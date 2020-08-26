【巨人】２０安打１２得点！写真で振り返る大勝のヤクルト戦…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト５―１２巨人（２６日・神宮）

来日１年目で育成出身の巨人・ディプランが先発で初登板したが、ヤクルト・山田哲、村上に本塁打を浴び、１回３失点で降板した。だが巨人も対抗。ウィーラーが初回に７号２ラン、６回に勝ち越し打。

打線が２試合連続の２ケタ安打をマークして、２試合連続で逆転勝ちした。

【試合経過】

◆１回（巨２、ヤ３）

【ヤ】坂口二ゴロ、山田哲中越５号本塁打、青木四球、村上のとき暴投で青木二進、村上左越１１号２ラン、雄平中前安打、エスコバー左飛、山崎三振 巨人先発のディプラン

◆２回（巨２、ヤ０）

◆３回（両軍０）

【ヤ】山田哲右飛、青木中飛、村上左翼線二塁打、雄平二ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】坂本三振、松原遊撃内野安打、ウィーラーのとき松原一塁牽制球で挟まれ二塁狙うもタッチアウト（記録は盗塁死）、ウィーラー遊ゴロ

◆５回（巨０、ヤ２）

【巨】（投手近藤）岡本一邪飛、丸遊ゴロ、中島中飛

◆６回（巨３、ヤ０）

【ヤ】（捕手炭谷、中堅増田大）山崎三振、中村四球、風張の代打荒木三振、坂口のとき中村二盗失敗

◆７回（両軍０）

【巨】（投手今野）高梨の代打若林左前安打、増田大三振、吉川尚中飛、重信三振

◆８回（両軍０）

【巨】坂本左飛、松原左前安打、ウィーラー右飛、岡本左飛

【ヤ】村上の二球目のファールフライを炭谷失策、村上三振、（投手大竹）西浦三振、エスコバー投ゴロ ８回途中から６番手でマウンドに上がった大竹寛

◆９回（巨５、ヤ０）