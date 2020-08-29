【巨人】１３安打１２得点の大勝…写真で振り返る中日戦試合経過

投打に活躍した今村信貴はピッチャージャビットとバッタージャビットを手に笑顔

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１２―３中日（２９日・東京ドーム）

巨人は岡本和真がリーグ最速の５０打点を達成するなど、１３安打１２得点の大勝した。

先発の今村信貴が自己最多１２６球を投げ、７回６安打１失点と２勝目をあげた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【中】大島一ゴロ、平田遊ゴロ、アルモンテ遊飛 力投する先発の今村信貴

【巨】坂本一飛、松原二ゴロ、ウィーラー左前安打、岡本二飛

◆２回（中１、巨５）

【中】ビシエド中前安打、高橋四球でビシエド二進、阿部の二ゴロで高橋二封、ビシエド三進、京田の投ゴロで阿部二封、ビシエド生還、郡司の左前安打で京田一挙三進、ロドリゲス三振

◆３回（両軍０）

【中】大島右前安打、平田三振、アルモンテ中飛、ビシエド三振

【巨】中島三ゴロ、大城三振、若林遊ゴロ

◆４回（両軍０）

【中】高橋一ゴロタッチアウト、阿部、京田ともに三振

【巨】今村三振、坂本右飛、松原投ゴロ

◆５回（中０、巨１）

【中】郡司投ゴロ、ロドリゲスの代打三ツ俣遊ゴロ、大島中前安打、平田四球で大島二進、アルモンテ二ゴロ

◆６回（中０、巨２）

【中】ビシエド、高橋、阿部三者連続三振

◆７回（中０、巨４）

【中】（三塁北村、遊撃吉川大、左翼モタ、右翼重信）京田右前安打、郡司の代打加藤の中前安打で京田二進、浜田達の代打堂上の二ゴロ併殺打で京田三進、大島投ゴロ

◆８回（中２、巨０）

【中】（投手田中豊、捕手岸田、一塁北村、二塁吉川尚、三塁若林、中堅増田大）平田四球、アルモンテ中越４号２ラン、ビシエド三振、高橋左前安打、阿部三振、京田二飛 ８回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹

【巨】（一塁武田、左翼井領、中堅遠藤）岸田三振、増田大遊ゴロ、田中豊四球、若林右飛

◆９回（中０、巨Ｘ）