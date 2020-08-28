【巨人】逆転負けで連勝ストップ　ドラゴンズ戦は３連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２８日・東京ドーム）
巨人は中日に逆転負けし、連勝が３でストップ。対中日戦は３連敗となった。巨人先発の田口が３点リードの６回、堂上に適時二塁打を浴びるなどして追いつかれて降板。２番手の鍵谷が７回、阿部に決勝の２点二塁打を浴びた。
打線は、岡本が４回に左中間フェンス直撃の適時二塁打を打つなどしたが、６回以降は無得点に抑え込まれた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【中】大島二ゴロ、平田四球、アルモンテ二ゴロ併殺打
◆２回（両軍０）
【中】ビシエド投ゴロ、高橋右前安打、阿部の左前安打で高橋二進、京田の一ゴロで高橋三進、阿部二進、郡司二ゴロ
【巨】丸、中島ともに二ゴロ、若林投ゴロ
◆３回（両軍０）
【巨】炭谷三塁内野安打、田口スリーバント失敗三振、坂本遊ゴロ併殺打
◆４回（中０、巨２）
【中】高橋二直、阿部三ゴロ、京田死球、郡司一飛
【巨】松原中越二塁打、ウィーラーの中飛で松原三進、岡本の左中間二塁打で松原生還、丸三邪飛、中島の右前安打で岡本一挙生還、若林の遊ゴロ失で中島二進、炭谷のとき捕逸で中島三進、炭谷申告敬遠で満塁、田口の二ゴロで炭谷二封
◆５回（中０、巨１）
【中】松葉三振、大島右飛、平田中前安打、アルモンテ四球で平田二進、ビシエド遊飛
【巨】坂本左翼線二塁打、松原の二ゴロで坂本三進、ウィーラー二飛、岡本四球、丸の右前安打で坂本生還、岡本一挙三進、（投手谷元）中島二ゴロ
◆６回（中３、巨０）
【中】高橋死球、阿部の右中間二塁打で高橋三進、京田の二ゴロで高橋生還、阿部三進、郡司死球、谷元の代打堂上の右越二塁打で阿部生還、郡司三進、大島の二ゴロで郡司生還、堂上三進、平田遊ゴロ
【巨】（投手岡田）若林、炭谷ともに右飛、田口の代打モタ左飛
◆７回（中２、巨０）
【中】（投手鍵谷）アルモンテ四球、ビシエド三振、高橋四球でアルモンテ二進、阿部の右中間二塁打でアルモンテ、高橋ともに生還、京田の二ゴロで阿部三進、郡司四球、（岡田の代打井領の７球目から投手大江）井領三振
【巨】（投手祖父江）坂本中飛、松原二ゴロ、ウィーラー左前安打、岡本三ゴロ
◆８回（両軍０）
【中】（投手田中豊）大島左飛、平田三ゴロ、アルモンテ中飛
【巨】（投手福、左翼武田）丸中前安打、中島の右前安打で丸二進（中島に代走吉川大）、若林の捕前バントで丸三進、吉川大二進、炭谷の代打北村死球で満塁、田中豊の代打岸田二ゴロ併殺打
◆９回（両軍０）
【中】（投手桜井、捕手岸田、一塁北村）ビシエド捕邪飛、高橋二ゴロ、阿部三ゴロ
【巨】（投手Ｒ・マルティネス）坂本一邪飛、松原三振振り逃げ、ウィーラー右飛、岡本二飛