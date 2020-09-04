内藤哲也、２冠奪還後の初戦タッグは黒星　ＥＶＩＬはリベンジ宣言…新日・埼玉大会全成績

◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ」大会（３日、埼玉・サイデン化学アリーナ、観衆４９６人）
８月２９日の神宮球場大会でＩＷＧＰヘビー級とインターコンチネンタルの２冠を奪還した内藤哲也（３８）がメインイベントの６人タッグマッチで前王者・ＥＶＩＬ（３３）率いる「バレット・クラブ」チームと対戦した。
試合は神宮で２冠王座から陥落したＥＶＩＬがＢＵＳＨＩを必殺のＥＶＩＬ（変型大外刈り）で仕留め、白星。試合後、マイクを握ると、「おい！ 内藤、まだまだ終わらねえからな」とリベンジを誓った。
▽２０分１本勝負
〇永田裕志（７分１９秒 ナガタロック２）ゲイブリエル・キッド●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇小島聡、本間朋晃（９分２８秒 ラリアット→片エビ固め）高橋裕二郎、邪道●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＳＨＯ、オカダ・カズチカ、矢野通、上村優也（１１分３１秒 腕ひしぎ十字固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、石井智宏、後藤洋央紀、辻陽太●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟（８分４８秒 Ｓｋｕｌｌ Ｅｎｄ）鈴木みのる、ＤＯＵＫＩ●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ザック・セイバーＪｒ．、タイチ、エル・デスペラード、金丸義信（１４分３０秒 ザックドライバー→片エビ固め）棚橋弘至、飯伏幸太、田口隆祐、マスター・ワト●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、石森太二、外道（１３分０５秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）内藤哲也、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●