【巨人】粘り見せたが５点が重かった…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神５―４巨人（４日・甲子園）
巨人の連勝が５でストップし、戸郷の連勝も４で止まった。リーグ２位の７勝を挙げている右腕だが、大山、サンズに被弾するなど６回途中５失点で３敗目。
阪神・西勇に抑えられていた打線は７回の丸の適時二塁打などで反撃し、８回途中で抑えのスアレスを引っ張り出したが、１点及ばなかった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【神】近本三振、木浪左翼線二塁打、糸井の右飛で木浪三進、サンズ三振
◆２回（巨０、神２）
【巨】岡本右飛、丸右前安打、中島三振、吉川尚一ゴロ
【神】大山左越１４号本塁打、ボーア左中間二塁打、梅野遊ゴロ、小幡の右前安打でボーア三進、西勇のバント一ゴロでボーア生還、小幡二進、近本遊邪飛
◆３回（両軍０）
【巨】炭谷一邪飛、戸郷、坂本ともに三振
◆４回（両軍０）
【巨】松原二ゴロ、亀井三ゴロ、岡本四球、丸投ゴロ
【神】ボーア三振、梅野遊ゴロ、小幡三振
◆５回（両軍０）
【巨】中島、吉川尚ともに三振、炭谷右飛
【神】西勇右飛、近本一ゴロ、木浪三振
◆６回（巨０、神３）
【巨】戸郷三振、坂本三ゴロ、松原三振
【神】糸井右翼線二塁打（糸井の代走江越）、サンズのとき江越三盗、サンズ中越１５号２ラン、大山中前安打、ボーア右飛、梅野の左前安打で大山二進、小幡の左翼線安打で大山一挙生還、梅野二進、西勇の投前バントで梅野三進、小幡二進、（投手大江）近本右飛
◆７回（巨２、神０）
【巨】（右翼江越）亀井の二ゴロを二塁小幡が失策、岡本の左前安打で亀井二進、丸の右越二塁打で亀井生還、岡本三進、中島右飛、吉川尚の代打大城の右前安打で岡本生還、丸三進、炭谷の代打重信投ゴロ併殺打
【神】（投手鍵谷、捕手大城、二塁吉川大）木浪左邪飛、江越、サンズともに三振
◆８回（巨２、神０）
【巨】鍵谷の代打若林二ゴロ、坂本中前安打、松原右飛、亀井の右前安打で坂本三進（亀井の代走増田大）、岡本のとき増田大二盗、岡本の左前安打で坂本、増田大ともに生還、（投手スアレス、右翼中谷）丸三振
【神】（投手桜井、左翼若林）大山三振、ボーア四球（代走植田）、梅野一邪飛、小幡のとき植田二盗、小幡中飛
◆９回
【巨】（一塁大山、二塁植田、三塁小幡）中島投ゴロ、大城遊ゴロ、吉川大の代打ウィーラー中飛（巨０、神Ｘ）