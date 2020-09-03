【巨人】Ｇ党熱狂のホームラン祭りだ　２回一挙１０点…写真で振り返るＤｅＮＡ戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１３―４ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）

Ｇ党熱狂のホームラン祭りで、今季２度目の５連勝だ。３―１の２回、４年目の松原がプロ初本塁打の３ラン、岡本が１３試合ぶりの２ランでリーグトップの１９号、坂本にも１１号２ランが飛び出した。

巨人の１イニング３発は２年ぶりで、１イニング１０得点は１年ぶり。ＤｅＮＡのパットン先発という“オープナー”策を粉砕し、今季最多の１３点を挙げた。

【試合経過】

◆１回（Ｄ１、巨３）

◆２回（Ｄ０、巨１０）

【Ｄ】細川右飛、中井投ゴロ、戸柱左前安打、パットン投ゴロ

◆３回（両軍０）

【Ｄ】（遊撃増田大、左翼若林）梶谷三ゴロ、倉本一ゴロ、ソト三振

◆４回（両軍０）

【Ｄ】（一塁ウィーラー、三塁北村、中堅重信）佐野投ゴロ、宮崎右前安打、細川一邪飛、中井中飛

【巨】（投手山崎、二塁百瀬）吉川尚、田口ともに三振、増田大左前安打、松原左飛

◆５回（両軍０）

【Ｄ】戸柱中飛、百瀬、梶谷ともに三振

【巨】（投手ピープルズ、捕手嶺井）若林三振、ウィーラー遊飛、北村三振

◆６回（両軍０）

【巨】（投手国吉）重信三振、大城中前安打、吉川尚の一ゴロ失で大城二進、田口、増田大ともに三振

◆７回（Ｄ２、巨０）

【巨】（投手平田、一塁山下、中堅神里）松原四球、若林中飛、ウィーラー三ゴロ併殺打

◆８回（両軍０）

【巨】（投手三嶋、三塁柴田）北村遊ゴロ、重信、岸田ともに三振

◆９回（Ｄ１、巨Ｘ）