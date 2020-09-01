【巨人】サヨナラ勝ちで３連勝…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

９回無死満塁、吉川尚輝が右前サヨナラ打を放ちガッツポーズ（カメラ・宮崎 亮太

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３ｘ―２ＤｅＮＡ（１日・東京ドーム）

巨人が今季２度目のサヨナラ勝ちでＤｅＮＡを退けた。同点の９回無死満塁で吉川尚の右前打で決着。自身初のサヨナラ打で、川上哲治さんの「生誕１００年記念試合」を劇的に制した。

監督、ナイン全員が背番号１６を背負い臨んだ一戦。先発・菅野は８回途中４安打２失点。勝敗は付かず、開幕１０連勝は次回に持ち越しとなった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】坂本左前安打、松原、亀井ともに三振、岡本四球で坂本二進、丸左飛

◆２回（両軍０）

【Ｄ】佐野左前安打、細川三直、倉本三振、大和二邪飛

【巨】ウィーラー三振、大城一ゴロ、吉川尚四球、菅野三振

◆３回（両軍０）

【Ｄ】上茶谷遊ゴロ、戸柱三振、梶谷二ゴロ

【巨】坂本投ゴロ、松原左飛、亀井遊ゴロ

◆４回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】中井、ソトともに三振、佐野投ゴロ

◆５回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】細川の三ゴロを三塁岡本が失策、倉本の左前安打で細川二進、大和の左前安打で満塁、上茶谷三振、戸柱の投ゴロで細川生還、倉本三進、大和二進、梶谷三振

【巨】菅野中飛、坂本四球、松原左飛、亀井中飛

◆６回（両軍０）

【Ｄ】中井、ソトともに三振、佐野二ゴロ

◆７回（両軍０）

【Ｄ】細川投ゴロ、倉本一ゴロ、大和右中間二塁打、上茶谷の代打山下三飛

【巨】（投手パットン）大城中飛、吉川尚四球、菅野の投前バントで吉川尚二進、坂本中飛

◆８回（Ｄ１、巨０）

【巨】（投手石田、捕手嶺井、三塁倉本、遊撃柴田）松原三振、亀井、岡本ともに右飛