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【巨人】２０安打１２得点！写真で振り返る大勝のヤクルト戦…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ウィーラー（右）をエアハイタッチで迎える原辰徳監督（左はモタ）
ウィーラー（右）をエアハイタッチで迎える原辰徳監督（左はモタ）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト５―１２巨人（２６日・神宮）

　来日１年目で育成出身の巨人・ディプランが先発で初登板したが、ヤクルト・山田哲、村上に本塁打を浴び、１回３失点で降板した。だが巨人も対抗。ウィーラーが初回に７号２ラン、６回に勝ち越し打。

　打線が２試合連続の２ケタ安打をマークして、２試合連続で逆転勝ちした。

　【試合経過】

　◆１回（巨２、ヤ３）

　【巨】坂本左飛、松原二塁内野安打、ウィーラー左中間７号２ラン、岡本、丸ともに三振

  • １回１死一塁、先制の左越え２ラン本塁打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

    １回１死一塁、先制の左越え２ラン本塁打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【ヤ】坂口二ゴロ、山田哲中越５号本塁打、青木四球、村上のとき暴投で青木二進、村上左越１１号２ラン、雄平中前安打、エスコバー左飛、山崎三振

  • 巨人先発のディプラン

    巨人先発のディプラン

　◆２回（巨２、ヤ０）

　【巨】中島右前安打、岸田の右中間二塁打で中島三進、吉川尚三振、ディプランの代打モタの三ゴロで中島が三本間に挟まれるのを見て岸田三塁を狙うも三塁ベース上でタッチアウト、坂本の左中間二塁打で中島、モタともに生還、松原四球、ウィーラー三ゴロ

  • ２回２死一、三塁、坂本勇人が逆転の左中間２点適時二塁打を放つ（捕手・中村悠平）（カメラ・生澤　英里香）

    ２回２死一、三塁、坂本勇人が逆転の左中間２点適時二塁打を放つ（捕手・中村悠平）（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】（投手大江）中村二ゴロ、高橋中飛、坂口遊邪飛

  • ２回から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ２回から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【巨】岡本三振、丸左前安打、中島三振、岸田の右翼線二塁打で丸三進、吉川尚申告敬遠で満塁、大江三振

  • ３回２死一塁、右へ二塁打を放つ岸田行倫（カメラ・中島　傑）

    ３回２死一塁、右へ二塁打を放つ岸田行倫（カメラ・中島　傑）

　【ヤ】山田哲右飛、青木中飛、村上左翼線二塁打、雄平二ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】坂本三振、松原遊撃内野安打、ウィーラーのとき松原一塁牽制球で挟まれ二塁狙うもタッチアウト（記録は盗塁死）、ウィーラー遊ゴロ

　【ヤ】（投手桜井）エスコバー遊直、山崎三振、中村遊飛

  • ４回から３番手でマウンドに上がった桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

    ４回から３番手でマウンドに上がった桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

　◆５回（巨０、ヤ２）

　【巨】（投手近藤）岡本一邪飛、丸遊ゴロ、中島中飛

　【ヤ】近藤の代打宮本左翼線安打、坂口右越６号２ラン、山田哲左越二塁打、（投手高梨、一塁ウィーラー、左翼重信）青木三振、村上四球、雄平の代打西浦右飛、エスコバー三ゴロ

  • ４回から３番手でマウンドに上がった桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

    ４回から３番手でマウンドに上がった桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

　◆６回（巨３、ヤ０）

　【巨】（投手長谷川、一塁村上、三塁西浦、右翼坂口）岸田四球（代走増田大）、吉川尚のとき増田大二盗、吉川尚の二ゴロで増田大三進、重信の左前安打で増田大生還、（投手風張）坂本一邪飛、松原のとき重信二盗、松原四球、ウィーラーの左前安打で重信一挙生還、松原二進、岡本の右前安打で松原一挙生還、ウィーラー一挙三進、丸のとき岡本二盗、丸三振

  • ６回２死一、二塁、岡本和真が右前適時打を放つ（捕手・中村悠平）　（カメラ・生澤　英里香）

    ６回２死一、二塁、岡本和真が右前適時打を放つ（捕手・中村悠平）　（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】（捕手炭谷、中堅増田大）山崎三振、中村四球、風張の代打荒木三振、坂口のとき中村二盗失敗

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手今野）高梨の代打若林左前安打、増田大三振、吉川尚中飛、重信三振

　【ヤ】（投手中川、二塁若林）坂口二ゴロ、山田哲三振、青木二ゴロ

  • ７回から５番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ７回から５番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【巨】坂本左飛、松原左前安打、ウィーラー右飛、岡本左飛

　【ヤ】村上の二球目のファールフライを炭谷失策、村上三振、（投手大竹）西浦三振、エスコバー投ゴロ

  • ８回途中から６番手でマウンドに上がった大竹寛

    ８回途中から６番手でマウンドに上がった大竹寛

　◆９回（巨５、ヤ０）

　【巨】（投手大下）炭谷投ゴロ、若林右前安打、増田大の左前安打で若林二進、大竹の代打亀井の中前安打で若林一挙生還、増田大一挙三進、重信の右前安打で増田大生還、亀井一挙三進、坂本の中前安打で亀井生還、重信二進（坂本に代走吉川大）、松原の二ゴロで重信三進、吉川大二封、ウィーラーの中前安打で重信生還、松原一挙三進、岡本の中前安打で松原生還、ウィーラー二進（ウィーラーに代走北村）炭谷中飛

  • ９回１死一塁、左前安打を放つ増田大輝（カメラ・中島　傑）

    ９回１死一塁、左前安打を放つ増田大輝（カメラ・中島　傑）

　【ヤ】（投手鍵谷、一塁北村、三塁吉川大、遊撃増田大、左翼亀井、中堅重信）山崎三ゴロ、中村の代打川端捕飛、大下の代打広岡三振

  • ９回に登板した鍵谷陽平

    ９回に登板した鍵谷陽平

試合詳細
ウィーラー（右）をエアハイタッチで迎える原辰徳監督（左はモタ）
１回１死一塁、先制の左越え２ラン本塁打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）
巨人先発のディプラン
２回２死一、三塁、坂本勇人が逆転の左中間２点適時二塁打を放つ（捕手・中村悠平）（カメラ・生澤　英里香）
２回から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）
３回２死一塁、右へ二塁打を放つ岸田行倫（カメラ・中島　傑）
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