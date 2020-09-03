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【巨人】Ｇ党熱狂のホームラン祭りだ　２回一挙１０点…写真で振り返るＤｅＮＡ戦

スポーツ報知
# 巨人
２回１死一、二塁、右越えにプロ初となる３点本塁打を放った松原聖弥（カメラ・泉　貫太）
２回１死一、二塁、右越えにプロ初となる３点本塁打を放った松原聖弥（カメラ・泉　貫太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１３―４ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）

　Ｇ党熱狂のホームラン祭りで、今季２度目の５連勝だ。３―１の２回、４年目の松原がプロ初本塁打の３ラン、岡本が１３試合ぶりの２ランでリーグトップの１９号、坂本にも１１号２ランが飛び出した。

　巨人の１イニング３発は２年ぶりで、１イニング１０得点は１年ぶり。ＤｅＮＡのパットン先発という“オープナー”策を粉砕し、今季最多の１３点を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（Ｄ１、巨３）

　【Ｄ】梶谷左中間二塁打、倉本の左前安打で梶谷三進、ソト三振、佐野の右犠飛で梶谷生還、宮崎三邪飛

  • 力投する田口麗斗（カメラ・矢口　亨）

    力投する田口麗斗（カメラ・矢口　亨）

　【巨】坂本三振、松原四球、亀井の中前安打で松原一挙三進、岡本の右前安打で松原生還、亀井二進、丸の左飛を佐野が失策し亀井一挙生還、岡本一挙三進、丸一挙二進、中島の中犠飛で岡本生還、大城三振

  • １回１死一、三塁、右前に同点適時打を放つ岡本和真（投手はスペンサー・パットン、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

    １回１死一、三塁、右前に同点適時打を放つ岡本和真（投手はスペンサー・パットン、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

　◆２回（Ｄ０、巨１０）

　【Ｄ】細川右飛、中井投ゴロ、戸柱左前安打、パットン投ゴロ

　【巨】吉川尚左飛、田口四球、坂本の左前安打で田口二進、松原右越１号３ラン、亀井二塁内野安打、岡本右越１９号２ラン、丸左翼線二塁打、（投手武藤）中島の左中間二塁打で丸生還、大城の右飛で中島三進、吉川尚申告敬遠、田口の左中間二塁打で中島、吉川尚ともに生還、坂本左中間１１号２ラン、松原四球、亀井三振

  • ２回１死一、二塁、右越えにプロ初となる３点本塁打を放った松原聖弥（手前右）はベンチ前でおどけて見せる（カメラ・泉　貫太）

    ２回１死一、二塁、右越えにプロ初となる３点本塁打を放った松原聖弥（手前右）はベンチ前でおどけて見せる（カメラ・泉　貫太）

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】（遊撃増田大、左翼若林）梶谷三ゴロ、倉本一ゴロ、ソト三振

　【巨】岡本三振、丸二ゴロ、中島中前安打（代走重信）、大城二ゴロ

  • ３回２死、中前安打を放つ中島宏之（カメラ・中島　傑）

    ３回２死、中前安打を放つ中島宏之（カメラ・中島　傑）

　◆４回（両軍０）

　【Ｄ】（一塁ウィーラー、三塁北村、中堅重信）佐野投ゴロ、宮崎右前安打、細川一邪飛、中井中飛

　【巨】（投手山崎、二塁百瀬）吉川尚、田口ともに三振、増田大左前安打、松原左飛

　◆５回（両軍０）

　【Ｄ】戸柱中飛、百瀬、梶谷ともに三振

　【巨】（投手ピープルズ、捕手嶺井）若林三振、ウィーラー遊飛、北村三振

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】倉本左前安打、ソト二飛、佐野の右前安打で倉本二進、宮崎右飛、細川遊飛

  • ６回無死一塁、ソトの打球に飛びつく松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    ６回無死一塁、ソトの打球に飛びつく松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手国吉）重信三振、大城中前安打、吉川尚の一ゴロ失で大城二進、田口、増田大ともに三振

　◆７回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】（投手沼田）嶺井右前安打、国吉の代打神里の中前安打で嶺井二進、百瀬の中前安打で嶺井一挙生還、神里一挙三進、梶谷の右犠飛で神里生還、倉本中飛、ソトのとき暴投で百瀬二進、ソト左飛

  • ７回、２番手のマウンドに上がった沼田翔平（カメラ・橋口　真）

    ７回、２番手のマウンドに上がった沼田翔平（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手平田、一塁山下、中堅神里）松原四球、若林中飛、ウィーラー三ゴロ併殺打

　◆８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手田中豊、捕手岸田）佐野一ゴロ、宮崎一邪飛、細川投手内野安打、嶺井三振

  • ８回に登板した田中豊樹（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板した田中豊樹（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手三嶋、三塁柴田）北村遊ゴロ、重信、岸田ともに三振

　◆９回（Ｄ１、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手桜井）神里二ゴロ、百瀬三飛、柴田左中間二塁打、倉本の代打乙坂の中前安打で柴田一挙生還、山下遊ゴロ

試合詳細
２回１死一、二塁、右越えにプロ初となる３点本塁打を放った松原聖弥（カメラ・泉　貫太）
力投する田口麗斗（カメラ・矢口　亨）
１回１死一、三塁、右前に同点適時打を放つ岡本和真（投手はスペンサー・パットン、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）
２回１死一、二塁、右越えにプロ初となる３点本塁打を放った松原聖弥（手前右）はベンチ前でおどけて見せる（カメラ・泉　貫太）
３回２死、中前安打を放つ中島宏之（カメラ・中島　傑）
６回無死一塁、ソトの打球に飛びつく松原聖弥（カメラ・中島　傑）
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