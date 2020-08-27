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【巨人】貯金は今季最多タイ１３　５度目同一カード３連勝…写真で振り返るヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
３回無死、先制本塁打を放った炭谷銀仁朗（２７）を迎える原辰徳監督
３回無死、先制本塁打を放った炭谷銀仁朗（２７）を迎える原辰徳監督

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト―巨人（２７日・神宮）

　巨人がヤクルトを下し、今季５度目の同一カード３連戦３連勝。５回無失点の先発・戸郷が７勝目を挙げ、８月４戦４勝とした。４回の守備では、２死三塁から高梨の右前への打球を松原が素早く処理してライトゴロ。失点を防ぐビッグプレーで戸郷をもり立てた。

　６回以降はリリーフ陣が反撃を２点に抑え、貯金は今季最多タイの１３となった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】坂本右中間二塁打、松原のバント投ゴロで坂本三塁タッチアウト、亀井二飛、岡本三ゴロ

  • １回無死、坂本勇人が右中間二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    １回無死、坂本勇人が右中間二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】坂口二ゴロ、青木四球、山田哲遊ゴロ併殺打

  • ヤクルトナインが注目する中、力投する先発の戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）

    ヤクルトナインが注目する中、力投する先発の戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（両軍０）

　【巨】丸左前安打、中島投ゴロ併殺打、吉川尚遊飛

  • ２回無死、左前安打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

    ２回無死、左前安打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

　【ヤ】村上三振、エスコバー左前安打、雄平右飛、田代四球でエスコバー二進、西田三振

　◆３回（巨１、ヤ０）

　【巨】炭谷右越１号本塁打、戸郷三振、坂本三ゴロ、松原三振

  • ３回無死、炭谷銀仁朗が右翼席へソロ本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ３回無死、炭谷銀仁朗が右翼席へソロ本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】高梨三振、坂口一ゴロ、青木四球、山田哲四球で青木二進、村上四球で満塁、エスコバー遊飛

　◆４回（巨１、ヤ０）

　【巨】亀井左前安打、岡本遊飛、丸四球で亀井二進、中島三振、吉川尚の右前安打で亀井生還、右翼雄平の失策で丸三進、吉川尚二進、炭谷申告敬遠、戸郷三振

  • ４回２死一、二塁、吉川尚輝が右前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ４回２死一、二塁、吉川尚輝が右前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】雄平左中間二塁打、田代三振、西田の右飛で雄平三進、高梨右ゴロ

  • ４回２死三塁、好送球で高梨裕稔の打球を右ゴロにした松原聖弥（５９）を迎えるナイン（カメラ・生澤　英里香）

    ４回２死三塁、好送球で高梨裕稔の打球を右ゴロにした松原聖弥（５９）を迎えるナイン（カメラ・生澤　英里香）

　◆５回（巨３、ヤ０）

　【巨】坂本四球、松原、亀井ともに三振、岡本の左越二塁打で坂本生還、丸左越１３号２ラン、中島三ゴロ

  • ５回２死一塁、岡本和真が左越え適時二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ５回２死一塁、岡本和真が左越え適時二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】（一塁北村）坂口一ゴロ、青木三邪飛、山田哲左前安打、村上の右前安打で山田哲三進、エスコバー右飛

　◆６回（巨０、ヤ１）

　【巨】（投手星）吉川尚二ゴロ、炭谷遊ゴロ、戸郷の代打モタ中飛

　【ヤ】（投手大江）雄平右前安打、田代の代打広岡の遊ゴロで雄平二進、西田三ゴロ、（投手鍵谷）星の代打西浦の左前安打で雄平生還、坂口の三ゴロで西浦二封

  • ６回に登板した大江竜聖（カメラ・橋口　真）

    ６回に登板した大江竜聖（カメラ・橋口　真）

　◆７回（巨０、ヤ１）

　【巨】（投手近藤、一塁村上、三塁西浦、中堅坂口）坂本左前安打、松原の三ゴロで坂本二進（坂本の代走吉川大）、亀井の一ゴロで吉川大三進、岡本三振

　【ヤ】（投手高梨、遊撃吉川大、左翼重信）青木左越１１号本塁打、山田哲、村上ともに左飛、（投手大竹）エスコバー三ゴロ

  • ７回無死、青木宣親（右）にソロ本塁打を打たれた高梨雄平（カメラ・池内　雅彦）

    ７回無死、青木宣親（右）にソロ本塁打を打たれた高梨雄平（カメラ・池内　雅彦）

　◆８回（両軍０）

　【巨】丸一ゴロ、北村三振、吉川尚二ゴロ

　【ヤ】雄平、近藤の代打宮本三振、西田の代打川端二ゴロ

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手マクガフ、捕手井野）炭谷遊ゴロ、重信一ゴロ、吉川大中前安打、（投手長谷川）松原の代打ウィーラー四球で吉川大二進、大竹の代打若林の左前安打で満塁、岡本中飛

　【ヤ】（投手デラロサ、右翼若林）西浦右飛、坂口右翼線二塁打、青木三直、山田哲三振

  • チームは３連勝。９回ｋを抑えたデラロサは捕手・炭谷銀仁朗と喜ぶ（カメラ・竜田　卓）

    チームは３連勝。９回ｋを抑えたデラロサは捕手・炭谷銀仁朗と喜ぶ（カメラ・竜田　卓）

試合詳細
３回無死、先制本塁打を放った炭谷銀仁朗（２７）を迎える原辰徳監督
１回無死、坂本勇人が右中間二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
ヤクルトナインが注目する中、力投する先発の戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）
２回無死、左前安打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）
３回無死、炭谷銀仁朗が右翼席へソロ本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
４回２死一、二塁、吉川尚輝が右前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
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