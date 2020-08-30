【巨人】接戦制し今季初の貯金１４…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２中日（３０日・東京ドーム）
巨人が接戦を制してカード勝ち越しを決め、今季初の貯金１４とした。プロ２度目の先発登板の直江は、３回までパーフェクトピッチングも、３―０の４回に３安打で１点を失い、なお２死満塁で降板。大江が京田をフルカウントから三振に打ち取った。
打線は初回に３点を先制した後は追加点を奪えなかったが、５回は桜井が１失点（自責０）、６回からは高梨、大竹、中川、デラロサが１イニングずつ無失点に抑えて１点差で逃げ切った。
【試合経過】
◆１回（中０、巨３）
【巨】坂本左翼線二塁打、松原のとき暴投で坂本三進、松原の中犠飛で坂本生還、亀井一塁強襲安打、岡本の左翼線二塁打で亀井三進、丸の右前安打で亀井、岡本ともに生還、ウィーラーの中前安打で丸二進、大城のときで丸三進、ウィーラー二進、大城四球で満塁、若林三振、直江二直
◆２回（両軍０）
【中】ビシエド、高橋ともに中飛、阿部二ゴロ
【巨】坂本左前安打、松原左飛、亀井遊飛、岡本中飛
◆３回（両軍０）
【中】京田投ゴロ、郡司三振、勝野投ゴロ
【巨】丸中前安打、ウィーラー投ゴロ併殺打、大城左飛
◆４回（中１、巨０）
【中】大島三振、平田右前安打、アルモンテの左前安打で平田二進、ビシエド左飛、高橋の中前安打で平田生還、アルモンテ二進、阿部四球で満塁、（投手大江）京田三振
【巨】若林二ゴロ、大江の代打モタ三振、坂本中飛
◆５回（中１、巨０）
【巨】松原三振、亀井二ゴロ、岡本遊飛
◆６回（両軍０）
【中】（投手高梨）ビシエド死球、高橋の二ゴロでビシエド二封、阿部のときボークで高橋二進、阿部の中飛で高橋三進、京田の代打堂上三振
【中】（投手大竹）郡司三ゴロ、勝野の代打溝脇遊ゴロ、大島四球、平田のとき大島二盗、平田三飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手福、左翼遠藤）岡本左飛、丸右前安打（代走増田大）、（捕手加藤）ウィーラーの二ゴロで増田大二封、大城四球でウィーラー二進（ウィーラーの代走吉川大）、若林の代打中島三振
◇９回（中０、巨Ｘ）
【中】（投手デラロサ、一塁中島、左翼吉川大、中堅増田大）阿部三振、堂上四球、加藤の代打井領四球で堂上二進、遠藤死球で満塁、大島遊ゴロ併殺打