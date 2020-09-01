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【巨人】サヨナラ勝ちで３連勝…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回無死満塁、吉川尚輝が右前サヨナラ打を放ちガッツポーズ（カメラ・宮崎　亮太
９回無死満塁、吉川尚輝が右前サヨナラ打を放ちガッツポーズ（カメラ・宮崎　亮太

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人３ｘ―２ＤｅＮＡ（１日・東京ドーム）

　巨人が今季２度目のサヨナラ勝ちでＤｅＮＡを退けた。同点の９回無死満塁で吉川尚の右前打で決着。自身初のサヨナラ打で、川上哲治さんの「生誕１００年記念試合」を劇的に制した。

　監督、ナイン全員が背番号１６を背負い臨んだ一戦。先発・菅野は８回途中４安打２失点。勝敗は付かず、開幕１０連勝は次回に持ち越しとなった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】梶谷二ゴロ、中井右飛、ソト三振

  • 先発の菅野智之（カメラ・関口　俊明）

    先発の菅野智之（カメラ・関口　俊明）

　【巨】坂本左前安打、松原、亀井ともに三振、岡本四球で坂本二進、丸左飛

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】佐野左前安打、細川三直、倉本三振、大和二邪飛

　【巨】ウィーラー三振、大城一ゴロ、吉川尚四球、菅野三振

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】上茶谷遊ゴロ、戸柱三振、梶谷二ゴロ

　【巨】坂本投ゴロ、松原左飛、亀井遊ゴロ

　◆４回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】中井、ソトともに三振、佐野投ゴロ

　【巨】岡本遊ゴロ、丸四球、ウィーラー三振、大城右越６号２ラン、吉川尚一ゴロ

  • ４回２死一塁、右越え２ラン本塁打を放つ大城卓三（カメラ・宮崎　亮太）

    ４回２死一塁、右越え２ラン本塁打を放つ大城卓三（カメラ・宮崎　亮太）

　◆５回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】細川の三ゴロを三塁岡本が失策、倉本の左前安打で細川二進、大和の左前安打で満塁、上茶谷三振、戸柱の投ゴロで細川生還、倉本三進、大和二進、梶谷三振

　【巨】菅野中飛、坂本四球、松原左飛、亀井中飛

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】中井、ソトともに三振、佐野二ゴロ

　【巨】岡本右前安打、丸左飛、ウィーラー三ゴロ併殺打

  • ６回無死、右安打を放った岡本和真。捕手・戸柱恭孝　（カメラ・頓所美代子）

    ６回無死、右安打を放った岡本和真。捕手・戸柱恭孝　（カメラ・頓所美代子）

　◆７回（両軍０）

　【Ｄ】細川投ゴロ、倉本一ゴロ、大和右中間二塁打、上茶谷の代打山下三飛

　【巨】（投手パットン）大城中飛、吉川尚四球、菅野の投前バントで吉川尚二進、坂本中飛

　◆８回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】戸柱の代打乙坂三ゴロ、梶谷三振、中井四球（代走柴田）、ソト四球で柴田二進、（投手中川）佐野の右前安打で柴田生還、ソト二進、細川二ゴロ

  • ２番手の中川皓太（右）を出迎える菅野智之（カメラ・橋口　真）

    ２番手の中川皓太（右）を出迎える菅野智之（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手石田、捕手嶺井、三塁倉本、遊撃柴田）松原三振、亀井、岡本ともに右飛

　◆９回（Ｄ０、巨１Ｘ）

　【Ｄ】（投手デラロサ）倉本三振、大和遊ゴロ、嶺井三振

  • ９回に登板したデラロサ（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板したデラロサ（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手エスコバー）丸二塁内野安打（代走増田大）、ウィーラーの中前安打で増田大一挙三進（ウィーラーの代走吉川大）、大城申告敬遠で満塁、吉川尚の右前安打で増田大生還

  • ９回無死満塁、右前にサヨナラ打を放った吉川尚輝（左）は松原聖弥、ウィーラー、重信慎之介らに水を掛けられる手荒い祝福を受けた（カメラ・関口　俊明）

    ９回無死満塁、右前にサヨナラ打を放った吉川尚輝（左）は松原聖弥、ウィーラー、重信慎之介らに水を掛けられる手荒い祝福を受けた（カメラ・関口　俊明）

試合詳細
９回無死満塁、吉川尚輝が右前サヨナラ打を放ちガッツポーズ（カメラ・宮崎　亮太
先発の菅野智之（カメラ・関口　俊明）
４回２死一塁、右越え２ラン本塁打を放つ大城卓三（カメラ・宮崎　亮太）
６回無死、右安打を放った岡本和真。捕手・戸柱恭孝　（カメラ・頓所美代子）
２番手の中川皓太（右）を出迎える菅野智之（カメラ・橋口　真）
９回に登板したデラロサ（カメラ・橋口　真）
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