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【巨人】逆転負けで連勝ストップ　ドラゴンズ戦は３連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死一塁、岡本和真（手前）が二飛に倒れベンチで腕組みする原辰徳監督（中）ら（カメラ・宮崎　亮太）
９回２死一塁、岡本和真（手前）が二飛に倒れベンチで腕組みする原辰徳監督（中）ら（カメラ・宮崎　亮太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人３―５中日（２８日・東京ドーム）

　巨人は中日に逆転負けし、連勝が３でストップ。対中日戦は３連敗となった。巨人先発の田口が３点リードの６回、堂上に適時二塁打を浴びるなどして追いつかれて降板。２番手の鍵谷が７回、阿部に決勝の２点二塁打を浴びた。

　打線は、岡本が４回に左中間フェンス直撃の適時二塁打を打つなどしたが、６回以降は無得点に抑え込まれた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【中】大島二ゴロ、平田四球、アルモンテ二ゴロ併殺打

　【巨】坂本三ゴロ、松原三振振り逃げ、ウィーラーのとき松原二盗、ウィーラー三振、岡本遊ゴロ

  • １回１死一塁、二盗を成功した松原聖弥（カメラ・橋口　真）

    １回１死一塁、二盗を成功した松原聖弥（カメラ・橋口　真）

　◆２回（両軍０）

　【中】ビシエド投ゴロ、高橋右前安打、阿部の左前安打で高橋二進、京田の一ゴロで高橋三進、阿部二進、郡司二ゴロ

　【巨】丸、中島ともに二ゴロ、若林投ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【中】松葉遊ゴロ、大島、平田ともに四球で一、二塁、アルモンテ、ビシエドともに中飛

  • ３回１死一、二塁、炭谷銀仁朗（右）とマウンドで話す田口麗斗（カメラ・宮崎　亮太）

    ３回１死一、二塁、炭谷銀仁朗（右）とマウンドで話す田口麗斗（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】炭谷三塁内野安打、田口スリーバント失敗三振、坂本遊ゴロ併殺打

　◆４回（中０、巨２）

　【中】高橋二直、阿部三ゴロ、京田死球、郡司一飛

　【巨】松原中越二塁打、ウィーラーの中飛で松原三進、岡本の左中間二塁打で松原生還、丸三邪飛、中島の右前安打で岡本一挙生還、若林の遊ゴロ失で中島二進、炭谷のとき捕逸で中島三進、炭谷申告敬遠で満塁、田口の二ゴロで炭谷二封

  • ４回１死三塁、岡本和真の先制二塁打で生還した松原聖弥を迎える巨人ベンチ（カメラ・橋口　真）

    ４回１死三塁、岡本和真の先制二塁打で生還した松原聖弥を迎える巨人ベンチ（カメラ・橋口　真）

　◆５回（中０、巨１）

　【中】松葉三振、大島右飛、平田中前安打、アルモンテ四球で平田二進、ビシエド遊飛

　【巨】坂本左翼線二塁打、松原の二ゴロで坂本三進、ウィーラー二飛、岡本四球、丸の右前安打で坂本生還、岡本一挙三進、（投手谷元）中島二ゴロ

  • ５回２死一、三塁、右前適時打を放つ丸佳浩（後方は三塁から生還する坂本勇人）（カメラ・中島　傑）

    ５回２死一、三塁、右前適時打を放つ丸佳浩（後方は三塁から生還する坂本勇人）（カメラ・中島　傑）

　◆６回（中３、巨０）

　【中】高橋死球、阿部の右中間二塁打で高橋三進、京田の二ゴロで高橋生還、阿部三進、郡司死球、谷元の代打堂上の右越二塁打で阿部生還、郡司三進、大島の二ゴロで郡司生還、堂上三進、平田遊ゴロ

  • ６回１死一、三塁、堂上直倫に適時二塁打を打たれ呆然とする田口麗斗（カメラ・中島　傑）

    ６回１死一、三塁、堂上直倫に適時二塁打を打たれ呆然とする田口麗斗（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手岡田）若林、炭谷ともに右飛、田口の代打モタ左飛

　◆７回（中２、巨０）

　【中】（投手鍵谷）アルモンテ四球、ビシエド三振、高橋四球でアルモンテ二進、阿部の右中間二塁打でアルモンテ、高橋ともに生還、京田の二ゴロで阿部三進、郡司四球、（岡田の代打井領の７球目から投手大江）井領三振

  • ７回に勝ち越しを許し、ベンチをたたく鍵谷陽平（カメラ・宮崎　亮太）

    ７回に勝ち越しを許し、ベンチをたたく鍵谷陽平（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】（投手祖父江）坂本中飛、松原二ゴロ、ウィーラー左前安打、岡本三ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【中】（投手田中豊）大島左飛、平田三ゴロ、アルモンテ中飛

　【巨】（投手福、左翼武田）丸中前安打、中島の右前安打で丸二進（中島に代走吉川大）、若林の捕前バントで丸三進、吉川大二進、炭谷の代打北村死球で満塁、田中豊の代打岸田二ゴロ併殺打

　◆９回（両軍０）

　【中】（投手桜井、捕手岸田、一塁北村）ビシエド捕邪飛、高橋二ゴロ、阿部三ゴロ

　【巨】（投手Ｒ・マルティネス）坂本一邪飛、松原三振振り逃げ、ウィーラー右飛、岡本二飛

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
９回２死一塁、岡本和真（手前）が二飛に倒れベンチで腕組みする原辰徳監督（中）ら（カメラ・宮崎　亮太）
１回１死一塁、二盗を成功した松原聖弥（カメラ・橋口　真）
３回１死一、二塁、炭谷銀仁朗（右）とマウンドで話す田口麗斗（カメラ・宮崎　亮太）
４回１死三塁、岡本和真の先制二塁打で生還した松原聖弥を迎える巨人ベンチ（カメラ・橋口　真）
５回２死一、三塁、右前適時打を放つ丸佳浩（後方は三塁から生還する坂本勇人）（カメラ・中島　傑）
６回１死一、三塁、堂上直倫に適時二塁打を打たれ呆然とする田口麗斗（カメラ・中島　傑）
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