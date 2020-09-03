【巨人】Ｇ党熱狂のホームラン祭りだ　２回一挙１０点…写真で振り返るＤｅＮＡ戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１３―４ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）
Ｇ党熱狂のホームラン祭りで、今季２度目の５連勝だ。３―１の２回、４年目の松原がプロ初本塁打の３ラン、岡本が１３試合ぶりの２ランでリーグトップの１９号、坂本にも１１号２ランが飛び出した。
巨人の１イニング３発は２年ぶりで、１イニング１０得点は１年ぶり。ＤｅＮＡのパットン先発という“オープナー”策を粉砕し、今季最多の１３点を挙げた。
【試合経過】
◆１回（Ｄ１、巨３）
【巨】坂本三振、松原四球、亀井の中前安打で松原一挙三進、岡本の右前安打で松原生還、亀井二進、丸の左飛を佐野が失策し亀井一挙生還、岡本一挙三進、丸一挙二進、中島の中犠飛で岡本生還、大城三振
◆２回（Ｄ０、巨１０）
【Ｄ】細川右飛、中井投ゴロ、戸柱左前安打、パットン投ゴロ
【巨】吉川尚左飛、田口四球、坂本の左前安打で田口二進、松原右越１号３ラン、亀井二塁内野安打、岡本右越１９号２ラン、丸左翼線二塁打、（投手武藤）中島の左中間二塁打で丸生還、大城の右飛で中島三進、吉川尚申告敬遠、田口の左中間二塁打で中島、吉川尚ともに生還、坂本左中間１１号２ラン、松原四球、亀井三振
◆３回（両軍０）
【Ｄ】（遊撃増田大、左翼若林）梶谷三ゴロ、倉本一ゴロ、ソト三振
◆４回（両軍０）
【Ｄ】（一塁ウィーラー、三塁北村、中堅重信）佐野投ゴロ、宮崎右前安打、細川一邪飛、中井中飛
【巨】（投手山崎、二塁百瀬）吉川尚、田口ともに三振、増田大左前安打、松原左飛
◆５回（両軍０）
【Ｄ】戸柱中飛、百瀬、梶谷ともに三振
【巨】（投手ピープルズ、捕手嶺井）若林三振、ウィーラー遊飛、北村三振
◆６回（両軍０）
【巨】（投手国吉）重信三振、大城中前安打、吉川尚の一ゴロ失で大城二進、田口、増田大ともに三振
◆７回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】（投手沼田）嶺井右前安打、国吉の代打神里の中前安打で嶺井二進、百瀬の中前安打で嶺井一挙生還、神里一挙三進、梶谷の右犠飛で神里生還、倉本中飛、ソトのとき暴投で百瀬二進、ソト左飛
【巨】（投手平田、一塁山下、中堅神里）松原四球、若林中飛、ウィーラー三ゴロ併殺打
◆８回（両軍０）
【巨】（投手三嶋、三塁柴田）北村遊ゴロ、重信、岸田ともに三振
◆９回（Ｄ１、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手桜井）神里二ゴロ、百瀬三飛、柴田左中間二塁打、倉本の代打乙坂の中前安打で柴田一挙生還、山下遊ゴロ