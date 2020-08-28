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Ｊ２山口のＤＦ起海斗が左前十字靭帯再断裂…復帰まで１０か月

スポーツ報知
# サッカー# 国内サッカー
山口のＤＦ起海斗が左前十字靭帯再断裂
山口のＤＦ起海斗が左前十字靭帯再断裂

　Ｊ２山口は２８日、ＤＦ起海斗が左前十字靭帯再断裂の診断を受けたと発表した。クラブは「再再建術施行し、復帰まで１０か月の予定」とした。

　起は興国高から２０１９年に加入。今季はリーグ戦出場がなかった。

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