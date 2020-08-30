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【巨人】大江が２勝目！７投手リレーで逃げ切り…ハイライト動画

スポーツ報知
# 巨人

　◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人３―２中日（３０日・東京ドーム）

映像提供：GIANTS LIVE STREAM

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