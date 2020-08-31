朝青龍の甥・豊昇龍と翔猿が新入幕…秋場所幕内番付一覧

日本相撲協会は３１日、大相撲秋場所（９月１３日初日・両国国技館）の新番付を発表した。元横綱・朝青龍を叔父に持つ豊昇龍（２１）＝立浪＝と翔猿（とびざる・２８）＝追手風＝が新入幕を果たした。翔猿は元幕内で兄の十両・英乃海（３１）＝木瀬＝と史上１１組目の兄弟幕内を果たした。

◆大相撲秋場所番付

【東】

東横綱・白鵬（３５）＝宮城野＝

東大関・朝乃山（２６）＝高砂＝

東関脇・正代（２８）＝時津風＝

東関脇・大栄翔（２６）＝追手風＝

東小結・隠岐の海（３４）＝八角＝

東前頭筆頭・照ノ富士（２８）＝伊勢ケ浜＝

東前頭２枚目・北勝富士（２７）＝八角＝

東前頭３枚目・妙義龍（３３）＝境川＝

東前頭４枚目・豊山（２６）＝時津風＝

東前頭５枚目・霧馬山（２４）＝陸奥＝

東前頭６枚目・高安（３０）＝田子ノ浦＝

東前頭７枚目・竜電（２９）＝高田川＝

東前頭８枚目・徳勝龍（３３）＝木瀬＝

東前頭９枚目・炎鵬（２５）＝宮城野＝

東前頭１０枚目・佐田の海（３３）＝境川＝

東前頭１１枚目・千代大龍（３１）＝九重＝

東前頭１２枚目・琴勝峰（２０）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１３枚目・明生（２５）＝立浪＝ 再

東前頭１４枚目・翔猿（２８）＝追手風＝ 新

東前頭１５枚目・志摩ノ海（３０）＝木瀬＝

東前頭１６枚目・旭大星（３０）＝友綱＝ 再

東前頭１７枚目・逸ノ城（２７）＝湊＝ 再

【西】

西横綱・鶴竜（３４）＝陸奥＝

西大関・貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝

西関脇・御嶽海（２７）＝出羽海＝

西小結・遠藤（２９）＝追手風＝

西前頭筆頭・隆の勝（２５）＝千賀ノ浦＝

西前頭２枚目・玉鷲（３５）＝片男波＝

西前頭３枚目・照強（２５）＝伊勢ケ浜＝

西前頭４枚目・栃ノ心（３２）＝春日野＝

西前頭５枚目・宝富士（３３）＝伊勢ケ浜＝

西前頭６枚目・輝（２６）＝高田川＝

西前頭７枚目・碧山（３４）＝春日野＝

西前頭８枚目・若隆景（２５）＝荒汐＝

西前頭９枚目・阿武咲（２４）＝阿武松＝

西前頭１０枚目・琴恵光（２８）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１１枚目・琴奨菊（３６）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１２枚目・魁聖（３３）＝友綱＝

西前頭１３枚目・石浦（３０）＝宮城野＝

西前頭１４枚目・阿炎（２６）＝錣山＝

西前頭１５枚目・松鳳山（３６）＝二所ノ関＝

西前頭１６枚目・豊昇龍（２１）＝立浪＝ 新