【巨人】接戦制し今季初の貯金１４…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人が接戦を制してカード勝ち越しを決め、今季初の貯金１４とした。プロ２度目の先発登板の直江は、３回までパーフェクトピッチングも、３―０の４回に３安打で１点を失い、なお２死満塁で降板。大江が京田をフルカウントから三振に打ち取った。

打線は初回に３点を先制した後は追加点を奪えなかったが、５回は桜井が１失点（自責０）、６回からは高梨、大竹、中川、デラロサが１イニングずつ無失点に抑えて１点差で逃げ切った。

【試合経過】

【巨】坂本左翼線二塁打、松原のとき暴投で坂本三進、松原の中犠飛で坂本生還、亀井一塁強襲安打、岡本の左翼線二塁打で亀井三進、丸の右前安打で亀井、岡本ともに生還、ウィーラーの中前安打で丸二進、大城のときで丸三進、ウィーラー二進、大城四球で満塁、若林三振、直江二直