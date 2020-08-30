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【巨人】接戦制し今季初の貯金１４…写真で振り返る中日戦

スポーツ報知
# 巨人
勝利し喜ぶ巨人ナイン（カメラ・生澤　英里香）
勝利し喜ぶ巨人ナイン（カメラ・生澤　英里香）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人３―２中日（３０日・東京ドーム）

　巨人が接戦を制してカード勝ち越しを決め、今季初の貯金１４とした。プロ２度目の先発登板の直江は、３回までパーフェクトピッチングも、３―０の４回に３安打で１点を失い、なお２死満塁で降板。大江が京田をフルカウントから三振に打ち取った。

　打線は初回に３点を先制した後は追加点を奪えなかったが、５回は桜井が１失点（自責０）、６回からは高梨、大竹、中川、デラロサが１イニングずつ無失点に抑えて１点差で逃げ切った。

　【試合経過】

　◆１回（中０、巨３）

　【中】大島三振、平田三ゴロ、アルモンテ三振

  • ４回途中を１失点の直江大輔（カメラ・上村　尚平）

    ４回途中を１失点の直江大輔（カメラ・上村　尚平）

　【巨】坂本左翼線二塁打、松原のとき暴投で坂本三進、松原の中犠飛で坂本生還、亀井一塁強襲安打、岡本の左翼線二塁打で亀井三進、丸の右前安打で亀井、岡本ともに生還、ウィーラーの中前安打で丸二進、大城のときで丸三進、ウィーラー二進、大城四球で満塁、若林三振、直江二直

  • １回無死、坂本勇人は左線二塁打を放つ（カメラ・上村　尚平）

    １回無死、坂本勇人は左線二塁打を放つ（カメラ・上村　尚平）

　◆２回（両軍０）

　【中】ビシエド、高橋ともに中飛、阿部二ゴロ

　【巨】坂本左前安打、松原左飛、亀井遊飛、岡本中飛

　◆３回（両軍０）

　【中】京田投ゴロ、郡司三振、勝野投ゴロ

　【巨】丸中前安打、ウィーラー投ゴロ併殺打、大城左飛

　◆４回（中１、巨０）

　【中】大島三振、平田右前安打、アルモンテの左前安打で平田二進、ビシエド左飛、高橋の中前安打で平田生還、アルモンテ二進、阿部四球で満塁、（投手大江）京田三振

  • ４回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ４回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　【巨】若林二ゴロ、大江の代打モタ三振、坂本中飛

　◆５回（中１、巨０）

　【中】（投手桜井）郡司の遊ゴロを遊撃坂本が失策、勝野の投前バントで郡司二進、大島三邪飛、平田の二塁強襲安打で郡司生還、アルモンテ遊飛

  • ３番手の桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）

    ３番手の桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）

　【巨】松原三振、亀井二ゴロ、岡本遊飛

　◆６回（両軍０）

　【中】（投手高梨）ビシエド死球、高橋の二ゴロでビシエド二封、阿部のときボークで高橋二進、阿部の中飛で高橋三進、京田の代打堂上三振

  • ６回２死三塁、堂上直倫から空振りの三振を奪い雄たけびを上げる高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ６回２死三塁、堂上直倫から空振りの三振を奪い雄たけびを上げる高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（遊撃堂上）丸左前安打、ウィーラー遊ゴロ併殺打、大城二ゴロ

  • ６回無死、左前安打を放つ丸佳浩（カメラ・上村　尚平）

    ６回無死、左前安打を放つ丸佳浩（カメラ・上村　尚平）

　◆７回（両軍０）

  • ７回から５番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

    ７回から５番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

　【中】（投手大竹）郡司三ゴロ、勝野の代打溝脇遊ゴロ、大島四球、平田のとき大島二盗、平田三飛

　【巨】（投手祖父江）若林、大竹の代打吉川尚ともに三振、坂本左前安打、松原の右前安打で坂本二進、亀井のとき暴投で坂本三進、松原二進、亀井二ゴロ

  • ７回２死、坂本勇人が左前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ７回２死、坂本勇人が左前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　◆８回（両軍０）

　【中】（投手中川、二塁吉川尚、左翼若林）アルモンテ三ゴロ、ビシエド遊ゴロ、高橋三振

  • ８回から６番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ８回から６番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手福、左翼遠藤）岡本左飛、丸右前安打（代走増田大）、（捕手加藤）ウィーラーの二ゴロで増田大二封、大城四球でウィーラー二進（ウィーラーの代走吉川大）、若林の代打中島三振

　◇９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（投手デラロサ、一塁中島、左翼吉川大、中堅増田大）阿部三振、堂上四球、加藤の代打井領四球で堂上二進、遠藤死球で満塁、大島遊ゴロ併殺打

  • ９回から登板してセーブを挙げたデラロサ（カメラ・上村　尚平）

    ９回から登板してセーブを挙げたデラロサ（カメラ・上村　尚平）

勝利し喜ぶ巨人ナイン（カメラ・生澤　英里香）
４回途中を１失点の直江大輔（カメラ・上村　尚平）
１回無死、坂本勇人は左線二塁打を放つ（カメラ・上村　尚平）
４回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）
３番手の桜井俊貴（カメラ・上村　尚平）
６回２死三塁、堂上直倫から空振りの三振を奪い雄たけびを上げる高梨雄平（カメラ・中島　傑）
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