【巨人】逆転負けで連勝ストップ　ドラゴンズ戦は３連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２８日・東京ドーム）

巨人は中日に逆転負けし、連勝が３でストップ。対中日戦は３連敗となった。巨人先発の田口が３点リードの６回、堂上に適時二塁打を浴びるなどして追いつかれて降板。２番手の鍵谷が７回、阿部に決勝の２点二塁打を浴びた。

打線は、岡本が４回に左中間フェンス直撃の適時二塁打を打つなどしたが、６回以降は無得点に抑え込まれた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【中】大島二ゴロ、平田四球、アルモンテ二ゴロ併殺打

◆２回（両軍０）

【中】ビシエド投ゴロ、高橋右前安打、阿部の左前安打で高橋二進、京田の一ゴロで高橋三進、阿部二進、郡司二ゴロ

【巨】丸、中島ともに二ゴロ、若林投ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】炭谷三塁内野安打、田口スリーバント失敗三振、坂本遊ゴロ併殺打

◆４回（中０、巨２）

【中】高橋二直、阿部三ゴロ、京田死球、郡司一飛

◆５回（中０、巨１）

【中】松葉三振、大島右飛、平田中前安打、アルモンテ四球で平田二進、ビシエド遊飛

◆６回（中３、巨０）

【巨】（投手岡田）若林、炭谷ともに右飛、田口の代打モタ左飛

◆７回（中２、巨０）

【巨】（投手祖父江）坂本中飛、松原二ゴロ、ウィーラー左前安打、岡本三ゴロ

◆８回（両軍０）

【中】（投手田中豊）大島左飛、平田三ゴロ、アルモンテ中飛

【巨】（投手福、左翼武田）丸中前安打、中島の右前安打で丸二進（中島に代走吉川大）、若林の捕前バントで丸三進、吉川大二進、炭谷の代打北村死球で満塁、田中豊の代打岸田二ゴロ併殺打

◆９回（両軍０）

【中】（投手桜井、捕手岸田、一塁北村）ビシエド捕邪飛、高橋二ゴロ、阿部三ゴロ

【巨】（投手Ｒ・マルティネス）坂本一邪飛、松原三振振り逃げ、ウィーラー右飛、岡本二飛