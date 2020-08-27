【巨人】貯金は今季最多タイ１３　５度目同一カード３連勝…写真で振り返るヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（２７日・神宮）
巨人がヤクルトを下し、今季５度目の同一カード３連戦３連勝。５回無失点の先発・戸郷が７勝目を挙げ、８月４戦４勝とした。４回の守備では、２死三塁から高梨の右前への打球を松原が素早く処理してライトゴロ。失点を防ぐビッグプレーで戸郷をもり立てた。
６回以降はリリーフ陣が反撃を２点に抑え、貯金は今季最多タイの１３となった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【ヤ】村上三振、エスコバー左前安打、雄平右飛、田代四球でエスコバー二進、西田三振
◆３回（巨１、ヤ０）
【ヤ】高梨三振、坂口一ゴロ、青木四球、山田哲四球で青木二進、村上四球で満塁、エスコバー遊飛
◆４回（巨１、ヤ０）
【巨】亀井左前安打、岡本遊飛、丸四球で亀井二進、中島三振、吉川尚の右前安打で亀井生還、右翼雄平の失策で丸三進、吉川尚二進、炭谷申告敬遠、戸郷三振
◆５回（巨３、ヤ０）
【ヤ】（一塁北村）坂口一ゴロ、青木三邪飛、山田哲左前安打、村上の右前安打で山田哲三進、エスコバー右飛
◆６回（巨０、ヤ１）
【巨】（投手星）吉川尚二ゴロ、炭谷遊ゴロ、戸郷の代打モタ中飛
◆７回（巨０、ヤ１）
【巨】（投手近藤、一塁村上、三塁西浦、中堅坂口）坂本左前安打、松原の三ゴロで坂本二進（坂本の代走吉川大）、亀井の一ゴロで吉川大三進、岡本三振
◆８回（両軍０）
【巨】丸一ゴロ、北村三振、吉川尚二ゴロ
【ヤ】雄平、近藤の代打宮本三振、西田の代打川端二ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手マクガフ、捕手井野）炭谷遊ゴロ、重信一ゴロ、吉川大中前安打、（投手長谷川）松原の代打ウィーラー四球で吉川大二進、大竹の代打若林の左前安打で満塁、岡本中飛