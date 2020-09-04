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内藤哲也、２冠奪還後の初戦タッグは黒星　ＥＶＩＬはリベンジ宣言…新日・埼玉大会全成績

スポーツ報知
# 格闘技
２冠奪還後の初戦で２つのベルトを持って入場した内藤哲也（新日本プロレス提供）
２冠奪還後の初戦で２つのベルトを持って入場した内藤哲也（新日本プロレス提供）
２冠喪失後の初戦で内藤哲也へのリベンジを誓ったＥＶＩＬ（新日本プロレス提供）
２冠喪失後の初戦で内藤哲也へのリベンジを誓ったＥＶＩＬ（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＲＯＡＤ」大会（３日、埼玉・サイデン化学アリーナ、観衆４９６人）

　８月２９日の神宮球場大会でＩＷＧＰヘビー級とインターコンチネンタルの２冠を奪還した内藤哲也（３８）がメインイベントの６人タッグマッチで前王者・ＥＶＩＬ（３３）率いる「バレット・クラブ」チームと対戦した。

　試合は神宮で２冠王座から陥落したＥＶＩＬがＢＵＳＨＩを必殺のＥＶＩＬ（変型大外刈り）で仕留め、白星。試合後、マイクを握ると、「おい！　内藤、まだまだ終わらねえからな」とリベンジを誓った。

　▽２０分１本勝負
　〇永田裕志（７分１９秒　ナガタロック２）ゲイブリエル・キッド●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇小島聡、本間朋晃（９分２８秒　ラリアット→片エビ固め）高橋裕二郎、邪道●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
　〇ＳＨＯ、オカダ・カズチカ、矢野通、上村優也（１１分３１秒　腕ひしぎ十字固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、石井智宏、後藤洋央紀、辻陽太●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負
　〇ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟（８分４８秒　Ｓｋｕｌｌ　Ｅｎｄ）鈴木みのる、ＤＯＵＫＩ●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
　〇ザック・セイバーＪｒ．、タイチ、エル・デスペラード、金丸義信（１４分３０秒　ザックドライバー→片エビ固め）棚橋弘至、飯伏幸太、田口隆祐、マスター・ワト●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
　〇ＥＶＩＬ、石森太二、外道（１３分０５秒　ＥＶＩＬ→片エビ固め）内藤哲也、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●

２冠奪還後の初戦で２つのベルトを持って入場した内藤哲也（新日本プロレス提供）
２冠喪失後の初戦で内藤哲也へのリベンジを誓ったＥＶＩＬ（新日本プロレス提供）
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