注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

【巨人】粘り見せたが５点が重かった…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回、ベンチから試合を見つめる巨人ナイン。ベンチ内左手前は原辰徳監督　（カメラ・馬場　秀則）
９回、ベンチから試合を見つめる巨人ナイン。ベンチ内左手前は原辰徳監督　（カメラ・馬場　秀則）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神５―４巨人（４日・甲子園）

　巨人の連勝が５でストップし、戸郷の連勝も４で止まった。リーグ２位の７勝を挙げている右腕だが、大山、サンズに被弾するなど６回途中５失点で３敗目。

　阪神・西勇に抑えられていた打線は７回の丸の適時二塁打などで反撃し、８回途中で抑えのスアレスを引っ張り出したが、１点及ばなかった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】坂本三振、松原一ゴロ、亀井三振

  • １回無死、空振り三振に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・渡辺　了文）

    １回無死、空振り三振に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・渡辺　了文）

　【神】近本三振、木浪左翼線二塁打、糸井の右飛で木浪三進、サンズ三振

　◆２回（巨０、神２）

　【巨】岡本右飛、丸右前安打、中島三振、吉川尚一ゴロ

　【神】大山左越１４号本塁打、ボーア左中間二塁打、梅野遊ゴロ、小幡の右前安打でボーア三進、西勇のバント一ゴロでボーア生還、小幡二進、近本遊邪飛

  • ２回２死二塁、近本光司の邪飛を遊撃手・坂本勇人が好捕しフェンスにぶつかる

    ２回２死二塁、近本光司の邪飛を遊撃手・坂本勇人が好捕しフェンスにぶつかる

　◆３回（両軍０）

　【巨】炭谷一邪飛、戸郷、坂本ともに三振

　【神】木浪中飛、糸井三振、サンズ中前安打、大山三振

  • ３回、汗を拭いベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    ３回、汗を拭いベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆４回（両軍０）

　【巨】松原二ゴロ、亀井三ゴロ、岡本四球、丸投ゴロ

　【神】ボーア三振、梅野遊ゴロ、小幡三振

　◆５回（両軍０）

　【巨】中島、吉川尚ともに三振、炭谷右飛

　【神】西勇右飛、近本一ゴロ、木浪三振

　◆６回（巨０、神３）

　【巨】戸郷三振、坂本三ゴロ、松原三振

　【神】糸井右翼線二塁打（糸井の代走江越）、サンズのとき江越三盗、サンズ中越１５号２ラン、大山中前安打、ボーア右飛、梅野の左前安打で大山二進、小幡の左翼線安打で大山一挙生還、梅野二進、西勇の投前バントで梅野三進、小幡二進、（投手大江）近本右飛

  • ３回、汗を拭いベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    ３回、汗を拭いベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆７回（巨２、神０）

　【巨】（右翼江越）亀井の二ゴロを二塁小幡が失策、岡本の左前安打で亀井二進、丸の右越二塁打で亀井生還、岡本三進、中島右飛、吉川尚の代打大城の右前安打で岡本生還、丸三進、炭谷の代打重信投ゴロ併殺打

  • ７回１死二、三塁、右前適時打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

    ７回１死二、三塁、右前適時打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

　【神】（投手鍵谷、捕手大城、二塁吉川大）木浪左邪飛、江越、サンズともに三振

　◆８回（巨２、神０）

　【巨】鍵谷の代打若林二ゴロ、坂本中前安打、松原右飛、亀井の右前安打で坂本三進（亀井の代走増田大）、岡本のとき増田大二盗、岡本の左前安打で坂本、増田大ともに生還、（投手スアレス、右翼中谷）丸三振

  • ８回２死二、三塁、左前適時打を放ちガッツポーズをする岡本和真

    ８回２死二、三塁、左前適時打を放ちガッツポーズをする岡本和真

　【神】（投手桜井、左翼若林）大山三振、ボーア四球（代走植田）、梅野一邪飛、小幡のとき植田二盗、小幡中飛

　◆９回

　【巨】（一塁大山、二塁植田、三塁小幡）中島投ゴロ、大城遊ゴロ、吉川大の代打ウィーラー中飛（巨０、神Ｘ）

試合詳細
９回、ベンチから試合を見つめる巨人ナイン。ベンチ内左手前は原辰徳監督　（カメラ・馬場　秀則）
１回無死、空振り三振に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・渡辺　了文）
２回２死二塁、近本光司の邪飛を遊撃手・坂本勇人が好捕しフェンスにぶつかる
３回、汗を拭いベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
３回、汗を拭いベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
７回１死二、三塁、右前適時打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）
すべての写真を見る 7枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請