜　勇星（関東学園大付）

１３美又　王寿（浦和学院）

２６豆田　泰志（浦和実）

１４松本　翔吾（浦和実）

２　内田　了介（埼玉栄）

３０矢崎　友規（蓮田松韻）

３１菅谷　大紀（日体大柏）

１６小芝　永久（千葉学芸）

３３武内　風希（狛江）

１７佐藤　　翔（東京実）

４７水上　遥貴（保谷）

５　野里慶士郎（足立西）

４８坂田　光優（足立学園）

７６北沢　勇都（浜松湖北）

３６高橋　　楽（静清）

　▽捕手

２１藤田　青空（弘前東）

２８関口　大耀（川越工）

１８佐藤　悠也（松蔭）

１９森田　楓弥（茅野）

３５松倉　星斗（池田工）

４９荒木　友斗（加茂暁星）

　▽内野手

２９片山　隼一（埼玉栄）

４　影田　圭拓（明星学園）

３２井上　海音（松戸馬橋）

１　島田　倭吉（茨城東）

２０高寺　望夢（上田西）

　▽外野手

２７村山　大樹（豊岡）

３４菊池　啓太（啓明学園）

１０石川　慧亮（青藍泰斗）

１５平尾　柊翔（春日部共栄）

３　渡部　海夢（東海大甲府）

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