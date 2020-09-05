【合同練習会】東日本会場がスタート　健大高崎・下ら全４１人が参加

◆プロ志望高校生合同練習会（５日・東京Ｄ）
日本高野連と日本野球機構（ＮＰＢ）が主催する「プロ志望高校生合同練習会」が５、６日に東京ドームで行われる。参加を予定していた全４１人が来場。午後からウォーミングアップ、キャッチボール、シートノック、バッティングの順で行うほか、希望する投手はブルペンで投球練習を行う。６日はシート打撃などが予定されている。
参加選手は以下の通り（数字は今回つける背番号）。
▽投手
２２佐々木湧生（明桜）
２３太田 大和（山形中央）
６ 氏家 蓮（大崎中央）
７ 辻垣 高良（学法福島）
８ 黒田 晃大（佐和）
９ 江原 恭真（鬼怒商）
４６シャピロマシュー一郎（国学院栃木）
１１鈴木 威琉（高崎健康福祉大高崎）
２４橋本 拳汰（高崎健康福祉大高崎）
２５下 慎之介（高崎健康福祉大高崎）
１２西浜 勇星（関東学園大付）
１３美又 王寿（浦和学院）
２６豆田 泰志（浦和実）
１４松本 翔吾（浦和実）
２ 内田 了介（埼玉栄）
３０矢崎 友規（蓮田松韻）
３１菅谷 大紀（日体大柏）
１６小芝 永久（千葉学芸）
３３武内 風希（狛江）
１７佐藤 翔（東京実）
４７水上 遥貴（保谷）
５ 野里慶士郎（足立西）
４８坂田 光優（足立学園）
７６北沢 勇都（浜松湖北）
３６高橋 楽（静清）
▽捕手
２１藤田 青空（弘前東）
２８関口 大耀（川越工）
１８佐藤 悠也（松蔭）
１９森田 楓弥（茅野）
３５松倉 星斗（池田工）
４９荒木 友斗（加茂暁星）
▽内野手
２９片山 隼一（埼玉栄）
４ 影田 圭拓（明星学園）
３２井上 海音（松戸馬橋）
１ 島田 倭吉（茨城東）
２０高寺 望夢（上田西）
▽外野手
２７村山 大樹（豊岡）
３４菊池 啓太（啓明学園）
１０石川 慧亮（青藍泰斗）
１５平尾 柊翔（春日部共栄）
３ 渡部 海夢（東海大甲府）