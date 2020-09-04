【巨人】粘り見せたが５点が重かった…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神５―４巨人（４日・甲子園）

巨人の連勝が５でストップし、戸郷の連勝も４で止まった。リーグ２位の７勝を挙げている右腕だが、大山、サンズに被弾するなど６回途中５失点で３敗目。

阪神・西勇に抑えられていた打線は７回の丸の適時二塁打などで反撃し、８回途中で抑えのスアレスを引っ張り出したが、１点及ばなかった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【神】近本三振、木浪左翼線二塁打、糸井の右飛で木浪三進、サンズ三振

◆２回（巨０、神２）

【巨】岡本右飛、丸右前安打、中島三振、吉川尚一ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】炭谷一邪飛、戸郷、坂本ともに三振

◆４回（両軍０）

【巨】松原二ゴロ、亀井三ゴロ、岡本四球、丸投ゴロ

【神】ボーア三振、梅野遊ゴロ、小幡三振

◆５回（両軍０）

【巨】中島、吉川尚ともに三振、炭谷右飛

【神】西勇右飛、近本一ゴロ、木浪三振

◆６回（巨０、神３）

【巨】戸郷三振、坂本三ゴロ、松原三振

◆７回（巨２、神０）

【神】（投手鍵谷、捕手大城、二塁吉川大）木浪左邪飛、江越、サンズともに三振

◆８回（巨２、神０）

【神】（投手桜井、左翼若林）大山三振、ボーア四球（代走植田）、梅野一邪飛、小幡のとき植田二盗、小幡中飛

◆９回